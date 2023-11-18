Скрутили пробег? Ученые открыли вещество, которое замедляет «механизм смерти», — оно продлит жизнь вам и вашим клеткам

Из простого — четкий распорядок дня напрямую влияет на продолжительность жизни Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





Все мы стремимся к долгой жизни, под этим понятием обычно понимается более длительный периода бодрости и здоровья, который предшествует неизбежному старению. Редакция Городских порталов подготовила научный материал со счастливым концом. Даже мы бы сказали — троеточием. Но придется поднапрячься и вспомнить школьные уроки биологии (надеемся, вы их не прогуливали).

Редакция предупреждает, что вся информация в материале представлена с целью ознакомления. Мы не рекомендуем пробовать на себе любые средства по омоложению. Это может быть опасно для вашего здоровья и жизни. Кто здесь слабая митохондрия? Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили, что механизмы, которые управляют «самоубийством» клеток, если клетка работает некорректно, могут способствовать более долгой и здоровой жизни. Ученые предложили использовать механизм апоптоза не для уничтожения клетки, а для ее очистки от неработающих митохондрий. Оказалось, что в этом случае клетка молодеет и крепнет. Пока мало что понятно, согласны — сейчас всё объясним по порядку.

Апоптоз — регулируемый процесс программируемой клеточной гибели, в результате которого клетка распадается на отдельные апоптотические тельца, ограниченные плазматической мембраной. Митохондрия — двумембранная сферическая или эллипсоидная органелла диаметром обычно около 1 микрометра. Основной функцией митохондрии является преобразование питательных веществ в полезную энергию с использованием молекул кислорода — синтез молекул АТФ. Этот процесс генерирования энергии внутри клетки известен как клеточное дыхание.

Митохондрии генерируют энергию для всей нашей деятельности — от движения до мысли.

— Мы — своего рода гибридное существо, возникшее из двух независимых эволюционных линий: митохондрий, которые когда-то были бактериями, и остальной части окружающей их клетки, — отмечает Джоэл Ротман, профессор молекулярной биологии. Это двойное эволюционное происхождение означает, что наша ДНК находится в двух отдельных отсеках в каждой из наших клеток: ядре, где расположена большая часть нашего генома, и митохондриях с собственной ДНК, являющейся остатком их бактериального происхождения.

— По мере того, как мы стареем, повреждения ДНК в этих клеточных «электростанциях» накапливаются, что способствует возрастному упадку, — отмечает Ротман. — Наше открытие представляет способ удаления дефектных митохондрий, что приводит к омоложению клеток. Исследование, недавно опубликованное в журнале eLife, показывает, что биологический механизм, который действует как «выключатель» для потенциально вредных клеток, например тех, которые становятся раковыми, также устраняет дефектные ДНК митохондрий.

По словам Прадипа Джоши, старшего научного сотрудника и соавтора публикации, «старение можно рассматривать как своего рода митохондриальную болезнь. Если бы мы могли устранить повреждения митохондрий, мы бы улучшили продолжительность жизни и здоровье». Исследовательская группа обнаружила систему очистки поврежденных митохондрий с помощью миниатюрного червя C. elegans . Этот скромный червячок имеет огромные заслуги перед человечеством. На моделях C. elegans сделаны работы, отмеченные шестью Нобелевскими премиями.

Стало известно, что ферменты, ответственные за уничтожение клеток, также необходимы для удаления поврежденной митохондриальной ДНК. При отсутствии этих ферментов накапливаются дефектные митохондрии. Ротман и его коллеги были удивлены, обнаружив, что, хотя в этом участвуют одни и те же белки, общий процесс удаления поврежденных митохондрий отличается от того, который обычно используется для удаления лишних клеток. Хорошие новости заключаются в том, что исследователям уже удалось уменьшить как накопление, так и наследование дефектных митохондрий: исследователи обнаружили изменение гена, которое заставляет животных стареть медленнее и увеличивает продолжительность их жизни. Возможно, скоро очередь дойдет и до нас с вами.

Кумарин — всему голова А вот команда исследователей из Института Бака смогла обнаружить молекулу, которая также может замедлить процесс старения клеток. Ученые назвали это соединение MIC. Оно способно поддерживать здоровье митохондрий.

Исследователи установили, что MIC стимулирует процесс митофагии, который помогает удалять и обрабатывать поврежденные митохондрии в организмах. Это позволяет органеллам продолжать нормально функционировать. MIC представляет собой кумарин — вещество, которое можно найти в растениях, таких как корица. Кумарины имеют антикоагулянтные и антибактериальные свойства, а также являются антиоксидантами. Они также могут иметь противовирусное и антигипергликемическое действие. Из методического пособия по фармакогнозии «Растения и сырье, содержащие фенольные соединения» редакция выяснила, что кумарины широко распространены в растительном мире, чаще встречаются в высших растениях, редко в грибах и лишайниках. Они наиболее типичны для семейств бобовые, сельдерейные, рутовые, камнеломковые. Кумарины локализуются в различных органах растений, чаще всего в корнях, коре, плодах. У сельдерейных кумариновые соединения могут локализоваться в эфирно-масличных канальцах. Очень часто в одном растении может быть от 5 до 10 кумаринов различной структуры. Содержание кумаринов в разных растениях, например у фенхеля, колеблется от 0,2 до 10%.

Исследователи провели эксперименты на всё тех же червях C. elegans и обнаружили, что MIC снижает патологию, связанную с нейродегенеративными заболеваниями. Также они провели тесты на мышечных клетках мышей и определили, что MIC улучшает функцию митохондрий. Это не означает, что мы с вами срочно грызем кору и пьем кофе только с корицей. Исследования в этой области дают надежду на продление периода здоровой и бодрой жизни для всего человечества. Ученые рассказали, как продлить жизнь на 20 лет Открытие ученых Великобритании, опубликованное в журнале Science Daily, доказывает увеличение длительности жизни человека благодаря регулярной быстрой ходьбе.

Исследователи из Университета Лестера изучили генетические данные 405 981 участника среднего возраста. Во время эксперимента ученые использовали данные теломер добровольцев. Они прикрепили к участникам специальные устройства, которые реагируют на ходьбу.



Сами по себе теломеры представляют основные биомаркеры старения организма. Их можно представить как «колпачки» на конце каждой хромосомы. Они содержат повторяющиеся последовательности некодирующей ДНК, защищающие хромосому от повреждений подобно тому, как колпачок на конце шнурка предотвращает его распутывание. Каждый раз, когда клетка делится, эти теломеры становятся короче — до момента, когда они становятся настолько коротки, что клетка больше не может делиться. Этот процесс называется «репликативным, или клеточным старением».

Оказалось, что быстрая ходьба увеличивает теломеры. При этом совсем не важно, имеется ли другая физическая активность в жизни человека.

Хотя взаимосвязь между длиной теломер и болезнями до конца не изучена, считается, что накопление стареющих клеток способствует появлению ряда симптомов, таких как слабость и возрастные заболевания.



Также исследователи обнаружили, что мышечная слабость тоже связана с ускоренным биологическим возрастом. В частности, согласно результатам эксперимента, чем слабее сила хвата, тем старше ваш биологический возраст.

Исследователи из Мичиганского медицинского университета смоделировали взаимосвязь между биологическим возрастом и силой хвата 1274 взрослых людей среднего и старшего возраста, используя три «часа ускорения старения», основанные на метилировании ДНК — процессе, который обеспечивает молекулярный биомаркер и оценку темпов старения. Первоначально часы были смоделированы на основе различных исследований, посвященных диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, раку, инвалидности, болезни Альцгеймера, воспалениям и ранней смертности.



Результаты показывают, что как у пожилых мужчин, так и у женщин наблюдается связь между более низкой силой хвата и ускорением биологического возраста по часам метилирования ДНК. Так что берем в руки мячик для тренировки кистей — и вперед к долголетию.