Поступательное движение: абитуриенты готовятся расставлять приоритеты на следующий год

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Едва закончив приемную кампанию 2023 года, в университетах и институтах уже задумались о следующей. Система приоритетов, которые в этом году абитуриенты расставляли между направлениями одного вуза, может стать единой для всех вузов страны. Пока же будущим студентам предстоит определиться с ЕГЭ. По опыту прошлых лет, желающих сдавать физику и профильную математику больше не становится, а значит, у абитуриентов из регионов есть все шансы на места в профильных вузах столиц.



О ходе приемной кампании, планах на будущее и о том, от чего зависит проходной балл на ту или иную специальность, говорили участники круглого стола «Фонтанки».

Тише, чем обычно В отличие от прошлых лет, когда поступление в вузы сопровождалось техническими трудностями и скандальными ситуациями, в этом году было относительно спокойно.

— Нельзя сказать, что по отношению к прошлому году правила приема претерпели какие-то революционные изменения, — отмечает начальник управления по организации приема и работе с абитуриентами Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Михаил Компанец. — Но то, что было принято в прошлом году, значительно улучшило позицию абитуриента, повысило шансы на его поступление.



А введена была система зачисления по приоритетам, т. е. абитуриент выбирал максимально пять учебных заведений. И внутри каждого мог расставить образовательные программы так, чтобы наиболее желаемая была первой — и далее в порядке убывания. Если абитуриент проходит на несколько программ, его зачисляют на самую приоритетную. При этом сохранялась необходимость «положить» оригинал аттестата в тот вуз, где у абитуриента было, по его мнению, больше шансов — опираясь на рейтинги поступающих, которые постоянно обновляли вузы. Даже если он не проходил по баллам на ту образовательную программу, которую поставил первой, то мог быть зачислен на одну из оставшихся.



И если в прошлые годы фактор неопределенности приводил к тому, что абитуриенты с высокими баллами выбирали более уверенную для себя позицию, опасаясь подавать оригиналы аттестатов в топовые вузы России, то сейчас градус напряженности снизился: даже если в этом вузе поступающий не попадал на самую желаемую специальность, то шанс пройти на бюджет у него все равно сохранялся.



Наряду с этим был изменен порядок приема в вузы с филиалами в разных регионах России. Как рассказал Михаил Компанец, заявление в этом году подавалось одно в образовательную организацию, включая её филиалы, а приоритеты абитуриент мог расставить в том числе между ними. Например, на первом месте — программа «Юриспруденция» в кампусе ВШЭ в Санкт-Петербурге, а на втором — программа «Юриспруденция» в Москве.



— Это избавило абитуриента от необходимости выбора между филиалами внутри одного университета при желании обучаться на близких по содержанию образовательных программах, — пояснил он. — В целом для питерской «вышки» радикального изменения в структуре набора не отмечается: мы традиционно зачислили в число студентов большое количество олимпиадников и высокобалльников, как на бюджетные места, так и на договорные. Это говорит о высокой лояльности сильных абитуриентов к нашему университету.

С тем, что приемная кампания прошла примерно так же, как в прошлом году, несмотря на достаточно серьезные изменения, согласился и Сергей Вихман, начальник управления по приему в ВУЗ Санкт-Петербургского государственного технологического института (Технического университета). При этом количество бюджетных мест в вузе увеличилось на 150, и новая система с приоритетами сыграла положительную роль в их заполнении.



— Приемную кампанию 2023 года оцениваем исключительно положительно, — рассказывает Борис Рожков, ответственный секретарь приемной комиссии Восточно-Европейского института психоанализа (ВЕИП). — Об этом говорит рост числа зачисленных: в 2022 году в ВЕИП поступило 1462 студента и слушателя, а в 2023 году на 13% больше — 1659.



По его словам, главной особенностью приемной кампании стало сокращение сроков приема по указанию Министерства науки и высшего образования РФ.

— Прием документов был закрыт в середине августа, когда многие из наших потенциальных абитуриентов, которые собираются получать второе высшее образование, находились в отпуске, — пояснил он.



Он рассказал, что специалисты приёмной комиссии при поступлении проводят консультации с абитуриентами, определяют цели получения образования, помогают построить индивидуальный образовательный маршрут, используя специфику обучения по каждой из программ. Таким образом, происходит перераспределение поступающих на основных программах. Абитуриент, подавший документы на программу профессиональной переподготовки, может изменить решение и поступить в бакалавриат или магистратуру после консультации со специалистом.

— Избирательным перераспределением и отсевом на вступительных испытаниях (особенно в магистратуре) объясняется разница между количеством поданных документов на образовательные программы и числом поступивших на них, — добавил Рожков.

Шанс для иногородних Традиционно в вузы Петербурга поступает много студентов из других регионов — в некоторых их доля увеличивается год от года.



— Если раньше доля иногородних у нас составляла не больше двух третей от общего числа поступивших, то в этом году их 77%, — говорит Сергей Вихман. — Это связано с тем, что уменьшается количество сдающих физику, химию и профильную математику. Мы пытаемся работать в этом направлении с местными школами: готовы в том числе помогать абитуриентам что-то подтянуть — как на платной, так и на бесплатной основе в рамках нашей Химической школы, — чтобы дети не боялись точных наук на ЕГЭ. Это работает, но медленно.

В НИУ ВШЭ в Петербурге иногородних студентов около 60%, причем на некоторых специальностях их традиционно больше. Так, на программы физико-математического профиля — прикладная математика и информатика, прикладной анализ данных и искусственный интеллект — в 2023 году зачислено около 75% иногородних абитуриентов.



— В условиях возрастающей конкуренции вузов у абитуриентов с высокими баллами из регионов очень высоки шансы поступить в столичные вузы на бюджетные места, — говорит Михаил Компанец. — При этом количество таковых по инженерным направлениям увеличивается в связи с острой потребностью в специалистах, а значит, вероятность переехать в Петербург или Москву из регионов повышается.

Баллы и программы Проходной балл, с которым поступают абитуриенты, зависит от целого ряда факторов. Например, как отметил Сергей Вихман, из-за того, что количество бюджетных мест увеличилось более чем на 10%, средний балл в целом по вузу немного упал — на 0,4 балла.

— К сожалению, дают просадку направления, связанные со специалитетом, — несмотря на информационную кампанию, что эта форма обучения будет возвращаться на широкой основе, — добавил Вихман.



Самые высокие баллы у Технологического института традиционно на специальностях, связанных с информационными технологиями, следом идет химия, потом — биотехнология. Средний проходной балл на эти специальности составил 78–80 баллов (за один экзамен). При этом чисто технические специальности таким спросом пока не пользуются, несмотря на дефицит кадров в промышленности.

— Несмотря на то, что зарплаты в некоторых сферах уже достаточно высокие, понятно, что выпускник вуза без опыта не получит топовый оклад, — прокомментировал Сергей Вихман. — Поэтому больше студентов выбирает IT-специальности, где уровень зарплат изначально повыше.

В НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург из 586 бюджетных мест 24 заняли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, 273 студента зачислено по результатам олимпиад из перечня Минобрнауки — то есть практически половина набора, рассказал Михаил Компанец. В связи с этим на места по общему конкурсу проходной балл на некоторых программах стремится к 300.



— В последние годы значительно вырос интерес абитуриентов к IT-специальностям: программирование, анализ данных, работа с искусственным интеллектом, работа с большими данными — всё это привлекает абитуриентов, а также следует за вектором, заданным государством, что стране нужны IT-шники и программисты, — говорит Михаил Компанец. — Это перспективно, привлекательно и оказывает влияние на результаты конкурса в вузы.



— Увеличение показателей набора отмечено по всем программам направления «Психология», — говорит Борис Рожков. — В сравнении с 2022 годом число зачисленных на программы бакалавриата повысилось на 10% (56 человек), магистратуры — на 22% (43 человека), дополнительного профессионального образования — 10% (98 человек).

Он рассказал, что высокие требования Институт Психоанализа предъявляет к поступающим на программу магистратуры, где вступительное испытание —мотивационное интервью.



— Магистранты должны иметь устойчивый интерес к научно-исследовательской деятельности, написанию научных статей и погружению в академическую среду, — добавил Борис Рожков. — Именно строгим отбором объясняется существенная разница между количеством поданных документов и числом поступивших.

Он также отметил, что в России растет интерес к психологии и психоанализу, а также популярность высшего психологического образования и профессиональной переподготовки по психологии.

— Психологию называют «профессией второй половины жизни», и многие наши абитуриенты выбирают психологические специальности, меняя вектор своей карьеры, — поясняет Борис Рожков. — Согласно исследованию ВЦИОМ от ноября 2022 года, в РФ увеличивается спрос на квалифицированную психологическую помощь и поддержку. За последние 13 лет доля людей, обратившихся к психологам и психоаналитикам, выросла в 2 раза: с 6% в 2009 г. до 12% в 2022 г.



Онлайн или «ногами» Постепенно приемная кампания перемещается в онлайн-пространство. В этом году, например, в Технологическом институте 85% абитуриентов подавали заявления в вуз через «Суперсервис» на Госуслугах.

По словам Сергея Вихмана, в целом эта система удобна для абитуриентов, а трудности возникают из-за того, что ее периодически корректируют на ходу буквально перед началом приема. Плюс не до конца отрегулирован момент с фильтрацией вариантов, доступных абитуриенту: например, профильные вступительные экзамены может сдавать только окончивший среднее профессиональное учебное заведение. Из-за таких нюансов и ряда других проблем с фильтрацией все равно приходилось много информации обрабатывать вручную, звонить и уточнять.



Еще одна сложность — «сдружить» 4 разные системы, т.к. заявления по-прежнему подаются и очно, и через собственный портал вуза.



— Но я очень надеюсь, что это были проблемы не абитуриентов, а наши, и мы с ними неплохо справились, — добавил он.

Из более чем 6 тысяч человек, подавших заявления на поступление в Высшую школу экономики в Петербурге, в этом году около 40% сделали это через портал Госуслуг, около 45% — через личный кабинет на сайте вуза, а 15% выбрали традиционную подачу документов, предпочитая личное посещение приемной комиссий.

— Благодаря слаженной работе всех служб ВШЭ, организационных и технических проблем при проведении летней приемной кампании в нашем университете не отмечено, — добавил Михаил Компанец.

— Наша электронная система документооборота работала без нареканий, — говорит Борис Рожков. — Ознакомившись с образовательной программой на нашем сайте и отправив электронную заявку, абитуриент последовательно выполняет инструкции к поступлению, приходящие по почте от приёмной комиссии. Электронный документооборот и поддержка опытных специалистов практически исключают ошибки в заполнении документов, процедуре вступительных испытаний и поступлении в институт.



На год грядущий В настоящее время вузам уже анонсировали новый порядок приема. Он сейчас находится на общественном обсуждении, поэтому в него еще могут вноситься коррективы.

— Общее направление по ожидаемым изменениям правил приема следующего года заключается в том, что заявление абитуриента планируется выстраивать в едином рейтинге между всеми вузами, — говорит Михаил Компанец. — То есть, если в этом году абитуриент расставлял приоритеты по образовательным программам внутри каждого вуза, то теперь эту схему предполагается распространить и между программами в разных вузах.

Предполагается, что таким образом отпадет в принципе необходимость куда-то перекладывать аттестат — достаточно того, что Федеральный реестр документов об образовании подтверждает его подлинность. Абитуриенту останется только верно расставить приоритеты.



— Но уверенно говорить об изменениях в приемной кампании 2024 года мы сможем после официального утверждения документа, — добавил эксперт.

— Мы видим, что последние годы Министерство образования идет к четко поставленной цели: чтобы было два пути в вуз — либо через федеральную приемную кампанию, либо безальтернативно прийти в вуз, а поступишь туда или нет — уже вопрос, — прокомментировал Сергей Вихман. — Я положительно отношусь к тому, что для абитуриентов в таком случае будет все понятно. Но такой подход подразумевает очень четкое взаимодействие между государственными информационными системами, так как за паспортные данные, реестровые записи документов об образовании, данные об олимпиадах и других достижениях, о военном учете отвечают разные ведомства и системы. Понятно, что все это начали делать не сейчас, но вопрос, когда это все будет отлажено.



По его словам, безусловно, это «френдли»-подход к поступающим, особенно если на первых порах ограничиться только бакалавриатом и специалитетом для реализации этой программы, т.к. в магистратуре и аспирантуре многообразие правил поступления и вариативность правил намного шире.

Сергей Вихман добавил: также в новой системе анонсируется, что не будет никакого дополнительно приема. Если человек отказался от бюджетного места по тому приоритету, на который он прошел, то он «вылетает» в принципе из конкурса по всей стране.

— Самое главное — донести до поступающих информацию вовремя, чтобы потом не было каких-то эксцессов из-за недоинформированности, — добавил он.

А что сдаем? Новые правила приема должны быть опубликованы 1 ноября, но при этом контрольные цифры — то есть количество бюджетных мест по разным специальностям — вузы ожидают только к 20 января. А 1 февраля завершается запись на ЕГЭ.



— Вроде бы говорят о том, чтобы продлить запись на ЕГЭ до 1 марта, но это пока неточно, — отметил Сергей Вихман. — В любом случае, мы будем вести самую широкую разъяснительную работу среди абитуриентов, чтобы они все понимали и попали туда, куда хотят.



Михаил Компанец рассказал, что окончательные правила приема с распределением мест по специальностям вузы планируют опубликовать к 20 января 2024 года. А до этого момента у абитуриентов есть время сосредоточиться на изучении содержания программ и знакомстве с разными вузами



— Рекомендуем нашим будущим поступающим и их родителям следить за изменениями в правилах приема на официальном сайте НИУ ВШЭ, а мы, со стороны приемной комиссии, постараемся максимально оперативно доводить самую актуальную информацию обо всех новшествах, — резюмировал он.

Борис Рожков уверен, что необходимо увеличить сроки приемной кампании:



— Правила приёма строго регламентируются Порядком приёма в вузы, который не делает различий между государственными и частными институтами. Сокращение срока подачи документов по указаниям Министерства науки и высшего образования РФ в 2023 году не позволило значительной части абитуриентов попасть в приказ о зачислении.

