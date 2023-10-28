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    Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником

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    Митинг в поддержку Палестины прошел в Турции 28 октября. Перед толпой в несколько сотен тысяч человек выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    Глава республики заявил, что Израиль уже 22 дня «открыто совершает военные преступления». Он добавил, что Турция намерена объявить страну «военным преступником перед всем миром».

    Эрдоган рассказал собравшимся, что Израиль непрерывно угнетает соседей на протяжении 75 лет. «Когда начнут гореть их собственные дома, жители Запада, на которых они полагаются, уйдут, и Израиль останется один на один с народом и своими братьями, которых он угнетал», — цитируют президента Турции в его телеграм-канале.

    Он также во время речи привел в пример ситуацию на территории Украины. «Те, кто проливает крокодиловы слезы по мирным жителям, погибающим на украинско-российской войне, молча наблюдают гибель тысяч невинных детей в Газе», — цитирует его агентство Anadolu.

    Израиль тем временем продолжает наземную операцию.

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