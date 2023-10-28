Самые интенсивные атаки за три недели: главное за ночь об операции Израиля в Газе

Полторы сотни ударов Израиля по Газе, гибель главы воздушных сил ХАМАС, призывы Эрдогана. «Фонтанка» собрала главные новости об операции в секторе за ночь 28 октября.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что за ночь были нанесены удары по 150 целям в секторе Газа: били по подземным тоннелям, тренировочным площадкам, подземной инфраструктуре ХАМАС. Издание Haaretz сообщает со ссылкой на жителей сектора Газа, что сегодняшней ночью они пережили самые масштабные атаки за последние недели.

Представитель армии Израиля также подтвердил, что в сектор входили военнослужащие и танки, сообщив, что они там «были и вчера». Движение ХАМАС со своей стороны подтвердило боестолкновения с израильскими военными на северо-западе Газы — в городе Бейт-Ханун и в центральном районе Аль-Бурейдж. При этом в секторе утверждают, что попытка наземного наступления с трех направлений на сектор Газа провалилась, и Израиль понес большие потери.