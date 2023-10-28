Самые интенсивные атаки за три недели: главное за ночь об операции Израиля в Газе

Полторы сотни ударов Израиля по Газе, гибель главы воздушных сил ХАМАС, призывы Эрдогана. «Фонтанка» собрала главные новости об операции в секторе за ночь 28 октября.
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что за ночь были нанесены удары по 150 целям в секторе Газа: били по подземным тоннелям, тренировочным площадкам, подземной инфраструктуре ХАМАС. Издание Haaretz сообщает со ссылкой на жителей сектора Газа, что сегодняшней ночью они пережили самые масштабные атаки за последние недели.
Представитель армии Израиля также подтвердил, что в сектор входили военнослужащие и танки, сообщив, что они там «были и вчера». Движение ХАМАС со своей стороны подтвердило боестолкновения с израильскими военными на северо-западе Газы — в городе Бейт-Ханун и в центральном районе Аль-Бурейдж. При этом в секторе утверждают, что попытка наземного наступления с трех направлений на сектор Газа провалилась, и Израиль понес большие потери.
В свою очередь армия обороны Израиля сообщает, что в секторе во время авиаудара убит глава воздушных сил ХАМАС Иссама Абу Рукбе, который отвечал за управление беспилотниками, ПВО и парапланами.
Также истребители ЦАХАЛа нанесли удар по Ратибу Абу Цахибану — командующему военно-морскими силами ХАМАСа в Газе. Кроме того, солдаты ВМС Израиля при поддержке ВВС США оказывали поддержку сухопутным силам ЦАХАЛа и наносили удары по многочисленным объектам с воздуха и с моря.
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Израиль прекратить операцию в Газе.
«Постоянно усиливающиеся израильские бомбардировки сектора Газа, которые усилились прошлой ночью, вновь направлены против женщин, детей и ни в чем не повинных гражданских лиц, что усугубляет гуманитарный кризис», — написал он на своей странице в соцсети.
Он отметил, что «Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки».
В свою очередь глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что страна отвергает принятую ООН резолюцию о прекращении огня. Иерусалим намерен ликвидировать ХАМАС.