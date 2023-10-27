Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран по ситуации в Израиле и Газе

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 — против, 45 — воздержались.



Текст резолюции призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий и к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену».



Также ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа.

