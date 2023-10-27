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    Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран по ситуации в Израиле и Газе

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    Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, передает РИА Новости. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 — против, 45 — воздержались.

    Текст резолюции призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий и к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену».

    Также ООН требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа.

    Напомним, 25 октября Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. В тексте российского проекта, в частности, было осуждение атаки ХАМАС, призывы к немедленному прекращению огня, созданию гуманитарных коридоров и освобождению всех заложников.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя тогда заявил, что Россия поддерживает проект резолюции по Ближнему Востоку, внесенный в Генеральную Ассамблею ООН группой арабских стран. Российская Федерация вошла в число его соавторов, сказал дипломат.

    Между тем именно сегодня обстановка вокруг сектора Газа еще более осложнилась. Во второй половине дня израильская армия «расширила масштабы наземных маневров» в секторе Газа. 27 октября израильтяне нанесли серию мощных ударов по северу сектора Газа. Телеканал Al Arabiya назвал атаку самой интенсивной бомбардировкой с начала войны 7 октября. Еще в секторе Газа перестали работать связь и интернет, уточняет Al Arabiya.

    Израильские СМИ сообщают о боях танков ЦАХАЛ с палестинской пехотой внутри сектора Газа.

    Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади вечером 27 октября заявил, что «Израиль только что начал наземную войну в Газе».

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