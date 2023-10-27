МИД Иордании: «Израиль только что начал наземную войну в Газе»

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что «Израиль только что начал наземную войну в Газе», передает вечером 27 октября РИА Новости. Ас-Сафади написал об этом в своем аккаунте в одной из соцсетей.



«Израиль только что начал наземную войну в Газе. Результатом будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы», — цитирует агентство слова ас-Сафади.



The Times of Israel пишет со ссылкой на палестинские источники, что «израильские танки вступили в бой с палестинской пехотой внутри сектора Газа».