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    МИД Иордании: «Израиль только что начал наземную войну в Газе»

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    Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что «Израиль только что начал наземную войну в Газе», передает вечером 27 октября РИА Новости. Ас-Сафади написал об этом в своем аккаунте в одной из соцсетей.

    «Израиль только что начал наземную войну в Газе. Результатом будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы», — цитирует агентство слова ас-Сафади.

    The Times of Israel пишет со ссылкой на палестинские источники, что «израильские танки вступили в бой с палестинской пехотой внутри сектора Газа».

    Ранее в пятницу военное крыло ХАМАС заявило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

    Колонны израильских танков идут в сторону Газы в районе города Бейт-Ханун, передает 27 октября телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на местные источники. Бейт-Ханун расположен на севере палестинского анклава.

    Напомним, сегодня во второй половине дня израильская армия «расширила масштабы наземных маневров» в секторе Газа. 27 октября израильтяне нанесли серию мощных ударов по северу сектора Газа. Телеканал Al Arabiya назвал атаку самой интенсивной бомбардировкой с начала войны 7 октября. Еще в секторе Газа перестали работать связь и интернет, уточняет Al Arabiya.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

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