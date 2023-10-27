МИД Иордании: «Израиль только что начал наземную войну в Газе»

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что «Израиль только что начал наземную войну в Газе», передает вечером 27 октября РИА Новости. Ас-Сафади написал об этом в своем аккаунте в одной из соцсетей.
«Израиль только что начал наземную войну в Газе. Результатом будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы», — цитирует агентство слова ас-Сафади.
The Times of Israel пишет со ссылкой на палестинские источники, что «израильские танки вступили в бой с палестинской пехотой внутри сектора Газа».
Ранее в пятницу военное крыло ХАМАС заявило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
Колонны израильских танков идут в сторону Газы в районе города Бейт-Ханун, передает 27 октября телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на местные источники. Бейт-Ханун расположен на севере палестинского анклава.
Напомним, сегодня во второй половине дня израильская армия «расширила масштабы наземных маневров» в секторе Газа. 27 октября израильтяне нанесли серию мощных ударов по северу сектора Газа. Телеканал Al Arabiya назвал атаку самой интенсивной бомбардировкой с начала войны 7 октября. Еще в секторе Газа перестали работать связь и интернет, уточняет Al Arabiya.