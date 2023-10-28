Израиль отверг резолюцию ООН, Россия заявила о возобладании гуманизма

Глава израильского МИД Эли Коэн вечером 27 октября заявил, что страна отвергает принятую ООН резолюцию. Иерусалим намерен ликвидировать ХАМАС.



«Решительно отвергая позорный призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня, Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и «Исламского государства»*(организация запрещена в РФ)», — убежден Коэн.

Заявления после принятия резолюции поступили также от представителя Израиля в ООН Гилада Эрдана. Он выступил со словами о том, что ООН «более не имеет никакой легитимности и актуальности». По мнению господина Эрдана, голосовавшие «за» предпочли защищать террористов.