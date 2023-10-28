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    Израиль отверг резолюцию ООН, Россия заявила о возобладании гуманизма

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    Глава израильского МИД Эли Коэн вечером 27 октября заявил, что страна отвергает принятую ООН резолюцию. Иерусалим намерен ликвидировать ХАМАС.

    «Решительно отвергая позорный призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня, Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и «Исламского государства»*(организация запрещена в РФ)», — убежден Коэн.

    Заявления после принятия резолюции поступили также от представителя Израиля в ООН Гилада Эрдана. Он выступил со словами о том, что ООН «более не имеет никакой легитимности и актуальности». По мнению господина Эрдана, голосовавшие «за» предпочли защищать террористов.

    Отреагировали на резолюцию и в России. ТАСС цитирует слова постпреда РФ при ООН Василия Небензя: «Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма».

    * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ

    Справка:

    Генассамблея ООН приняла резолюцию группы арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 — против, 45 — воздержались. США и Израиль голосовали против резолюции.
    Российская Федерация вошла в число соавторов принятого проекта, заявил накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя. (После того, как 25 октября Совбез ООН отклонил проект резолюции, подготовленный РФ).

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