Постпред Израиля: «ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции»

ООН «лишилась легитимности» после принятия ближневосточной резолюции в Генассамблее, заявил вечером 27 октября постпред Израиля во всемирной организации Гилад Эрдан. Представитель Тель-Авива был недоволен тем, что ГА ООН отклонила поправку к резолюции с осуждением ХАМАС.



«Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. <…> у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости», — цитирует ТАСС слова Гилада..



Напомним, в пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию группы арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 — против, 45 — воздержались. США и Израиль голосовали против резолюции.