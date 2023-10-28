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    Постпред Израиля: «ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции»

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    ООН «лишилась легитимности» после принятия ближневосточной резолюции в Генассамблее, заявил вечером 27 октября постпред Израиля во всемирной организации Гилад Эрдан. Представитель Тель-Авива был недоволен тем, что ГА ООН отклонила поправку к резолюции с осуждением ХАМАС.

    «Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. <…> у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости», — цитирует ТАСС слова Гилада..

    Напомним, в пятницу Генассамблея ООН приняла резолюцию группы арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 — против, 45 — воздержались. США и Израиль голосовали против резолюции.

    Российская Федерация вошла в число соавторов принятого проекта, заявил накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя. (После того, как 25 октября Совбез ООН отклонил проект резолюции, подготовленный РФ).

    Текст принятого документа призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий и к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену». Также ООН требует немедленной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа.

    Между тем, именно сегодня обстановка вокруг сектора Газа еще более осложнилась. Во второй половине дня израильская армия «расширила масштабы наземных маневров» в секторе Газа. 27 октября израильтяне нанесли серию мощных ударов по северу сектора Газа. Телеканал Al Arabiya назвал атаку самой интенсивной бомбардировкой с начала войны 7 октября. Еще в секторе Газа перестали работать связь и интернет.

    Израильские СМИ сообщают о боях танков ЦАХАЛ с палестинской пехотой внутри сектора Газа.

    Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади вечером 27 октября заявил, что «Израиль только что начал наземную войну в Газе».

    В США используют термин «ограниченное вторжение».

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    ИзраильСектор ГазаООН
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