Израиль объявил о расширении масштабов наземных операций в секторе Газа. С интернетом там уже проблемы

Израильская армия расширяет масштабы наземных маневров в секторе Газа. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армии страны.

«Сегодня вечером сухопутные войска расширяют свою активность. ЦАХАЛ действует с большой силой... для достижения целей войны», — сказал контр-адмирал Даниэль Хагари (цитата по Fox News).



В пятницу серию мощных ударов нанесла израильская армия по северу сектора Газа. Телеканал Al Arabiya назвал удары самой интенсивной бомбардировкой с начала войны 7 октября. Еще в секторе Газа перестали работать связь и интернет, уточняет Al Arabiya.