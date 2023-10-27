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    Израиль объявил о расширении масштабов наземных операций в секторе Газа. С интернетом там уже проблемы

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    Израильская армия расширяет масштабы наземных маневров в секторе Газа. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армии страны.

    «Сегодня вечером сухопутные войска расширяют свою активность. ЦАХАЛ действует с большой силой... для достижения целей войны», — сказал контр-адмирал Даниэль Хагари (цитата по Fox News).

    В пятницу серию мощных ударов нанесла израильская армия по северу сектора Газа. Телеканал Al Arabiya назвал удары самой интенсивной бомбардировкой с начала войны 7 октября. Еще в секторе Газа перестали работать связь и интернет, уточняет Al Arabiya.

    Fox News со ссылкой на источники сообщает, что «системы мобильной связи внутри сектора Газа полностью вышли из строя, что сделало [работу] связи для гражданского населения практически невозможной». Палестинский оператор связи, уточняет телеканал, рассказал, что интернет в секторе Газа пропал из-за израильской бомбардировки.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

    К 24 октября жертвами израильско-палестинского конфликта стали 19 граждан РФ, сообщил постпред России в ООН Василий Небензя.

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    Палестино-израильский конфликтСектор Газа
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