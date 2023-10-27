Не война, а «ограниченное вторжение». Израиль и США подыскивают слова для того, что происходит в Газе

Расширение масштабов сухопутной военной операции не является началом наземной операции в Газе, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер. Его слова вечером 27 октября цитирует ТАСС.
Телеканал ABC News, которому Лернер дал интервью, также сообщает, что в разговоре с журналистами некий высокопоставленный чиновник США интерпретировал сегодняшние действия Израиля как «ограниченное вторжение».
Напомним, ранее вечером в пятницу министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что «Израиль только что начал наземную войну в Газе».
«Результатом будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы», — написал ас-Сафади в одной из соцсетей.
The Times of Israel пишет со ссылкой на палестинские источники, что «израильские танки вступили в бой с палестинской пехотой внутри сектора Газа».
Ранее в пятницу военное крыло ХАМАС заявило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа.
Вечером 27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 — против, 45 — воздержались.
Текст резолюции призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий и к «немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену».