Акции разработчика Astra Linux взлетели на 40% в первые минуты торгов. Эксперты говорят о мега-успешном IPO

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





Лидер в сегменте российского инфраструктурного программного обеспечения — разработчик операционной системы Astra Linux разместил на бирже 5% своих акций по верхней границе ценового диапазона и в первые минуты торгов заработал +40% сверху. Держателям бумаг обещают дивиденды, выход компании на рынки дружественных стран и сокращение доли зарубежных разработчиков на рынке до 10%. Эксперты рассказали «Фонтанке», могло ли быть иначе.



Что за компания Astra и зачем ей IPO Группа «Астра» занимается разработкой и реализацией программного обеспечения. Самый известный ее продукт — операционная система Astra Linux, впервые запущенная в конце 2009 года. Она использовалась как единственная альтернатива западным Microsoft Windows и MacOS для государственных органов и близких к государству компаний. Их переход на Astra Linux произошел уже давно, что позволило снизить риски от ухода мировых гегемонов рынка в 2022 году.



Сейчас группа занимает 75% рынка российских операционных систем и 23% рынка отечественных разработчиков инфраструктурного программного обеспечения (ПО). На ее сайте в разделе «Клиенты» крутится карусель из госведомств, компаний и банков, среди которых есть такие уважаемые институции, как Сбер, «Роснефть», Роскосмос, Объединенная судостроительная корпорация, «Алмаз-Антей». Всего у группы 19 тысяч клиентов. В 2022 году доля ее новых клиентов увеличилась с 22% до 24%.



В линейке продуктов группы есть еще с десяток сервисов — от решения для резервного копирования RuBackup до системы управления базами данных Tantor, правда, их названия вряд ли скажут что-либо широкой публике. Все они связаны с IT-решениями и образуют единую экосистему, как утверждает компания, импортонезависимую и с высоким уровнем защищенности. В структуре выручки на эти продукты приходится 13,4%, при этом 77,5% приносят именно продажи Astra Linux (за прошлый год они выросли на 135%). Еще 8,4% приходят за счет сопровождения.



Если говорить о выручке компании, она демонстрирует кратный рост год к году, однако в натуральных цифрах показатели не так велики, как ожидаешь от лидера рынка и, казалось бы, одного из главных бенефициаров импортозамещения. В 2022 году по сравнению с предыдущим годом выручка группы «Астра» выросла в 2,5 раза, с 2,16 до 5,395 млрд рублей, чистая прибыль — в 2,8 раза, с 1,079 до 3,074 млрд рублей. Показатели за первое полугодие 2023 года также увеличились кратно: по выручке — более чем в три раза, с 1 до 3,11 млрд рублей, по чистой прибыли — в 2,3 раза, с 497 миллионов до 1,163 миллиарда. При этом исторически 75% продаж группы приходятся на второе полугодие. Это может быть интересно для потенциальных получателей дивидендов, потому что их планируют выплачивать по итогам 9 и 12 месяцев, не реже раза в год.



Показатель скорректированной чистой прибыли, от которого будет зависеть, сколько компания направит на дивиденды, в 2022 году вырос почти в 3 раза, до 2,6 млрд рублей.

Процесс размещения и результат IPO «Астра» «Астра» объявила о выходе на IPO 2 октября. Компания решила не выпускать бумаги дополнительно, а взять часть у основных акционеров так, чтобы они сохранили соотношение своих долей. Всего в акционерном капитале общества 210 млн акций. Доля в 76,19% принадлежит предпринимателю Денису Фролову, который стал мажоритарием группы в 2017 году. С тех пор он также стал совладельцем группы «Систематика» и «Байкал Электроникс», концентрируя в своих руках отечественные IT-активы. Доля в 19,05% «Астры» принадлежит давнему бизнес-партнеру Фролова и генеральному директору компании Илье Сивцеву. 4,76% составляет квазиказначейский пакет. На IPO акционеры направили 10,5 млн акций, которые соответствуют 5% акционерного капитала.



Среди целей размещения акций на Московской бирже руководство называло реализацию программы мотивации сотрудников и повышение узнаваемости группы среди потенциальных клиентов. Говоря о направлениях развития, там сообщили, что планируют расширять собственный портфель продуктов, наращивать долю корпоративных клиентов, а также выйти на рынки дружественных стран.

Ценовой диапазон установили на уровне от 300 рублей до 333 рублей за акцию. Заявки принимались с 5 по 12 октября. Утром 13 октября «Астра» объявила, что размещение прошло по верхней границе, то есть по 333 рубля за бумагу, что уже выделяется на фоне нечастых с начала 2022 года и не самых удачных IPO на российском рынке. Таким образом, ей удалось привлечь 3,5 млрд рублей, а ее рыночная капитализация составила почти 70 миллиардов.



Как говорится в официальном сообщении компании, совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз. У «Астры» появилось около 100 тысяч новых инвесторов, порядка 1,5 тысяч из которых — ее сотрудники. При этом интересно, что на конец прошлого года в компании всего было 860 сотрудников. Среди них 68% — IT-специалисты, следует из эмиссионных документов.

В 14:45 в соцсетях Московской биржи началась трансляция церемонии открытия торгов акциями «Астры». В комментариях предвкушали, насколько сразу вырастут бумаги. Ожидания сильно разнились: от «Ждем ракету на 20 иксов» до «Какие 20х, максимум раза в 2» и «Там слету +30[%] будет». Были и те, кто категорично отрезал: «Не полетит». Также инвесторы делились тем, что не все их заявки к старту торгов были одобрены. «Заявился 05.10. Одобрено 5 из 336», — написал один из пользователей. «Из 6 600 акций получил 180», — вторил ему другой.



Ровно в 15:00 прозвучал торжественный удар в биржевой колокол. И был прав тот, кто прогнозировал рост сразу на треть, — уже через полчаса покупатели выставляли заявки по 466,2 рубля за акцию, а объем торгов превысил 120 млн рублей. Это все учитывая, что эмитент еще оставляет за собой право использовать акции на сумму 350 млн рублей, если ему понадобится стабилизировать цену на вторичных торгах в течение 30 дней.

К вечеру пятницы объем торгов превысил 380 млн рублей. Капитализация выросла до 97,9 млрд.

Причины успеха IPO ASTRA Заявку на победу компания обозначила с порога. Еще в первых своих заявлениях она указывала на уход с российского рынка западных вендоров, растущие требования информационной безопасности и существенную господдержку. Также там посчитали, что размещение может стать стимулом для выхода на фондовый рынок других высокотехнических компаний.



«Размещение можно назвать мега-успешным, по информации СМИ, книга заявок была переподписана в 13 раз. Мы считаем бумагу перспективной для инвесторов», — отмечает Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер».

«Размещение в целом можно считать успешным, учитывая, что спрос был в 20 раз выше предложения, — соглашается Павел Гаврилов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». — Ажиотажный спрос можно объяснить тем, что на рынке давно не было размещений, а также тем, что «Астра» является одним из крупных игроков IT-рынка РФ и выигрывает от импортозамещения, когда иностранные вендоры покидают рынок. Говоря об отчетах, важно помнить, что российский рынок еще только набирает обороты, и «Астра» все еще на пути увеличения своей доли».



Даниил Болотских тоже считает, что в прошлом году ситуация для компании изменилась настолько существенно, что в этом можно ждать роста ее финансовых показателей. «Уход западных конкурентов положительно влияет на финансовые результаты всего IT-сектора, что можно видеть по отчетности VK, «Яндекса», «Группы Позитив» — везде выручка растет двузначными темпами», — говорит он.



Дополнительно интерес к бумагам, по его мнению, подогрело то, что в условиях высокой ключевой ставки «дивидендные истории становятся не так привлекательны, как акции роста».

«ГК «Астра» максимально выигрывает от острой необходимости срочно заменить MS Windows на отечественную операционную систему. По существующим оценкам, не менее 90% предприятий находятся в стадии изучения вопроса, чем им такая замена грозит. То есть потенциал рынка очень далек от исчерпания, и выручка ГК «Астра» сможет еще несколько лет расти в 2–3 раза за год. Кроме того, мало кто готов просто поставить коробочное решение, потребуются консалтинг и внедрение. Следовательно, вокруг операционных систем, таких как Astra Linux, непременно вырастет экосистема приложений, консалтинга, обучения и тому подобного», — считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.



Как он и прогнозировал, размещение прошло по верхней границе, случился бум интереса. В таких условиях можно вскоре ожидать других размещений, считает эксперт.

«Перспективы роста высокие. Акции быстро растущих российских ИТ-компаний предназначены для инвесторов на 2–5 лет. Большая доля рынка сейчас важна, поскольку организации тяготеют к стандартам, и тот, кто успеет внедрить свои решения первым, поселится в ИТ-структуре корпораций и госорганизаций на долгие годы. Но конкуренции все равно не избежать, и вряд ли кто-то сможет доминировать, как Windows, даже в b2b- и b2c-секторах», — рассуждает Делицын.

Эксперты ссылаются на прогноз российской консалтинговой компании Strategy Partners, который был приведен самой «Астрой» перед IPO. Согласно ему, отечественный рынок инфраструктурного ПО в 2022 году оценивался в 77 млрд рублей с долей отечественных разработчиков в 36%. Аналитики считают, что к 2030 году объем рынка достигнет 270 млрд рублей, а на российских разработчиков придется доля в 90%. Такие результаты подразумевают, что совокупный среднегодовой темп роста продаж выручки российских разработчиков составит 31,1%.



Если рынок согласен с этим прогнозом, вероятно, до 2023 года как минимум он возращения Windows не ожидает. Но что будет, если вдруг он вернется? Леонид Делицын указывает на следующие риски: как показывает практика, компании-разработчики Linux, когда им нужно конкурировать с мировым гигантом, остаются не очень крупными, а их истории на фондовом рынке иногда оказываются недолгими. В качестве примера он вспоминает американскую компанию RedHat, которую в 2019 году поглотила корпорация IBM, а также немецкую Suse, которую спустя два года после IPO выкупает с рынка ее основной акционер Marcel LUX.

К числу факторов, негативно влияющих на IT-рынок, сама компания причисляет кадровый дефицит. Что касается долговой нагрузки, если на конец 2021 года у «Астры» не было долгосрочных кредитов и займов, на конец 2022 года их объем составил 614 млн рублей. Краткосрочные обязательства сократились с 294 миллионов до 600 тысяч в 2022 году. Тем не менее за счет роста поступлений от операционной деятельности компании ее чистый долг в 178 млн рублей превратился в чистую денежную позицию на уровне 82 млн рублей.



Чтобы развиваться, компании нужны инвестиции, но чем выше ключевая ставка и процентные ставки по кредитам, тем дороже ей будет обходиться финансирование. Существенный рост ставок может привести к способности обслуживать долг, предупреждает компания.



Те самые 600 млн долга — это кредит с фиксированной льготной процентной ставкой 3,2% годовых. Если программу субсидирования ставки приостановят, новая ставка будет рассчитываться как 3,2% + ключевая ставка * 0,9. В таком случае группа может рассмотреть гибкую политику рефинансирования, контролировать уровень долговой нагрузки и сроки заимствования, а также пересмотреть инвестпрограмму, говорится в эмиссионных документах.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

