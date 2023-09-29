Ветер дальних странствий. Прогулка по Петербургу открытий и путешествий

Фото: IStock Поделиться Поделиться





Они огибали земной шар, покоряли горы, находили тайные истоки рек, дружили с жителями жарких стран и одолевали суровую Арктику.

«(От)Личный Петербург» вместе с «Ситимобил» предлагает прогуляться по местам воспоминаний о людях, которые не хотели сидеть на месте, и погрузиться в атмосферу поисков, приключений и подвигов. Памятник Петру Петровичу Семенову-Тян-Шанскому Лермонтовский пр., 54



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Бюст знаменитого исследователя — часть скульптурной доски почета, которой Николаевское кавалерийское училище решило когда-то запечатлеть память о своих звездных выпускниках. В 1914 году центре сквера перед зданием разместили Лермонтова, по левую руку от него — Мусоргского, а по правую — Семенова-Тян-Шанского. Он закончил училище в 1845 году, когда оно еще было Школой гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, но военной карьеры не сделал. Петра, тогда просто Семенова, больше интересовали ботаника с географией. А мы знаем его, прежде всего, благодаря азиатской экспедиции, в которую он отправился в 1856 году при поддержке Русского географического общества.

Путешествие продолжалось два года. За это время ученый посетил Алтай, горные цепи Семиреченский и Заилийский Алатау, озеро Иссык-Куль. Он стал первым европейцем, побывавшим в Тянь-Шане — в том числе на самом высоком его массиве Хан-Тенгри. В то время было принято исследовать горы, двигаясь вдоль хребта, — так удобнее. Однако Семенов перемещался поперек, что было сложнее, зато позволяло собрать больше ценного материала о рельефе местности, геологии и флоре.

Бюст, открытый в 1914-м перед Николаевским училищем, был создан скульптором Всеволодом Лишевым. Однако до наших дней сохранился лишь дореволюционный гранитный постамент с перечислением заслуг Петра Петровича: «Отчизновед, первый ученый исследователь Тянь-Шаня 1856–1857 г. Участник освобождения крестьян от крепостной зависимости 1858–1861 г.» Дело в том, что в 1926 году скульптуру по неизвестным причинам демонтировали, и дальнейшая судьба ее неизвестна (та же участь постигла Мусоргского). В 1987-м был отлит и установлен новый бронзовый бюст по модели скульптора Алексея Тимченко. Памятник композитору вернули на место чуть позже.

Русское географическое общество Пер. Гривцова, 10



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Штаб-квартира российских путешественников была построена к 1909 году. До этого момента у общества, учрежденного еще в 1845-м, не было собственного дома — оно снимало помещения то там, то тут. Трехэтажное здание в стиле неоклассицизм возводили на средства, предназначенные для выдачи премий и медалей. Тогдашний вице-председатель общества Семенов-Тян-Шанский, о котором мы только что поговорили, выхлопотал для этого специальное разрешение. Землю для строительства купили у гимназии Императора Александра I. Проект создал Гавриил Барановский, главный архитектор братьев Елисеевых и автор известного магазина на Невском.

Здание Русского географического общества (РГО) примечательно тем, что ни разу за свою более чем столетнюю историю не меняло хозяев и никогда не закрывалось — даже во время блокады. Сегодня здесь хранятся научный архив, библиотека и собрание карт, проходят выставки, лекции и, как и в прошлые века, продолжают собираться участники общества.

Мемориальная доска Джону Полу Джонсу Гороховая ул., 12



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На довольно невзрачном, признаемся честно, доходном доме Штрауха, ближе к Большой Морской можно обнаружить барельефный портрет джентльмена в треуголке. Гранитная доска представляет его на двух языках как «контр-адмирала российского флота, национального героя и основателя флота США».

Господин, живший здесь в 1788–1789 годах, предпочитал путешествовать морем, и научные открытия его не прельщали. Джон Пол родился в Шотландии в 1747 году. В начале карьеры ходил на британских торговых судах и умудрился стать капитаном очень рано — в 21 год. В 1870-х перебрался в британские колонии, где обзавелся дополнительной фамилией Джонс, подключился к борьбе за независимость и основанию военно-морского флота. Некоторые источники называют его капером, то есть этаким пиратом, захватывавшим английские торговые суда с разрешения американского правительства. Некоторые — подчеркивают официальную службу на первых кораблях зарождавшегося флота.

В 1788 году этот противоречивый персонаж прибыл в Петербург по приглашению Екатерины II. От императрицы «Павел Джонес» получил патент на чин контр-адмирала. В его подчинении находились пять линейных кораблей и восемь фрегатов, с которыми он воевал против турок на Черном море. После победы под Очаковом Джон получил орден Святой Анны, однако тут его успехи на российской службе и закончились. После некоторых интриг, скандалов и расследований, далеко не первых в его жизни, шотландец покинул столицу империи. В итоге он поселился в Париже, где умер в 1892-м, успев, однако, написать мемуары. Фенимор Купер и Александр Дюма позже использовали его воспоминания для сочинения приключенческих романов.

Памятник Николаю Михайловичу Пржевальскому Адмиралтейский пр., Алексанровский сад



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Не так уж далеко от неоднозначного шотландца — в Александровском саду — стоит памятник путешественнику, чьи заслуги сомнений не вызывают. Офицер Генштаба по долгу службы и член Русского географического общества по зову сердца в 1860–80-х годах совершил четыре масштабных экспедиции общей протяженностью 31500 км. Пржевальский исследовал Центральную Азию: Монголию, Северный Китай, Тибет. Он дошел до истоков реки Хуанхэ и первым нанес на карту их точные координаты.

Достижения Николая Михайловича были признаны еще при жизни и обществом, и властями. Памятник же был установлен на четвертую годовщину его смерти — в 1892-м. Проект монумента разработал друг Пржевальского генерал-майор Александр Бильдерлинг, модель для отливки изготовил скульптор Иван Шредер. Считается, что поставить его именно в Александровском саду решили, так как неподалеку располагалось военно-топографическое бюро Главного штаба, для которого исследователь составлял карты.

Композиция памятника несколько странная: бюст на постаменте, изображающем скалу, под которой лежит навьюченный верблюд. Так барон Бильдерлинг решил увековечить животное, служившее в экспедициях Пржевальского главным грузовым и легковым транспортом. Любопытно, что двугорбые показали себя хорошо не только на равнинах и в пустыне, но и в горах, хотя в некоторых случаях им требовалась помощь людей — например, если склон покрывался льдом.

Кунсткамера Университетская наб., 3



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Вторая половина прогулки, связанной с путешествиями, будет проходить по Васильевскому острову и начнется с одной из архитектурных визиток Петербурга — ее первого публичного музея. В Кунсткамере хранится более 1,2 млн экспонатов, а собирали ее этнографические коллекции как раз путешественники, мореплаватели и участники экспедиций Академии наук.

Например, Юрий Лисянский из совместной с Крузенштерном кругосветки 1803–1806 годов привез маски и «доспехи» коренных жителей Аляски, а также алеутский шлем в виде головы морского котика: с его помощью животных приманивали во время охоты. Благодаря Николаю Миклухо-Маклаю собрание пополнилось предметами из быта папуасов Новой Гвинеи. Тут есть свистулька-кокос, тыквенная труба, барабан из дерева и кожи ящерицы, украшения из клыков и раковин и множество других занимательных предметов. Кстати, череп Миклухо-Маклая, согласно завещанию исследователя, также хранится в Кунсткамере: в музейном фонде он зарегистрирован под номером 6499.

Памятник Ивану Федоровичу Крузенштерну Наб. Лейтенанта Шмидта, 17



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План кругосветного путешествия «в интересах развития торговли и обогащения страны» молодой офицер подготовил еще в 1799 году, вернувшись в Россию после шестилетней стажировки в британском флоте. Только в 1802-м он получил добро от Александра I и был в результате вынужден оставить на берегу молодую беременную жену. Корабли для экспедиции закупили в Англии, а вот моряков Крузенштерн набирал исключительно российских, так как считал их лучшими. Плавание «Надежды» и «Невы» началось в 1803 году и благополучно завершилось в 1806-м. Корабли вернулись в Кронштадт, не потеряв ни одного человека, так что отсутствие драмы даже несколько разочаровало публику.

Торжественная закладка памятника состоялась в 1870 году, когда отмечали столетие со дня рождения Ивана Федоровича. Установить его решили напротив Морского кадетского корпуса: мореплаватель был его выпускником и — в течение 16 лет — директором. Проект монумента создали уже упомянутый Иван Шредер и архитектор Ипполит Монигетти. Открытие состоялось в 1873 году.

К адмиральской форме бронзового Крузенштерна прилагается кортик, судьба которого оказалась непростой. В 1970-х он исчез при невыясненных обстоятельствах и был заменен чугунным аналогом, который не являлся точной копией. Однако в конце 1990-х кортик неожиданно обнаружили сотрудники Петроградского РУВД во время, как пишут в интернете, «оперативных мероприятий по предотвращению торговли художественными ценностями». Оружие вернули хозяину, но в 2015 году в день ВДВ кортик вновь пропал — теперь уже окончательно. Через пару лет его заменили точной бронзовой копией.

Ледокол «Красин» Наб. Лейтенанта Шмидта, 23-я линия В.О.



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Корабль, известный в первую очередь своими спасательными путешествиями, прославился в 1928 году, вызволив из арктического плена участников итальянской воздушной экспедиции. Умберто Нобиле, бывший до этого соратником Руаля Амундсена, решил теперь уже без знаменитого норвежца покорить Северный полюс на дирижабле «Италия». До места назначения долетели, но приземляться было слишком рискованно, так что выданный папой римским деревянный крест просто сбросили вниз. На обратном пути произошла катастрофа, и на льдине оказались 10 участников экспедиции.

Итальянцев спасали всем миром: в процессе участвовали шесть стран, включая Советский Союз. Экспедицию «Красина» организовали в рекордные сроки — за четыре с небольшим дня. Руководителем назначили известного полярника Рудольфа Самойловича (это не отчество, а фамилия). Он провел ледокол как можно дальше вглубь льдов, а когда продвигаться стало невозможно — на поиски отправили самолет. В итоге были взяты на борт и те участники экспедиции, что ждали спасения на месте катастрофы, и те, кто решил идти к земле пешком.

А еще «Красин» участвовал в спасении челюскинцев, но это уже совсем другая история... Оставим ее на самостоятельное изучение.

Памятник полярникам Ул. Беринга, 38



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Заключительная точка — самая новая в нашем маршруте. Монумент, созданный скульптором Борисом Сергеевым, открыли в 2017 году на площади рядом с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. При осуществлении проекта не использовались бюджетные средства, все было сделано за счет частного финансирования. И с тех пор в глубине Васильевского острова на каменной «льдине» стоит человек в меховой одежде, но с непокрытой головой. Рядом — пара собак и сани — характерное снаряжение всех полярных экспедиций. Надпись на монументе гласит: «Тем, кто шел первым, тем, кто идет сейчас, тем, кому еще предстоит пройти». Хороший финал для прогулки по Петербургу путешествий.

Куда теперь? На этой героической ноте маршрут завершается. Если путешественники прошлого вдохновили вас на собственные странствия, но в дальние страны пока что не хочется, можно продолжить освоение неизведанного, не покидая Петербург. Благо количество интересных мест, пространств и достопримечательностей в нашем городе кажется почти бесконечным. Чтобы перемещаться между ними было удобнее, лучше всего... вызвать такси. Ну не на верблюдах же нам ездить подобно Пржевальскому!

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