Красный свет — оплаты нет. В Петербурге придумали цветом обозначать сбои в системе парковок

Telegram-канал петербургского Центра управления парковками будет менять цвет аватарки в зависимости от того, выписывают в данный момент штрафы неплательщикам или система снова сломалась. К такому решению привели регулярные сбои последней недели.



Как сообщает комитет по транспорту 11 сентября, «на период нормализации функционирования информационных систем, для более оперативного информирования автомобилистов принято решение о смене главных фотографий профилей официальных ресурсов Городского центра управления парковками». Если аватарки в Telegram-канале и в группе во «ВКонтакте» красные — система работает нестабильно, оплата затруднена, штрафы не назначаются. Если зеленые — все штатно.