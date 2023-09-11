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    Красный свет — оплаты нет. В Петербурге придумали цветом обозначать сбои в системе парковок

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    Telegram-канал петербургского Центра управления парковками будет менять цвет аватарки в зависимости от того, выписывают в данный момент штрафы неплательщикам или система снова сломалась. К такому решению привели регулярные сбои последней недели.

    Как сообщает комитет по транспорту 11 сентября, «на период нормализации функционирования информационных систем, для более оперативного информирования автомобилистов принято решение о смене главных фотографий профилей официальных ресурсов Городского центра управления парковками». Если аватарки в Telegram-канале и в группе во «ВКонтакте» красные — система работает нестабильно, оплата затруднена, штрафы не назначаются. Если зеленые — все штатно.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об общегородском сборе информационных систем, который наблюдается в Петербурге несколько дней. Среди прочего регулярно и надолго пропадает возможность оплатить парковку в центре Петербурга. На период таких отключений Центр управления парковками обещает не штрафовать автовладельцев, а после восстановления работоспособности системы дает полчаса до выезда парконов на улицы.

    Для информирования комтранс рекомендует подписаться на сообщества ЦУП, а также пользоваться его сайтами. Кроме того, функционирует телефон круглосуточной «горячей линии»: 417–50–00.

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