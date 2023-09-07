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    Черновик «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри купили на Sotheby's за 1,4 миллиона фунтов

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    Наброски к песне Bohemian Rhapsody группы Queen были проданы на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордную сумму.

    На официальном сайте аукциона 6 сентября сообщили, что покупатель отдал за 15 страниц с первым вариантом текста Bohemian Rhapsody 1,379 миллиона фунтов стерлингов. Дороже ушло только пианино лидера коллектива Фредди Меркьюри — его продали более чем за 1,74 миллиона фунтов.

    Интересно, что изначально «Рапсодия» была вовсе не богемской. Оригинальное название песни — «Монгольская рапсодия», на черновике оно зачеркнуто и изменено на итоговый знаменитый вариант.

    Черновик песни We Are The Champions оценили дешевле — он ушел с молотка «всего» за 317 500 фунтов. Также на Sotheby's были проданы некоторые личные вещи Меркьюри, в том числе концертные мантия и корона музыканта — за 635 тысяч фунтов.

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