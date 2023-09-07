Черновик «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри купили на Sotheby's за 1,4 миллиона фунтов

Наброски к песне Bohemian Rhapsody группы Queen были проданы на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордную сумму.

На официальном сайте аукциона 6 сентября сообщили, что покупатель отдал за 15 страниц с первым вариантом текста Bohemian Rhapsody 1,379 миллиона фунтов стерлингов. Дороже ушло только пианино лидера коллектива Фредди Меркьюри — его продали более чем за 1,74 миллиона фунтов.

Интересно, что изначально «Рапсодия» была вовсе не богемской. Оригинальное название песни — «Монгольская рапсодия», на черновике оно зачеркнуто и изменено на итоговый знаменитый вариант.

