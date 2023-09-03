«В ожидании конца известных времен». Каких премьер ждать от театров в новом сезоне?

На календаре сентябрь: начинается новый театральный сезон. Изучив ближайшие планы петербургских театров, невольно задумываешься о том, как истончился, скукожился выбор имен и названий. Тишь да гладь установилась в нашей провинциальной гавани. Задерживаем дыхание, плывем по течению.

Хотя минимум один повод для радости все-таки есть: Александр Баргман вновь в Петербурге, теперь, кажется, официально. Во времена, когда с театральной карты массово исчезают режиссеры, актеры, драматурги, пьесы, спектакли и даже целые театры, возвращение в афишу имени одного из любимцев петербургской публики — событие нетривиальное. На данный момент известно о четырех премьерах Баргмана, две из них — в «Приюте комедианта» — состоятся уже осенью. Остальные — спектакль по роману И. Б. Зингера «Шоша» в театре «Суббота» и инсценировка рассказов В. В. Набокова в театре имени В. Ф. Комиссаржевской — намечены на первую половину 2024 года.



Спектакль «Время и семья Конвей» по одноименной пьесе Дж. Б. Пристли несколько лет назад был поставлен Баргманом в ФМД-театре на сцене Музея Достоевского. Теперь в «Приюте комедианта» выходит новая версия давней постановки. Впрочем, основной актерский состав остался почти без изменений. История семьи из высшего общества, переживающей эпоху своего заката, разворачивается между двумя мировыми войнами — по окончании Первой и на пороге Второй. Время безжалостно прокатилось по этим людям, не оставив и тени от былых надежд и мечтаний. Спектакль славился выдающимся актерским ансамблем, а Оксана Базилевич сыграла в нем одну из своих лучших ролей (миссис Конвей). Премьера второй редакции состоится 2 сентября.



А уже 28 октября здесь же, в «Приюте комедианта», Баргман выпускает «Бесприданницу» А. Н. Островского . В центр сюжета режиссер выдвигает сильную, жизнелюбивую женщину и задумывает свой спектакль о любви как о свободе человеческого духа. Его Лариса отнюдь не жертва, она бунтарка, способная встать на защиту своих чувств, своего права на любовь, а значит и жизнь. В роли Ларисы — новосибирская актриса Олеся Казанцева. Паратова репетирует артист БДТ имени Г. Товстоногова Евгений Славский, Карандышева — Виктор Бугаков и Олег Рязанцев, Огудалову — Анна Вартаньян.



«Бешеными деньгами» завершает год 200-летия А. Н. Островского Театр имени Ленсовета. Режиссер Юрий Цуркану увидел в пьесе классический сюжет укрощения мужем молодой жены, строптивость которой отягощена богатством и праздностью. Спектакль обещает стать бенефисным, по-настоящему актерским. Премьеру сыграют 25 и 26 ноября, в ролях: Анна Алексахина, Сергей Мигицко, Антон Багров, Диана Милютина. А 22 и 23 декабря Айдар Заббаров, режиссер Татарского театра имени Г. Камала , один из лидеров молодой российской режиссуры, выпустит в Театре имени Ленсовета спектакль по роману Л. Н. Толстого «Воскресение». Драму духовного перерождения Нехлюдова сыграет Илья Дель.



Еще одна знаменитая пьеса Островского — «Лес» — появится в репертуаре ТЮЗа имени А. А. Брянцева . Спектакль станет второй работой Уланбека Баялиева в этом театре. Его «Зимняя сказка», выпущенная здесь в 2018 году, вошла в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска». По мысли театра, «Лес» — воплощение тотальной театральности, территория всеобщего комедиантства. Здесь в буквальном смысле «весь мир лицедействует». Что за люди населяют этот сценический лес и в какие игры они с таким упоением играют, узнаем уже 8 и 27 сентября. В ролях Счастливцева и Несчастливцева Александр Иванов и Олег Сенченко.

Уланбек Баялиев Фото: предоставлено пресс-службой ТЮЗа имени А. А. Брянцева Каро Балян Фото: предоставлено пресс-службой ТЮЗа имени А. А. Брянцева Поделиться Поделиться





Откроет тюзовский сезон премьера на малой сцене. Приглашенный на постановку Каро Балян — режиссер, актер, педагог, продюсер, директор Ереванского международного шекспировского театрального фестиваля — выбрал «Сон в летнюю ночь» Шекспира и обещает не грузить зрителя глубокой философией. Ждем легкую, добрую, волшебную сказку о любви. В спектакле будет звучать живая музыка, написанная для спектакля молодым композитором Анаит Мнацаканян. Премьера 1, 2, 8 и 27 сентября.

Фото: Татьяна Никишкина, предоставлено пресс-службой ТЮЗа имени А. А. Брянцева Фото: Татьяна Никишкина, предоставлено пресс-службой ТЮЗа имени А. А. Брянцева Фото: Татьяна Никишкина, предоставлено пресс-службой ТЮЗа имени А. А. Брянцева Поделиться Поделиться





Театр-фестиваль «Балтийский дом» тоже начинает сезон с премьеры. Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама» ставит Наталья Индейкина. Интересно, что не только Германн выступает здесь в качестве главного героя. Его партнером по карточной игре явится сам Пушкин, мучительно ищущий выхода из своих жизненных перипетий. Сюжетный ход подкреплен документально: в сценическом тексте цитируются письма и дневники поэта. Внешне спектакль очень эффектен, его мрачно-ироничная готическая красота напоминает анимации Тима Бёртона (сценография и костюмы — Елена Вершинина). Премьера — 2 и 3 сентября.



Фото: предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом» Фото: предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом» Фото: предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом» Фото: предоставлено пресс-службой театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться





А еще весь сентябрь театр празднует 95-летие Татьяны Львовны Пилецкой. В афише этого месяца собраны все спектакли с ее участием, в том числе и недавняя премьера — « Рок-н-ролл на закате» М. Хейфеца в постановке Юрия Цуркану. В конце сентября на большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится торжественный вечер в честь выдающейся актрисы.

Сразу две премьеры в сентябре выпустит театр Karlsson Haus. Роман эпатажного модерниста Бориса Виана «Сердцедёр» ставит белорусский режиссер Евгений Корняг. Его абсурдный и сюрреалистичный спектакль явит зрителю жестокую игру в расчеловечивание. В центре внимания постановщика — материнская любовь, которая не только дает жизнь, но и медленно забирает, незаметно душит и раздирает изнутри. Премьера 9 и 10 сентября. А режиссер Борис Павлович взял для постановки роман «Ловля форели в Америке» американского писателя и поэта Ричарда Бротигана, литературного идола поколения хиппи. Спектакль вырос из актерской лаборатории, которая длилась с апреля 2023 года. Точнее, спектаклей обещают два — «Ловля форели на рассвете» и «Ловля форели на закате». Смотреть их можно будет в любой последовательности, сквозного сюжета у этого произведения нет. Рассказывает оно о путешествиях молодого человека по американскому захолустью в поисках идеальной рыбалки. По ходу повествования форель становится образом чего-то неуловимо прекрасного, ускользающего и недостижимого, живущего в тайниках нашей памяти. Премьера 28 и 29 сентября на сцене театра Karlsson Haus.

Фото: предоставлено театром Karlsson Haus Фото: предоставлено театром Karlsson Haus Фото: предоставлено театром Karlsson Haus Поделиться Поделиться





Театр «Кукольный формат» отметит в этом сезоне свой юбилей — ему исполняется 20 лет. По такому торжественному поводу в планах «Кукфо» сразу три премьеры. Детский репертуар пополнится спектаклем «Сказки на всякий случай» по произведениям Евгения Клюева, замечательного русскоязычного писателя, живущего в Дании. Ставит «Сказки» Кирилл Смирнов в соавторстве с художником Екатериной Петуховой. Ну а детям постарше и взрослым рекомендуем следить за новостями, потому что к Новому году здесь должны выйти две интереснейшие премьеры. Художественный руководитель «Кукфо» Анна Викторова выпускает «Дон Кихота» Сервантеса, а главный режиссер Театра кукол им. С. Образцова Борис Константинов вместе со своим постоянным соавтором, художником Виктором Антоновым ставит «Ромео и Джульетту» Шекспира. Даты премьер пока не объявлены.



Интересно, что в театре «Суббота» скоро тоже появится свой «Дон Кихот» — в сценической интерпретации режиссера Кирилла Люкевича и драматурга Настасьи Федоровой. Подробности авторы не раскрывают, но спектакль носит длинное, трудно запоминающееся название, которое немного приоткрывает завесу премьерной тайны: «Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых, в ожидании конца известных времен». Дон Кихота репетируют два артиста: Владимир Шабельников и Александр Лушин, который впервые выйдет на сцену «Субботы». Премьера назначена на 7 и 8 октября.

Также в числе ожидаемых премьер начала сезона — «Крум» в Камерном театре Малыщицкого. Пьесу израильского драматурга Ханоха Левина поставил Петр Шерешевский. В печальном и ироничном, грубоватом и нежном мире Левина, населенном чудаками и неудачниками, сквозит экзистенциальное одиночество и чеховская тоска по лучшей жизни. Получился горький и смешной спектакль о нас, застрявших в вязком сегодня без надежды на светлое завтра. Ближайшие показы 8 и 9 сентября.



В Молодежном театре готовят к выпуску очередной — пятый по счету —студенческий курс под руководством Семена Спивака. В октябре будущие артисты выйдут на сцену в спектакле «Прощание в июне» по пьесе советского классика Александра Вампилова. А в декабре Спивак выпустит премьеру известной мелодрамы Теренса Рэттигана «Глубокое синее море». Исследуя природу любовных переживаний главной героини, режиссер поднимает тему нравственной ответственности в отношениях мужчины и женщины. В главной роли — Эмилия Спивак.

В планах «Мастерской» — музыкальный спектакль Максима Студеновского «Зощенко» по рассказам и биографии Михаила Зощенко, а также пьеса Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец» в постановке Дмитрия Хохлова — спектакль о людях, скрывшихся от реальности в своем иллюзорном мире и погрузившихся в омут воспоминаний. Даты премьер пока не объявлены.



Театр на Васильевском, открывший в этом году новое пространство LOFT в здании Дворца искусств Ленинградской области на площади Стачек, покажет здесь сразу три премьеры по современной драматургии. 7 и 8 октября Артем Злобин, ученик Льва Эренбурга и постановщик нашумевшего спектакля «Магазин» в НДТ, выпустит здесь спектакль «Научи меня любить» по одноименной пьесе Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова, учеников Николая Коляды. На 27 и 28 октября заявлена премьера пьесы Тадаса Шимилева и Дарьи Похило «Квантовые сосиски доцента Юрского» в постановке Тадаса Шимилева, а в декабре Арсений Мыцык выпустит спектакль «Железный всадник» по одноименной пьесе Алексея Житковского.

Откроют сезон Театра на Васильевском большие гастроли Омской драмы. С 10 по 21 сентября петербуржцам покажут самые яркие постановки последних лет. Это и «Время женщин» Алексея Крикливого, и «Отец» Павла Зобнина, и «Свидригайлов. Сны» Георгия Цхвиравы, и «Небо позднего августа» Петра Шерешевского, и другие спектакли. Гастроли пройдут на сценах Театра на Васильевском, Дворца искусств Ленинградской области и МДТ — Театра Европы.



В прошедшем сезоне в Александринском театре сменился главный режиссер — им стал Никита Кобелев, выпускник мастерской Олега Кудряшова (ГИТИС), несколько лет проработавший в Театре им. В. Маяковского под руководством Миндаугаса Карбаускиса. Николай Рощин, занимавший эту должность в течение семи лет, продолжает сотрудничество с Александринским театром. У обоих будут в театре новые постановки. Так, Никита Кобелев готовит на Новой сцене спектакль по роману Льва Толстого «Воскресенье» — премьера будет в феврале. Тогда же на 7 ярусе пройдет премьера спектакля Кирилла Люкевича «Мейер» по роману Сергея Кемпо — в рамках празднования 150-летия со дня рождения Всеволода Мейерхольда. А в рамках «Монологов в Царском фойе» патриархи сцены Эра Зиганшина и Николай Мартон сыграют спектакль по переписке Екатерины Второй и Вольтера. В ближайших же планах Александринского — анонсированная ранее премьера спектакля Константина Богомолова «Мать» по роману М. Горького . Это будет авторское сочинение по мотивам, новая, современная история, вдохновленная текстом романа и его атмосферой. Режиссер переносит действие в наши дни, чтобы исследовать семейные отношения двух поколений одной семьи: матери, отца и сына. Главные роли сыграют Янина Лакоба, Петр Семак и Иван Волков. Первые показы состоятся 4, 5 и 6 ноября в рамках фестиваля «Александринский».



Сам фестиваль пройдет с сентября по ноябрь и представит постановки Национального театра в Белграде (Сербия), Чеченского драматического театра им. Ханпаши Нурадилова (Грозный), Национального академического театра им. Габриэла Сундукяна (Ереван), а также выступления коллективов из Дагестана.



Еще один крупный театральный форум — фестиваль «Балтийский дом», многие годы знакомивший петербуржцев с новинками европейского театра — объявил программный разворот на 180 градусов. В афише фестиваля с девизом «Взгляд на Восток» представлен современный театр Индии, этнический театр национальных республик (Якутия, Калмыкия, Улан-Удэ), а также студенческие постановки театральных вузов Москвы и Петербурга. Как заявляют организаторы, XXXIII Международный фестиваль «Балтийский дом» поможет взглянуть на театр Востока более пристально, как на театр, с которым нас многое объединяет и у которого есть чему поучиться».

