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    Театры

    В Александринском театре меняется главный режиссер, ранее его спектакль обвиняли в дискредитации армии

    7 комментариев

    В новом сезоне Николая Рощина сменит в должности главного режиссера Александринского театра Никита Кобелев. Эту информацию 5 июня подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе театра.

    «Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев, — прокомментировал ТАСС художественный руководитель Александринки Валерий Фокин. — Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре. Он поставил на Новой сцене спектакль «Тварь», который с успехом прошел на гастролях в Москве и с аншлагами идет у нас. Следующей его работой в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого "Воскресение"».

    Ожидается, что Кобелев займется в театре не только постановками, но и педагогической деятельностью.

    36-летний Никита Кобелев родом из Набережных Челнов, выпускник режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС, режиссер радиоспектаклей «Радио России», с 2012 по 2021 год — штатный режиссер-постановщик в Театре имени Владимира Маяковского в Москве.

    Николай Рощин был назначен главным режиссером Александринского театра в 2016 году, с июня 2023 года он также продолжит свое сотрудничество с театром в качестве режиссера. Среди его работ на этой площадке — «Ворон», «Отелло» и «Сирано де Бержерак».

    В отношении последней постановки в апреле 2023 года стало известно, что «Сирано» из репертуара театра пропал. В театре это тогда объяснили техническими сложностями. Сам Рощин в комментарии «Фонтанке» пояснял, что на его постановку поступила жалоба и спектакль подвергся проверке на дискредитацию армии.

    «Не очень понятно, в чем там нашли дискредитацию — в спектакле, которому уже пять лет, который шел очень много раз», — сказал он тогда.

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    Александринский театрРежиссер
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    Комментарии 7

    Antuan Rokanten05 Июн 2023 в 18:59
    Российскую кое-что другое дискредитирует. Но я промолчу.
    +2−0
    Гость05 Июн 2023 в 18:56
    спектакль обвиняли в дискредитации армии
    5 июня 2023, 17:52. ента трееееш!
    +2−0
    Гость05 Июн 2023 в 18:16
    Бу-га-га.

    "Cирано де Бержерак" дискредитирует армию.

    Маразм путриотов крепчает.
    +2−0
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