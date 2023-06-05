В Александринском театре меняется главный режиссер, ранее его спектакль обвиняли в дискредитации армии

В новом сезоне Николая Рощина сменит в должности главного режиссера Александринского театра Никита Кобелев. Эту информацию 5 июня подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе театра.

«Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев, — прокомментировал ТАСС художественный руководитель Александринки Валерий Фокин. — Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре. Он поставил на Новой сцене спектакль «Тварь», который с успехом прошел на гастролях в Москве и с аншлагами идет у нас. Следующей его работой в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого "Воскресение"».



Ожидается, что Кобелев займется в театре не только постановками, но и педагогической деятельностью.

36-летний Никита Кобелев родом из Набережных Челнов, выпускник режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС, режиссер радиоспектаклей «Радио России», с 2012 по 2021 год — штатный режиссер-постановщик в Театре имени Владимира Маяковского в Москве.



Николай Рощин был назначен главным режиссером Александринского театра в 2016 году, с июня 2023 года он также продолжит свое сотрудничество с театром в качестве режиссера. Среди его работ на этой площадке — «Ворон», «Отелло» и «Сирано де Бержерак».