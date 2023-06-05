В Александринском театре меняется главный режиссер, ранее его спектакль обвиняли в дискредитации армии

В новом сезоне Николая Рощина сменит в должности главного режиссера Александринского театра Никита Кобелев. Эту информацию 5 июня подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе театра.
«Мы приняли решение, что главным режиссером у нас будет молодой Никита Кобелев, — прокомментировал ТАСС художественный руководитель Александринки Валерий Фокин. — Это режиссер, к которому очень хорошо относятся в театре. Он поставил на Новой сцене спектакль «Тварь», который с успехом прошел на гастролях в Москве и с аншлагами идет у нас. Следующей его работой в Александринке будет спектакль по роману Льва Толстого "Воскресение"».
Ожидается, что Кобелев займется в театре не только постановками, но и педагогической деятельностью.
36-летний Никита Кобелев родом из Набережных Челнов, выпускник режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС, режиссер радиоспектаклей «Радио России», с 2012 по 2021 год — штатный режиссер-постановщик в Театре имени Владимира Маяковского в Москве.
Николай Рощин был назначен главным режиссером Александринского театра в 2016 году, с июня 2023 года он также продолжит свое сотрудничество с театром в качестве режиссера. Среди его работ на этой площадке — «Ворон», «Отелло» и «Сирано де Бержерак».
В отношении последней постановки в апреле 2023 года стало известно, что «Сирано» из репертуара театра пропал. В театре это тогда объяснили техническими сложностями. Сам Рощин в комментарии «Фонтанке» пояснял, что на его постановку поступила жалоба и спектакль подвергся проверке на дискредитацию армии.
«Не очень понятно, в чем там нашли дискредитацию — в спектакле, которому уже пять лет, который шел очень много раз», — сказал он тогда.