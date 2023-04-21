В Александринском театре объяснили замену спектакля «Сирано де Бержерак» на фоне новостей о проверке на дискредитацию

Техническими сложностями объяснили в Александринском театре 21 апреля изменения репертуара, из которого до конца весны исчезла постановка режиссёра Николая Рощина о Сирано нашего времени.

Согласно афише, с начала года спектакль, премьера которого была в 2018 году, ставили на основной сцене один раз в месяц. В апреле он стоял в расписании на предпоследнее воскресенье месяца, в мае — на 24-е число.

Майский заменили на «Ворона», 23 апреля вместо «Сирано» зрителя увидят «Женитьбу». Об изменениях предупредили в середине месяца на фоне новостей о дискредитации российской армии. Её в постановке Рощина по пьесе Эдмона Ростана якобы углядел один из зрителей, который поделился своими наблюдениями с правоохранительными органами.