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    В Александринском театре объяснили замену спектакля «Сирано де Бержерак» на фоне новостей о проверке на дискредитацию

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    Техническими сложностями объяснили в Александринском театре 21 апреля изменения репертуара, из которого до конца весны исчезла постановка режиссёра Николая Рощина о Сирано нашего времени.

    Согласно афише, с начала года спектакль, премьера которого была в 2018 году, ставили на основной сцене один раз в месяц. В апреле он стоял в расписании на предпоследнее воскресенье месяца, в мае — на 24-е число.

    Майский заменили на «Ворона», 23 апреля вместо «Сирано» зрителя увидят «Женитьбу». Об изменениях предупредили в середине месяца на фоне новостей о дискредитации российской армии. Её в постановке Рощина по пьесе Эдмона Ростана якобы углядел один из зрителей, который поделился своими наблюдениями с правоохранительными органами.

    «Технические сложности», — объяснили «Фонтанке» причину замены в пресс-службе театра.

    Николай Рощин попросил отложить вопрос: он занят спектаклем. Вечером пятницы на основной сцене дают его «Отелло».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 5

    Гость21 Апр 2023 в 21:51
    Бездна_
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