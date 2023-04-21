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    «Одни вопросы, что такое произошло». Главный режиссер Александринского театра подтвердил, что на «Сирано» поступила жалоба

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    На спектакль «Сирано де Бержерак», отмененный в Александринском театре, действительно поступила жалоба. Об этом 21 апреля «Фонтанке» рассказал главный режиссер театра Николай Рощин.

    «Не очень понятно, в чем там нашли дискредитацию — в спектакле, которому уже пять лет, который шел очень много раз. Одни вопросы, что такое произошло», — рассказал собеседник.

    По словам режиссера, в театр с проверкой приезжали люди из Минкульта — вроде ничего крамольного не нашли. Тем не менее, судя по всему, разбирательство продолжается в других инстанциях.

    Согласно официальной позиции театра, спектакль отменили по техническим причинам. Постановка Николая Рощина исчезла из репертуара театра до конца весны. Сообщалось, что один из зрителей усмотрел в постановке дискредитацию армии и пожаловался в правоохранительные органы.

    © Фонтанка.Ру

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