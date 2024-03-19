Международный день театра отметят фестивалем-марафоном «Весь день — театр»

23 марта Театральный музей отпразднует Международный день театра однодневным фестивалем-марафоном под названием «Весь день — театр». Посетить можно как отдельные события, так и все мероприятия, запланированные в течение дня.
Фестиваль начнется экскурсией «Музыка в театре: рождение смыслов». Центральной темой экскурсии станет развитие отношений режиссуры и музыки внутри спектаклей на протяжении XX века.
В программе фестиваля два спектакля. Первый — по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека «Эмигранты» в исполнении участников проекта «Вторая студия» Антона Горчакова и Сергея Панькова. В центре внимания — два героя, интеллигент и пролетарий, которые ведут увлеченный спор на фоне бесконечного празднования Нового года. В лучших традициях театра абсурда история проигрывается вновь и вновь, как заевшая пластинка, и порождает внешнюю бессобытийность: герои слышат отзвуки праздника, но никогда не попадают в его эпицентр, все время оставаясь на обочине жизни.
Актеры Максим Сапранов и Иван Капорин, знакомые зрителям по спектаклю «Красный фонарь», сыграют премьеру под длинным и интригующим названием «Невероятная трагикомедия в одном акте, сделанная прекрасными дилетантами, под названием «Прежалостная и весьма жестокая кончина Пирама и Фисбы». Подробности представления держатся создателями под строгим секретом.
Также будет представлен театрально-музыкальный эксперимент в поисках автора «Чехов. Кто?» по переписке А. П. Чехова. Исполнительницами станут актрисы театра «Мастерская» и проекта «Звучит», в качестве режиссера выступит Дарья Завьялова.
Режиссер Арина Полякова, выпускница мастерской А. А. Праудина, подготовила музейное путешествие «Здесь и тут» об истории и жизни самого Театрального музея, его внутренних процессах и изменениях, какие присущи любому живому организму.
Также в рамках фестиваля пройдет паблик-ток «Современный театр: режиссерская версия». На общей дискуссии пойдет речь о том, каковы критерии современного театра и какой театр можно считать современным. Участие в обсуждении примут создатель и руководитель самого маленького театра «Блоха» Кирилл Люкевич, выпускница мастерской Г. М. Козлова Серафима Крамер, режиссер Александринского театра Антон Оконешников и постановщик спектаклей «Театра в Театральном музее» Никита Славич.
Завершит программу акустический концерт «Лирический герой» Игоря Астапенко.
Подробности на сайте Театрального музея.
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Арина Хек