Международный день театра отметят фестивалем-марафоном «Весь день — театр»

23 марта Театральный музей отпразднует Международный день театра однодневным фестивалем-марафоном под названием «Весь день — театр». Посетить можно как отдельные события, так и все мероприятия, запланированные в течение дня.

Фестиваль начнется экскурсией «Музыка в театре: рождение смыслов». Центральной темой экскурсии станет развитие отношений режиссуры и музыки внутри спектаклей на протяжении XX века.

В программе фестиваля два спектакля. Первый — по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека «Эмигранты» в исполнении участников проекта «Вторая студия» Антона Горчакова и Сергея Панькова. В центре внимания — два героя, интеллигент и пролетарий, которые ведут увлеченный спор на фоне бесконечного празднования Нового года. В лучших традициях театра абсурда история проигрывается вновь и вновь, как заевшая пластинка, и порождает внешнюю бессобытийность: герои слышат отзвуки праздника, но никогда не попадают в его эпицентр, все время оставаясь на обочине жизни.

Актеры Максим Сапранов и Иван Капорин, знакомые зрителям по спектаклю «Красный фонарь», сыграют премьеру под длинным и интригующим названием «Невероятная трагикомедия в одном акте, сделанная прекрасными дилетантами, под названием «Прежалостная и весьма жестокая кончина Пирама и Фисбы». Подробности представления держатся создателями под строгим секретом.



Также будет представлен театрально-музыкальный эксперимент в поисках автора «Чехов. Кто?» по переписке А. П. Чехова. Исполнительницами станут актрисы театра «Мастерская» и проекта «Звучит», в качестве режиссера выступит Дарья Завьялова.

