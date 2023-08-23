В Екатеринбурге собачница пробила голову пенсионерке за просьбу убрать шпица из песочницы

Екатеринбурженка набросилась на 72-летнюю пенсионерку после просьбы последней не выгуливать собаку в песочнице, где играют дети. Об этом 23 августа сообщает портал Е1.



О происшествии рассказала дочь пострадавшей в соцсетях. По словам девушки, агрессивная собачница ударила женщину телефоном по голове, отчего та начала терять сознание. Дочь рассказала, что ее мама занимается благоустройством двора и тоже владеет собакой, а к девушке обратилась без негатива, вежливо. Конфликт происходил на глазах у свидетелей. После того, как пенсионерка начала терять сознание, ее муж вызвал скорую. Женщину госпитализировали, на опубликованных фото она вся в крови.