    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd94.12eur102.75

    В Екатеринбурге собачница пробила голову пенсионерке за просьбу убрать шпица из песочницы

    1744
    23 комментария

    Екатеринбурженка набросилась на 72-летнюю пенсионерку после просьбы последней не выгуливать собаку в песочнице, где играют дети. Об этом 23 августа сообщает портал Е1.

    О происшествии рассказала дочь пострадавшей в соцсетях. По словам девушки, агрессивная собачница ударила женщину телефоном по голове, отчего та начала терять сознание. Дочь рассказала, что ее мама занимается благоустройством двора и тоже владеет собакой, а к девушке обратилась без негатива, вежливо. Конфликт происходил на глазах у свидетелей. После того, как пенсионерка начала терять сознание, ее муж вызвал скорую. Женщину госпитализировали, на опубликованных фото она вся в крови.

    ПоделитьсяПоделиться

    Потерпевшая не хотела писать заявление на нападавшую, чтобы «не портить ей жизнь», но в результате родные уговорили обратиться в полицию.

    «Пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени тяжести вреда здоровью. Сотрудники полиции проведут проверку по заявлению. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — рассказали в пресс-группе МВД Екатеринбурга.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ21
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 23

    Гость23 Авг 2023 в 16:24
    И причем тут собаки?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close