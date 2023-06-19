Детские пособия будут назначать по новым правилам: как изменятся выплаты в ближайшее время

Сейчас мамы теряют пособие по уходу за ребенком, если возвращаются к работе до того, как малышу исполнилось 1,5 года Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин дал несколько поручений, касающихся детских пособий, — в ближайшее время должны измениться правила выплаты нескольких из них. Документы пока не готовы, изменениями предстоит заняться правительству, однако основные положения известны уже сейчас. Мы подготовили короткую памятку о том, что известно о новых правилах назначения выплат.



Пособие по уходу за ребенком Эту выплату назначают одному из родителей или другому родственнику, взявшему отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. По действующим правилам, выплаты можно получать только пока не работаешь. Если «декретный» родитель, обычно мама, выходит на работу раньше — выплата прекращается.

— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой <...>, — заявил президент на ПМЭФ 16 июня. — Поэтому предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.



В Минтруда объяснили, что когда новые правила примут, мамы (и другие получатели выплат) смогут получать назначенное пособие, даже если начнут работать.

Сумма пособия пока остается прежней, ее назначают в зависимости от доходов до отпуска по уходу за ребенком: 40% средней зарплаты за последние два года. Правда, есть потолок: 33 281 рубль. Ранее в Минтруда обещали, что эта сумма вырастет более чем в полтора раза к 2025 году.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом Выплату по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, могут получать как родители, опекуны и попечители ребенка, так и любой другой человек, который непосредственно занимается ребенком. Суммы разные: родителям, опекунам и попечителям выплачивают ежемесячно 10 тысяч рублей, всем остальным — 1200 рублей. При этом получать такое пособие может только один человек и только если у него нет иных источников дохода.



— Сегодня они (люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами. — Прим. ред. ) имеют право на пособие, только если не работают, не имеют никакого иного источника дохода, — заявил Путин во время своего выступления на ПМЭФ. — Даже при желании подработать — нельзя этого сделать, тогда потеряешь пособие. И нужно, безусловно, снять эти ограничения. А именно — сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан.

В Минтруда подтвердили, что по новым правилам пособие продолжат выплачивать, если родители начнут работать в формате частичной занятости. Правда, перед этим в законе нужно закрепить понятие «частичная занятость» — с соответствующей просьбой президент обратился к парламенту.



Универсальное пособие Универсальное, оно же единое, пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Его назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека, а размер пособия зависит от того, насколько доходы ниже этого уровня.



Во время своего выступления Владимир Путин отметил, что у людей нет стимула искать работу с более высокой зарплатой, поскольку социальные выплаты прекращаются или существенным образом снижаются, когда увеличивается доход. Он предложил сохранять право на пособие на весь срок, на который оно было назначено — независимо от того, выросли у семьи доходы или нет. Если говорить о едином детском пособии, то назначают его на год, в течение которого доходы семьи никак не отслеживаются. Через год заявление на пособие нужно подавать повторно, оценивать доход будут с учетом последнего года.



— В рамках действующих правил, даже если в этот период у семьи меняется уровень дохода, то она сохраняет выплату на весь срок ее назначения, — сообщил министр труда Антон Котяков.

Проще говоря, тут ничего не поменяется — единое пособие будут платить по тем же правилам.

