Кто носил эту шляпу? Проверьте, насколько хорошо вы знаете музеи-квартиры Петербурга

Люди говорят о вещах. На самом деле, это диалог. Тем более, когда речь идет о личных предметах известных людей. Здесь уже не просто ручка или стул, а характерный признак эпохи и соучастие с Великим. « (От)Личный Петербург » подготовил тест на внимательность (и сообразительность). Мы показываем фото предметов из петербургских музеев-квартир — а вы угадываете, кому они принадлежали.

Узнать о квартире, в которой поэт прожила более 30 лет , предметах, которые это место населяют, и историях, которые каждый из них хранит, а еще ненадолго перенестись в "настоящий XX век" с его трагедиями и открытиями — всё это можно сделать в уютном дворе на шумном Литейном проспекте. Например, здесь есть вещи, которые Ахматовой подарил Николай Гумилев, а это огромная редкость: после его расстрела почти все его знакомые стали уничтожать предметы, связанные с ним, чтобы и за ними не пришли. А Ахматова его вещи сохранила.



Для тех, кому ближе Иосиф Бродский, в музее открыта постоянная экспозиция "Натюрморт". Она полностью состоит из подлинных вещей поэта из разных квартир, расположенных "в алфавитном беспорядке", без хронологии и привязки к месту. Удивительное пространство, где "живут" сразу несколько поэтов».