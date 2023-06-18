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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Кто носил эту шляпу? Проверьте, насколько хорошо вы знаете музеи-квартиры Петербурга

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Люди говорят о вещах. На самом деле, это диалог. Тем более, когда речь идет о личных предметах известных людей. Здесь уже не просто ручка или стул, а характерный признак эпохи и соучастие с Великим. «(От)Личный Петербург» подготовил тест на внимательность (и сообразительность). Мы показываем фото предметов из петербургских музеев-квартир — а вы угадываете, кому они принадлежали.

    Переходите на сайт проекта «(От)Личный Петербург» и выдвигайте кандидатов в номинации «Квартиры — слепок времени»!

    Начнем с простого. Это рисунки из чьей коллекции?

    Начнем с простого. Это рисунки из чьей коллекции?

    Что это и кому могло принадлежать?

    Что это и кому могло принадлежать?

    Кто носил эту шляпу?

    Кто носил эту шляпу?

    Известный человек совершал этой бритвой кое-что очень интересное. Догадались, о ком речь?

    Известный человек совершал этой бритвой кое-что очень интересное. Догадались, о ком речь?

    Это чья печатная машинка?

    Это чья печатная машинка?

    Кто работал за этим столом? Вглядитесь внимательно: тут есть подсказка.

    Кто работал за этим столом? Вглядитесь внимательно: тут есть подсказка.

    Вопрос посложнее. Кому принадлежали книги?

    Вопрос посложнее. Кому принадлежали книги?

    Это чей плащ и где он висит?

    Это чей плащ и где он висит?

    Где можно увидеть такое чучело?

    Где можно увидеть такое чучело?

    Это договор аренды квартиры. Узнаете автора по почерку?

    Это договор аренды квартиры. Узнаете автора по почерку?

    Как вы думаете, чей это диван? Подсказка: внимательно посмотрите на обстановку.

    Как вы думаете, чей это диван? Подсказка: внимательно посмотрите на обстановку.

    А это что за ящик?

    А это что за ящик?
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    Кто носил эту шляпу? Проверьте, насколько хорошо вы знаете музеи-квартиры Петербурга

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    Кто носил эту шляпу? Проверьте, насколько хорошо вы знаете музеи-квартиры Петербурга

    Вы молодец! Но по музеям вам еще стоит походить.

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    Кто носил эту шляпу? Проверьте, насколько хорошо вы знаете музеи-квартиры Петербурга

    А вы, часом, не экскурсовод?

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    Те, кто хочет поделиться впечатлениями о любимом музее-квартире одного из обитателей Петербурга, могут оставить свой рассказ в комментариях к этому материалу, прислать в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru. Вот что пишет наша читательница Анастасия:

    «Стихи на стенах арки, большой тихий сад в центре Петербурга и музейные коты — так встречает гостей мой любимый российский музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

    Узнать о квартире, в которой поэт прожила более 30 лет, предметах, которые это место населяют, и историях, которые каждый из них хранит, а еще ненадолго перенестись в "настоящий XX век" с его трагедиями и открытиями — всё это можно сделать в уютном дворе на шумном Литейном проспекте. Например, здесь есть вещи, которые Ахматовой подарил Николай Гумилев, а это огромная редкость: после его расстрела почти все его знакомые стали уничтожать предметы, связанные с ним, чтобы и за ними не пришли. А Ахматова его вещи сохранила.

    Для тех, кому ближе Иосиф Бродский, в музее открыта постоянная экспозиция "Натюрморт". Она полностью состоит из подлинных вещей поэта из разных квартир, расположенных "в алфавитном беспорядке", без хронологии и привязки к месту. Удивительное пространство, где "живут" сразу несколько поэтов».

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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