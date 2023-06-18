Люди говорят о вещах. На самом деле, это диалог. Тем более, когда речь идет о личных предметах известных людей. Здесь уже не просто ручка или стул, а характерный признак эпохи и соучастие с Великим. «(От)Личный Петербург» подготовил тест на внимательность (и сообразительность). Мы показываем фото предметов из петербургских музеев-квартир — а вы угадываете, кому они принадлежали.
Переходите на сайт проекта «(От)Личный Петербург» и выдвигайте кандидатов в номинации «Квартиры — слепок времени»!
Начнем с простого. Это рисунки из чьей коллекции?
Что это и кому могло принадлежать?
Кто носил эту шляпу?
Известный человек совершал этой бритвой кое-что очень интересное. Догадались, о ком речь?
Это чья печатная машинка?
Кто работал за этим столом? Вглядитесь внимательно: тут есть подсказка.
Вопрос посложнее. Кому принадлежали книги?
Это чей плащ и где он висит?
Где можно увидеть такое чучело?
Это договор аренды квартиры. Узнаете автора по почерку?
Как вы думаете, чей это диван? Подсказка: внимательно посмотрите на обстановку.
А это что за ящик?
Кто носил эту шляпу? Проверьте, насколько хорошо вы знаете музеи-квартиры Петербурга
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Кто носил эту шляпу? Проверьте, насколько хорошо вы знаете музеи-квартиры Петербурга
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Кто носил эту шляпу? Проверьте, насколько хорошо вы знаете музеи-квартиры Петербурга
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Те, кто хочет поделиться впечатлениями о любимом музее-квартире одного из обитателей Петербурга, могут оставить свой рассказ в комментариях к этому материалу, прислать в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru. Вот что пишет наша читательница Анастасия:
«Стихи на стенах арки, большой тихий сад в центре Петербурга и музейные коты — так встречает гостей мой любимый российский музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Узнать о квартире, в которой поэт прожила более
Для тех, кому ближе Иосиф Бродский, в музее открыта постоянная экспозиция "Натюрморт". Она полностью состоит из подлинных вещей поэта из разных квартир, расположенных "в алфавитном беспорядке", без хронологии и привязки к месту. Удивительное пространство, где "живут" сразу несколько поэтов».