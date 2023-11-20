Музей Анны Ахматовой покажет сотни документов, открыток, фотографий и рисунков Иосифа Бродского

Музей решил объединить все программы, посвящённые поэту, в «Сезоны Бродского». На первой выставке проекта вы увидите сотни документов, открыток, фотографий и рисунков поэта.
Музей Ахматовой напоминает о важности визуальных образов для Иосифа Бродского и приводит цитату поэта: «Человек есть то, на что он смотрит». Также Бродский писал: «Ты сын фотографа, и твоя память проявляет плёнку». В текстах Бродского часто встречаются слова «глаз», «зрачок», «взгляд», и кураторы решили исследовать визуальность и память в наследии своего постоянного героя. Память — ещё один важный мотив творчества Бродского, тесно связанный со зрением. Поэт писал, что память — это «рыбацкая сеть с крохотным уловом, когда вся вода уже стекла. С её помощью никого не восстановишь — даже на бумаге». Бродский был фотографом и рисовальщиком, ценителем живописи и поэтом, осмыслявшим «пейзаж, способный обойтись без меня».
Поэтому проект «Память из зрачка не выколоть» посвящён визуальным образам, которые живут во времени, преломляясь в текстах. Куратор Павел Котляр ищет возможность с помощью документов, фото и открыток «поймать мгновение». Хоть оно и мимолётно, музей, показывая «картинки» и осмысляя «тексты», становится хранителем неких образов, доступ к которым предлагают и зрителю.
Выставка «Память из зрачка не выколоть». Взгляд Иосифа Бродского» пройдёт в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме с 22 ноября 2023-го по 11 февраля 2024 года на экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт». 18+