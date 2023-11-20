Музей Анны Ахматовой покажет сотни документов, открыток, фотографий и рисунков Иосифа Бродского

Музей Ахматовой напоминает о важности визуальных образов для Иосифа Бродского и приводит цитату поэта: «Человек есть то, на что он смотрит». Также Бродский писал: «Ты сын фотографа, и твоя память проявляет плёнку». В текстах Бродского часто встречаются слова «глаз», «зрачок», «взгляд», и кураторы решили исследовать визуальность и память в наследии своего постоянного героя. Память — ещё один важный мотив творчества Бродского, тесно связанный со зрением. Поэт писал, что память — это «рыбацкая сеть с крохотным уловом, когда вся вода уже стекла. С её помощью никого не восстановишь — даже на бумаге». Бродский был фотографом и рисовальщиком, ценителем живописи и поэтом, осмыслявшим «пейзаж, способный обойтись без меня».

