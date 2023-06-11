Перцовое озеро в Мариинке. А что вообще с запретом на видеосъемку в театре?

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Кульминацией балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре стала не битва Зигфрида и Ротбарта, а поединок с применением перцового баллончика. В истоке конфликта, как говорят, запрет снимать представление.



О том, как не сложился накануне вечер в Мариинском театре, «Фонтанка» писала. Посетительница, по предварительным данным, повздорила со зрителями и администратором, потому что ей запрещали снимать происходящее на телефон. Итогом ссоры стал распыленный перцовый баллончик и заявление на женщину со стороны одного из артистов.



Не вдаваясь в вопрос, можно ли заливать из баллончика людей в театре (нельзя) и мешают ли включенные экраны смартфонов зрителям (мешают), «Фонтанка» решила уточнить — как с юридической точки зрения выглядит запрет на съемку балета.



В самом Мариинском театре сослались на правила посещения учреждения, они вывешены на сайте. Пункт 13-й ясно гласит: «В соответствии с законодательством Российской Федерации спектакли (концерты и иные мероприятия) театра являются интеллектуальной собственностью Театра и иных лиц, участвующих в создании указанных мероприятий. В целях обеспечения охраны авторских и иных смежных прав фото-, кино-, видео-, телесъёмка, любые виды аудиозаписи спектаклей или их фрагментов без специального разрешения администрации Театра запрещены». Дальше уточнение: тем, кто все же записывает происходящее, может быть отказано в посещении, а «стоимость билета в этом случае возврату не подлежит».



В сети хватает рассуждений насчет того, есть ли такой запрет в законодательстве. Все упирается именно в авторские права и в использование произведения без согласия автора. С одной стороны, Гражданский кодекс говорит, что использование — это в том числе «изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи». С другой, там же, но в другой статье, указано, что без согласия автора и без выплаты вознаграждения допускается воспроизведение в личных целях. Исключение — публичное исполнение за пределами обычного круга семьи или с помощью профессионального оборудования.



Из этого, казалось бы, можно сделать вывод, что сама съемка, пока вы не начинаете демонстрировать запись посторонним, не запрещена напрямую законом. А проблема именно в том, чтобы разделить эти два процесса. Адвокат коллегии «Де Лата» Яна Корзинина обращает внимание на два момента. «Смысл запрета на съемку в том, что театр не сможет затем проконтролировать, распространил ли зритель видео в соцсетях или еще где-то, нарушив тем самым чьи-то авторские или смежные права, — говорит эксперт. — И цель запрета — не ограничить чьи-то права, а обеспечить соблюдение прав других людей. Плюс сам процесс съемки может мешать окружающим смотреть спектакль (в правилах театра пункт в качестве обоснования указаны только авторские права — прим.)».



Второй момент, по словам юриста, заключается в том, что, покупая билет, зритель соглашается на условия, прописанные в публичной оферте. А в правилах театра четко указан запрет на съемку. «Учреждение может и дресс-код прописать, и другие условия, — говорит Яна Корзинина. — Дальше уже выбор человека — готов он соблюдать эти условия или поищет другой театр. Вас же не удивляет фейс-контроль в ночных клубах или то, что в одних школах есть требования к школьной форме, а в других — нет».



Это в целом подтверждается все теми же правилами Мариинского театра. Там есть запрет проходить в зал в верхней одежде, в пачкающей или зловонной одежде, с напитками и едой, цветами, в нетрезвом состоянии, на роликах и скейтах. Не говоря уже о животных, колющих и режущих предметах, оружии, пиротехнике. Есть и требование отключить все средства связи на время представления. Но это, как все понимают, проконтролировать еще сложнее.



Помимо строгих постулатов, отдельный пункт посвящен убедительным просьбам: не заходить за ограждение, не открывать окна, не сидеть в проходах, не заходить в служебные помещения, не петь, не танцевать, не торговать, не проводить экскурсии. Здесь за неготовность посетителей идти навстречу администрации санкций не указано.



Анастасия Билялова, юрист в сфере гражданского права и интеллектуальной собственности, говорит, что запрет на съемку действует во многих театрах. Иногда фотографии все-таки разрешают, но без вспышки, так как она может отвлечь актера. «Если это в первых рядах, то актер собьется, на какое-то время может потерять зрительный контакт с людьми, перестать ясно видеть или упасть. Эти требования, по сути, закономерны», — отмечает юрист.



Что касается нарушения интеллектуальных прав, то она подтверждает, что нарушением будет считаться не сама съемка, а последующее обнародование без исключительных на это прав. С этой точки зрения, закономерный вопрос — а где грань между тем, чтобы снять «пиратку», и тем, чтобы записать короткий ролик и похвастаться в соцсетях своей светской активностью. Анастасия Билялова объясняет — в праве есть такая вещь, как цитирование: «Можно взять маленький кусочек и указать, откуда он. Допустим, вы написали, что были на таком-то спектакле, режиссер такой-то, актеры такие-то — текст, который может и не влезть в пост или сторис. А можно выложить ролик и никак не обозначить авторство — это запрещено».



Каждый случай цитирования рассматривается в практике в отдельности, потому что допустимый объем не зафиксирован. Если речь о маленьком кусочке спектакля, то отстоять свои права можно. Но, допустим, в произведении есть момент, ради которого все и идут: кульминация, самая яркая фраза. Тогда под цитирование ролик не попадает — это суть произведения. Если человек выложил видео, из-за которого на спектакль перестали ходить, то театр лишается выручки.



«Условно, в течение всего спектакля все ждали, кто же убийца, а вы возьмете, снимете и выложите. Но если вы быстренько сняли кратенький сторис, где непонятно, что актеры говорят, просто люди бегают, а вы на фоне — скорее всего, здесь не будет никаких проблем», — подчеркивает Анастасия Билялова. Повторим — сейчас речь именно о законодательных ограничениях, связанных с авторскими правами, а не о правилах театра.



Другой вопрос — могут ли вас попросить удалиться из зала из-за съемки. Здесь все упирается в то, насколько вы осведомлены о требованиях площадки, они должны быть доступны при приобретении билета. Вступает закон о защите прав потребителей, а именно статьи 10 и 12, по которым люди до покупки должны владеть всей информацией об услуге. Если вы не имели возможности с ней ознакомиться, то для вас это будет существенное условие. Может, вы бы и не захотели идти на представление, где все запрещено. Очень часто продавцов привлекают к ответственности именно по этому пункту, рассказывает Анастасия Билялова. В случае с Мариинским театром, как показано выше, искать запретный пункт долго не пришлось.



Милена Солдатенко, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»