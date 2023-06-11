Стало известно, почему посетительница Мариинского достала баллончик. Ее дочь теперь в соцприюте

Саму хозяйку баллончика «Боец» доставили в полицию с протоколом о мелком хулиганстве, а ее 16-летнюю дочь — в социальный приют, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июня. По предварительным данным, женщина повздорила со зрителями и администратором театра, потому что последний не позволял ей и дочери снимать балет на телефоны.

Распыление перцового баллончика в Мариинском театре может стать уголовным делом. Заявление против сорвавшей спектакль женщины написал солист Большого театра.

В четверг, 8 числа, героиня истории отметила 45-й день рождения. Судя по всему, уроженка Москвы приехала в Петербург на выходные.

Как рассказывала «Фонтанка», накануне зрители не досмотрели балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре. По предварительным данным, три человека обратились за медицинской помощью.