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    Стало известно, почему посетительница Мариинского достала баллончик. Ее дочь теперь в соцприюте

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    Распыление перцового баллончика в Мариинском театре может стать уголовным делом. Заявление против сорвавшей спектакль женщины написал солист Большого театра.

    Саму хозяйку баллончика «Боец» доставили в полицию с протоколом о мелком хулиганстве, а ее 16-летнюю дочь — в социальный приют, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 июня. По предварительным данным, женщина повздорила со зрителями и администратором театра, потому что последний не позволял ей и дочери снимать балет на телефоны.

    В четверг, 8 числа, героиня истории отметила 45-й день рождения. Судя по всему, уроженка Москвы приехала в Петербург на выходные.

    Как рассказывала «Фонтанка», накануне зрители не досмотрели балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре. По предварительным данным, три человека обратились за медицинской помощью.

    © Фонтанка.Ру
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