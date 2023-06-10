Женщина распылила баллончик в Мариинском театре. Ей мешали смотреть «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре ушёл на внеплановый антракт из-за шоу, развернувшегося в зале. К исторической сцене приехала полиция и скорая, медицинская помощь потребовалась троим.



О случившемся на старой сцене театра рассказали в соцсетях вечером 10 июня. Как говорят, от спектакля первыми отвлеклись на верхнем ярусе. Наслаждаться представлением мешал кашель. Вскоре кашлять начали в партере и на сцене.

В Мариинском театре «Фонтанке» сообщили, что впечатление от балета подпортил конфликт женщины с другими зрителями. Отчаявшись искать аргументы, она использовала перцовый баллончик.