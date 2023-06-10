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    Женщина распылила баллончик в Мариинском театре. Ей мешали смотреть «Лебединое озеро»

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    Балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре ушёл на внеплановый антракт из-за шоу, развернувшегося в зале. К исторической сцене приехала полиция и скорая, медицинская помощь потребовалась троим.

    О случившемся на старой сцене театра рассказали в соцсетях вечером 10 июня. Как говорят, от спектакля первыми отвлеклись на верхнем ярусе. Наслаждаться представлением мешал кашель. Вскоре кашлять начали в партере и на сцене.

    В Мариинском театре «Фонтанке» сообщили, что впечатление от балета подпортил конфликт женщины с другими зрителями. Отчаявшись искать аргументы, она использовала перцовый баллончик.

    В театре пришлось объявить технический перерыв, в зале включили усиленную вентиляцию. После проветривания гостей пригласили снова занять места.

    Женщина аплодировать артистам не будет. С ней разбираются сотрудники полиции.

    «В результате инцидента 3 человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась», — уточнили в Мариинском. — «Также в театре проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание».

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