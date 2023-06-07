Береги зрение смолоду: в Петербурге появился центр для детей с близорукостью

Центр появился благодаря сотрудничеству «Эссилор – ЛУЙС-Оптика» — одного из лидирующих поставщиков линз для очков в России — и сети салонов «Оптика 100%». Вместе компании провели еще одно мероприятие, направленное на защиту зрения детей: подарили новые очки воспитанникам Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района. 30 ребят с серьезными нарушениями зрения благодаря полезному подарку смогут видеть мир четче и ярче.

В Петербурге открылся первый в городе «Центр Контроля Миопии». Символическую красную ленточку перерезали 1 июня, и это неслучайно: здесь будут бороться с близорукостью у детей и подростков.

Миопия или близорукость — поистине спутник человека в XXI веке: количество людей с этим диагнозом только растёт. Причём настолько быстро, что к 2050 году каждый второй житель земного шара, по прогнозам учёных, скорее всего, будет плохо видеть вдаль. У этой проблемы нет возраста: от миопии страдает 15–20% первоклассников. В процессе обучения зрение падает еще сильнее, и около 30% детей заканчивают школу в очках.



Работая свыше 30 лет на рынке офтальмологии, «Эссилор – ЛУЙС-Оптика» предлагает инновационные решения для контроля прогрессирующей близорукости. Например, уникальные очковые линзы Stellest®, которые способны замедлить развитие близорукости в среднем на 67% по сравнению со стандартными однофокальными линзами*. Это возможно благодаря технологии H.A.L.T.*: созвездие из 1021 невидимой микролинзы подстраивается под анатомию глаза, притормаживая удлинение глазного яблока и снижая скорость развития миопии.



Об этой и других новых технологиях родителям расскажут в «Центре Контроля Миопии» на улице Кирочной, 17 (находится в салоне «Оптика 100%»).Там же специалисты будут проводить диагностику, помогать с выбором линз для очков и повышать квалификацию медицинских специалистов.



«Компания Essilor считает борьбу с детской близорукостью одной из своих приоритетных задач, — отмечает глава группы EssilorLuxottica Lens Business в России Вадим Король. — Уже много лет мы помогаем людям с миопией, предоставляя им инновационные средства для коррекции зрения. Проекты, позволяющие повысить информированность населения о проблеме близорукости, также являются важными шагами на пути к решению этой задачи».



ООО «Эссилор-ЛУЙС-Оптика»

«Центр Контроля Миопии» (салон «Оптика 100%»), лицензия на медицинскую деятельность: Л041-01148-78/00587554.

*По сравнению с однофокальными линзами при ношении не менее 12 часов в день, ежедневно. Джей Бао, А.Янг, И.Хуанг, Х.Ли, И.Пан, С.Динг, ЕВ Лим, Джей Женг, ДП Спигель, Ю.Л. Вонг, Б.Дробе, Ф.Лу, Х.Чен, 2022. «Очковые линзы с асферическими микролинзами для контроля близорукости по сравнению с однофокальными очковыми линзами: рандомизированное клиническое исследование». JAMA Офтальмол. 140(5), 472–478. Ознакомиться с исследованием можно здесь.

**HighlyAsphericalLensletTarget — кольца высокоасферичных микролинз.

