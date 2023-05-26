«Похоже чем-то на пионервожатых». Чем будут заниматься советники по воспитанию в школах Петербурга и сколько им заплатят

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Петербургские школы набирают советников директоров по воспитанию. Новая должность появится в большинстве учреждений с сентября. Советники должны стать своими в детской среде: отвлекать от вредных привычек и занимать школьников полезной деятельностью с нотками патриотизма. Старшее поколение невольно вспомнило пионервожатых и понадеялось, что зарплаты у них будут не такими скромными, как в недавнем прошлом.



Кто такой советник по воспитанию Готовить советников директоров по воспитанию начали с 2021 года в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Кандидатов отбирали на федеральном уровне с помощью конкурса «Навигаторы детства». Участники проходили онлайн-тестирования и собеседования, затем учились очно в «Артеке» и шли работать в школы в пилотных регионах.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял тогда, что советники по воспитательной работе будут заниматься внеучебной деятельностью, а не идеологией. «Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и который организует его внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музеи, общение. Именно организация внеучебной деятельности», — говорил министр.



С 2023 года советники должны появиться во всех регионах. Профессиональный стандарт, утвержденный Министерством труда и соцзащиты, предполагает у специалиста по воспитанию наличие высшего педагогического образования и дополнительного «по направлению профессиональной деятельности». Его возможно получить в том числе после трудоустройства. Также необходимо иметь в трудовой книжке один год работы с детьми.

В функции советника входит подготовка стратегии воспитательной работы, организация школьных мероприятий по выявлению талантов, профилактике вредных привычек и буллинга, развитие системы ученического самоуправления, вовлечение учеников в социально значимые детско-юношеские проекты. Также специалист должен «выбирать формы воспитания, в том числе с целью укрепления гражданско-патриотической позиции учащихся».



При этом в школах уже есть заместитель директора по воспитательной работе. В сообществах педагогов распространено мнение, что должность советника дублирует работу завуча.

«В школе прибавился еще один человек, с хорошей зарплатой, который дублирует прежнюю работу. Эта работа была в школе до советника», — пишет на одном из профильных форумов петербурженка Наталья.

«У советника куча отчетов, надо всё сфотографировать, снять, смонтировать, выложить, отчитаться. Как будто мероприятия ради отчетов», — отмечает ее коллега Елена.

«Любую замечательную идею можно утопить бюрократическим подходом. Стало модным требовать фото- и видеоотчеты, а завучи по воспитательной работе без конца на различных совещаниях, комиссиях и вебинарах. Советники — хорошая подмога для живой работы с детьми. И да, в сетевом пространстве навигаторы тоже нужны детям, чтобы не утонуть», — добавляет Галина. Как ищут школы Петербурга В Петербурге советники по воспитанию начнут работать в 451 школе с сентября, и с 2024 года — во всех учреждениях. Чтобы получить эту работу, педагог должен пройти тестирование и собеседование на федеральном портале «Навигаторы детства». В большинстве случаев директора подбирают кого-то из своего коллектива, затем кандидат предоставляет портфолио и проходит тестирование на федеральном сайте.



«У нас договор с университетом Герцена, там есть программа «Команда под ключ». К нам в школу приходят 10 молодых специалистов разных профилей, и вот одна из них будет у нас советником по воспитанию, — рассказала «Фонтанке» директор 74-й гимназии Выборгского района Алла Лакко. — Мы ее увидели, когда она проводила классные часы «Разговоры о важном». Очень девочка интересная, нашла контакт с детьми. Эта должность фактически похожа на бывших пионервожатых. Нужен человек, который будет сам активным. Мы быстро нашли, но в некоторых школах сейчас есть проблемы и трудности, потому что это не должен быть возрастной учитель. Нужен специалист, который работает максимум 5–7 лет ».



«По должности советника по воспитанию требуется человек, который будет заниматься детскими общественными объединениями. Поэтому мы искали молодого, активного человека, который сможет замотивировать детей, сможет выезжать на мероприятия вместе с детьми, не бояться выступать и представлять школу в районе и городе», — отметила заместитель директора по воспитательной работе в 323 школе Наталья Никулкина.

Кого ищут на сайтах Если среди коллектива школы не находится желающих стать советниками, то учреждение вынуждено искать специалиста на стороне. На сайтах по подбору сотрудников опубликовано около 20 объявлений петербургских школ о поиске советников по воспитанию. Указанная вилка зарплат 30–40 тысяч рублей.

Самую высокую предлагает одна из школ Невского района — 67 тысяч рублей. Корреспондент позвонил по объявлению в качестве соискателя. Ему предложили прийти в школу «прямо сейчас» и заполнить анкету на сайте «Навигаторы детства», не став обсуждать по телефону вопросы о дипломе и специализации.



«Нам очень нужен человек, желающих в школе не оказалось, они хотят другую работу выполнять, никто не хочет быть советником, — пожаловались в администрации 569-й школы . — Пройти обучение оказалось сложно. Нужно занести все свои заслуги, выполнить тест из 50 вопросов и только после этого получается галочка и выдается сертификат».

СМИ сообщали об идеях политиков привлечь советниками по воспитанию ветеранов боевых действий на Украине. Однако директора, опрошенные «Фонтанкой», о таком не знают. При приеме на работу они ориентируются на требования профессионального стандарта, которым должны соответствовать все кандидаты: если у ветерана есть педагогическое образование и нужная квалификация, лишь в этом случае его готовы принять на должность советника по воспитанию. В 606-й школе Пушкинского района такому корреспонденту, представившемуся ветераном, пожелавшему воспитывать детей, лишь предложили отправить резюме на почту. При этом уточнили, что педагогическое образование обязательно: «Это образовательное учреждение, как же здесь могут работать люди без образования?».



«Когда кандидата подбирает директор, есть же должностные обязанности, можно показать их потенциальному сотруднику, может кому-то это покажется сложным. Поэтому появляются такие вакансии, — рассуждает директор 368-й школы Фрунзенского района Светлана Соколова. — Это очень сложная должность, очень ответственная работа и абы кого не пригласишь. Два года назад я взяла педагога, который у нас занимался исключительно Российским движением школьников. Мы создали первичную ячейку движения. Сейчас педагог плавно переходит на должность советника».



«Всех беспокоит вопрос зарплаты, говорили, что это будет и федеральный уровень, и региональный. Ну посмотрим, потому что если будут маленькие зарплаты, как раньше были у пионервожатых, то молодежь уйдет с этих должностей», — добавила Алла Лакко.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

