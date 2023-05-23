Не во всех школах Петербурга советники по воспитанию начнут работать с сентября

С сентября в 451 школе Петербурга появится новый сотрудник — советник директора по воспитанию. Об этом на заседании правительства сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 23 мая.



Советники будут приниматься в школы на конкурсной основе, для них выделят отдельную ставку. Педагоги, претендующие на эту должность, предварительно должны будут пройти обучение по повышению квалификации.



С 2024 года в каждой школе Петербурга должен появиться советник по воспитанию. Всего в городе 680 учреждений.



В новом учебном году в 45 регионах России в школах приступят к работе советники директоров по воспитанию, а еще через год — в остальных.

