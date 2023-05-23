    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, ю-в

    764мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd79.94eur86.5

    Не во всех школах Петербурга советники по воспитанию начнут работать с сентября

    2362
    15 комментариев

    С сентября в 451 школе Петербурга появится новый сотрудник — советник директора по воспитанию. Об этом на заседании правительства сообщила председатель комитета по образованию Наталия Путиловская 23 мая.

    Советники будут приниматься в школы на конкурсной основе, для них выделят отдельную ставку. Педагоги, претендующие на эту должность, предварительно должны будут пройти обучение по повышению квалификации.

    С 2024 года в каждой школе Петербурга должен появиться советник по воспитанию. Всего в городе 680 учреждений.

    В новом учебном году в 45 регионах России в школах приступят к работе советники директоров по воспитанию, а еще через год — в остальных.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close