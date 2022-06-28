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    В школах 45 регионов РФ появятся советники директоров по воспитанию

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    14 комментариев

    В новом учебном году в 45 регионах РФ в школах должны появиться советники директоров по воспитанию, а еще через год — в остальных. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

    В связи с этим кабмину поручено обеспечить выделение бюджетных средств на софинансирование расходов регионов, связанных с введением этой должности, в этом году. При формировании федерального бюджета на последующие годы также планируется предусмотреть соответствующие средства.

    Ранее Минпросвещения утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна страны в российских школах. С этого будет начинаться каждая учебная неделя с 1 сентября.

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    Комментарии (14)

    denem
    Лучше сразу замполитов, слабо?
    altnec
    Пипец подкрался незаметно, забавно тапками шурша.
    275050242
    В Герцена скоро новый факультет появится поди - советский.
    Мандаты энтим советникам хоть дадут?
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