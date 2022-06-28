В школах 45 регионов РФ появятся советники директоров по воспитанию

В новом учебном году в 45 регионах РФ в школах должны появиться советники директоров по воспитанию, а еще через год — в остальных. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.



В связи с этим кабмину поручено обеспечить выделение бюджетных средств на софинансирование расходов регионов, связанных с введением этой должности, в этом году. При формировании федерального бюджета на последующие годы также планируется предусмотреть соответствующие средства.

