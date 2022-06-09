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    Поднять флаг и петь гимн! В России утвердили новый стандарт для школ

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    14 комментариев

    Минпросвещения утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна страны в российских школах. Об этом 9 июня заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — сообщил он (цитата по ТАСС). Сам документ пока не опубликован.

    Ранее Кравцов анонсировал, что с 1 сентября в российских школах будет усилено историческое просвещение для первоклассников в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Также в новом учебном году в школах появятся киноуроки по историческим темам, а по понедельникам будут проводить уроки «Разговоры о важном», где дети смогут обсудить все интересующие их вопросы.

    19 апреля Минпросвещения РФ направило рекомендации начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения Гимна России в пилотных школах с 1 мая, а с 1 сентября — во всех школах страны. 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле президент Владимир Путин поддержал эту идею. Правда, как отмечалось, реализовать это сейчас можно пока не во всех учебных заведениях.

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    Комментарии (14)

    Satyr
    Да сразу двухминутку ненависти... Чего уж там.
    dragvs
    А в Госдуме уже ввели такое?
    Mimosa
    Вспомнился х/ф "Мэри Поппинс, до свидания": " Почему мистер Робинсон отсутствовал на церемонии поднятия флага?!", и там ещё свисток и команды "вольно", "сидеть". В фильме такой воспитательный процесс недолго продержался.
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