Поднять флаг и петь гимн! В России утвердили новый стандарт для школ

Минпросвещения утвердило стандарт поднятия государственного флага и исполнения гимна страны в российских школах. Об этом 9 июня заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», — сообщил он (цитата по ТАСС). Сам документ пока не опубликован.
Ранее Кравцов анонсировал, что с 1 сентября в российских школах будет усилено историческое просвещение для первоклассников в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Также в новом учебном году в школах появятся киноуроки по историческим темам, а по понедельникам будут проводить уроки «Разговоры о важном», где дети смогут обсудить все интересующие их вопросы.