В некоторых школах России начнут поднимать государственный флаг и исполнять гимн уже с мая

Министерство просвещения РФ направило рекомендации начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в пилотных школах с 1 мая, а с 1 сентября во всех школах страны. Об этом 19 апреля сообщили в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.



«Направлены рекомендации в школы — каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С мая — в пилотных школах, с сентября — во всех школах страны», — говорится в сообщении.

