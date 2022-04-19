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    В некоторых школах России начнут поднимать государственный флаг и исполнять гимн уже с мая

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    2 комментария

    Министерство просвещения РФ направило рекомендации начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России в пилотных школах с 1 мая, а с 1 сентября во всех школах страны. Об этом 19 апреля сообщили в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

    «Направлены рекомендации в школы — каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С мая — в пилотных школах, с сентября — во всех школах страны», — говорится в сообщении.

    Какие именно школы и в каких городах станут пилотными, в сообщении не уточняется.

    Также с 1 сентября нынешнего года в учебных заведениях начнут проводить урок «Разговоры о важном». Учителя будут рассказывать о главных текущих событиях и делиться мнениями. «Школьников не оставят один на один с информационной войной, развязанной против нашей страны», — отметили в ведомстве.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Минпросвещения РФ порекомендует школам собирать мобильные телефоны у учеников перед входом в школу или класс.

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    Комментарии (2)

    01011001
    Минпросвет в курсе, что политическая агитация и пропаганда в школе запрещена?
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