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    Минпросвещения порекомендует школам собирать мобильные телефоны у учеников

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    9 комментариев

    Министерство просвещения РФ намерено направить во все регионы перечень различных рекомендаций, в том числе и по использованию мобильных телефонов. Учебным заведениям предложат собирать у учеников девайсы перед входом в школу или класс. Об этом 19 апреля заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

    «С 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями. <...> Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса», — рассказал Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

    Ранее «Фонтанка» писала, что каждая учебная неделя во всех школах с 1 сентября 2022 года будет начинаться с коллективного пения Гимна России, а уже с первого класса школьникам могут начать преподавать историю.

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    Комментарии (9)

    Карабас Барабас
    Прямо как в колонии, там тоже телефонами официально нельзя пользоваться, хотя у многих они есть.
    Неужели минпросвет возглавляет бывший фсиновец?
    SERGEY111
    Прелестно - и куда же школа будет девать каждое утро не одну сотню смартфонов стоимостью каждый от 10К и до бесконечности ? Кто обеспечивать будет сохранность ? Похоже придется дочке давать с собой второй старый телефон - вот его если надо она и будет сдавать .
    VKuser4636990
    Шмон с собаками и приседанием будет?
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