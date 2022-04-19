Минпросвещения порекомендует школам собирать мобильные телефоны у учеников

Министерство просвещения РФ намерено направить во все регионы перечень различных рекомендаций, в том числе и по использованию мобильных телефонов. Учебным заведениям предложат собирать у учеников девайсы перед входом в школу или класс. Об этом 19 апреля заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.



«С 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями. <...> Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса», — рассказал Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

