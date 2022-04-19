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    Глава Минпросвещения Кравцов: Мы не вводим отдельных уроков истории для первоклассников

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    1 комментарий

    В российских школах не собираются вводить отдельных уроков истории для первоклассников — ее будут изучать в рамках других предметов. Об этом 19 апреля заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

    «Я сказал, что у нас с первого класса будет историческое фактически просвещение. Не уроки истории <...>. История изучается, она будет изучаться с 5-го класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки, это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — рассказал Кравцов на всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!» (цитата по ТАСС).

    По предварительным данным, для этих целей создадут специальные учебники.

    Идею преподавать историю первоклассникам уже поддержали в Кремле. «Семилеткам» не рано ее изучать: им интересно то же, что и взрослым, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Главное, конечно, — [изучение истории] Отечества. История у нас богатая. Ну а в остальном это должны специалисты решать», — добавил он.

    Ранее Кравцов рассказал, что Минпросвещения введет в российских школах изучение истории с первого класса.

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    Комментарии (1)

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    может пора от болонской системы отойти и от огэ - егэ? Для чего половина того, что впихивают в школьников? нужны старые проверенные учебники, единые для всех. Общие программы и без замен каждый год!
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