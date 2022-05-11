Министр Кравцов: Историческое просвещение для первоклассников усилят с 1 сентября

С 1 сентября в российских школах будет усилено историческое просвещение для первоклассников. Об этом 11 мая заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы [религиозных культур] и светской этики» усилим историческую составляющую», — сказал он, добавив, что изучение истории также будет проходить в рамках внеурочной деятельности (цитата по ТАСС).
Кроме того, с 1 сентября в школах появятся киноуроки по историческим темам, а по понедельникам для школьников будут проводить уроки «Разговоры о важном», где дети смогут обсудить все интересующие их вопросы.
Согласно опросу ВЦИОМ, 59 % россиян одобряют нововведение с поднятием флага и исполнением гимна в школах. При этом предложение о проведении уроков истории с первого класса негативно оценили 49 % жителей России, а положительно — 42 %.