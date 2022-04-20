Путин поддержал идею поднятия флага в школах, но пока не везде

Президент Владимир Путин считает правильным то, что школьники будут начинать неделю с поднятия флага и исполнения гимна. Но сейчас реализовать это можно пока не во всех учебных заведениях.



«Что касается гимна, флага — это очень правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно, либо, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока где-то перенести, чтобы сама процедура соответствовала значимости символов государства», — сказал Путин 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле.

