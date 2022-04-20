Путин поддержал идею поднятия флага в школах, но пока не везде

Президент Владимир Путин считает правильным то, что школьники будут начинать неделю с поднятия флага и исполнения гимна. Но сейчас реализовать это можно пока не во всех учебных заведениях.
«Что касается гимна, флага — это очень правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно, либо, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока где-то перенести, чтобы сама процедура соответствовала значимости символов государства», — сказал Путин 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле.
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе мероприятия также отметил, что с начала спецоперации на Украине на детей обрушился «шквал фейков» о России и власти готовы этому противостоять. «Сегодня мы уже провели уроки по обществознанию и истории о том, что действительно происходит, какая цель спецоперации. <…> С 1 сентября по понедельникам мы такие уроки, сейчас условно назвали их «Разговоры о важном», будем проводить, чтобы ребята могли обсудить, что их интересует из жизни школы, региона, страны в целом. <…> Мы сделаем все, чтобы наши школьники знали историческую правду», — добавил он.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя в российских школах будет начинаться с коллективного пения гимна страны и поднятия государственного флага.