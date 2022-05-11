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    ВЦИОМ: Поднятие флага и исполнение гимна в школах одобряет 59% россиян

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    7 комментариев


    Больше половины жителей России положительно относятся к тому, чтобы начинать учебную неделю в школах с поднятия государственного флага и исполнения гимна (59 %). Об этом говорится в докладе, опубликованном ВЦИОМ 11 мая.

    Как стало известно в результате социологического опроса, в российском обществе нет однозначной позиции по исполнению гимна с поднятием флага в школах, о проведении уроков, освещающих события специальной военной операции РФ на Украине, а также о введении исторического просвещения с первого класса.

    Наибольшую поддержку получила инициатива по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей — 59% относятся к ней положительно, 24% — отрицательно, а 13% — безразлично.

    Проведение уроков, посвященных событиям специальной военной операции на Украине, поддерживает 51% россиян, 37% относятся отрицательно, 5% — безразличны.

    Предложение о проведении уроков истории с первого класса негативно оценили 49% жителей России, а положительно — 42%. Безразличными остались 6%.

    83 процента опрошенных считают, что школа в первую очередь должна давать знания. Почти три четверти ждут от нее организации досуга детей и обеспечения доступа к спортивным секциям, библиотеке, внеклассным кружкам (72%). Воспитание в учениках моральных качеств назвали 69%, обеспечение их учебниками и учебными материалами — 68%. 67 процентов респондентов согласны с тем, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании.

    На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал данные социологического опроса о доверии президенту РФ Владимиру Путину: деятельность главы государства одобряют 81,5% россиян.

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    Комментарии (7)

    Slava_Rossii
    Враньё!
    angel of death
    не 59% россиян, а 59% опрошенных россиян - а это большая разница
    т.к. выборка в 1000-3000 землекопов со значками партии, не отображает реального мнения 146 000 000 челобрек =)

    лично я за то, чтобы деньги тратились на другое - на нормальное питание детей, на открытие бесплатных секций после школы - рисования, музыки, спорта и прочее... у людей денег итак нет, а детям после школы тоже хочется чему-то себя посвятить...
    Инкогнито2021
    Какая же дичь
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