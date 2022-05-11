ВЦИОМ: Поднятие флага и исполнение гимна в школах одобряет 59% россиян



Больше половины жителей России положительно относятся к тому, чтобы начинать учебную неделю в школах с поднятия государственного флага и исполнения гимна ( 59 % ). Об этом говорится в докладе, опубликованном ВЦИОМ 11 мая.



Как стало известно в результате социологического опроса, в российском обществе нет однозначной позиции по исполнению гимна с поднятием флага в школах, о проведении уроков, освещающих события специальной военной операции РФ на Украине, а также о введении исторического просвещения с первого класса.

