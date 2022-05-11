ВЦИОМ: Поднятие флага и исполнение гимна в школах одобряет 59% россиян

Больше половины жителей России положительно относятся к тому, чтобы начинать учебную неделю в школах с поднятия государственного флага и исполнения гимна (
Как стало известно в результате социологического опроса, в российском обществе нет однозначной позиции по исполнению гимна с поднятием флага в школах, о проведении уроков, освещающих события специальной военной операции РФ на Украине, а также о введении исторического просвещения с первого класса.
Наибольшую поддержку получила инициатива по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей — 59% относятся к ней положительно, 24% — отрицательно, а 13% — безразлично.
Проведение уроков, посвященных событиям специальной военной операции на Украине, поддерживает 51% россиян, 37% относятся отрицательно, 5% — безразличны.
Предложение о проведении уроков истории с первого класса негативно оценили 49% жителей России, а положительно — 42%. Безразличными остались 6%.
83 процента опрошенных считают, что школа в первую очередь должна давать знания. Почти три четверти ждут от нее организации досуга детей и обеспечения доступа к спортивным секциям, библиотеке, внеклассным кружкам (72%). Воспитание в учениках моральных качеств назвали 69%, обеспечение их учебниками и учебными материалами — 68%. 67 процентов респондентов согласны с тем, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании.
На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал данные социологического опроса о доверии президенту РФ Владимиру Путину: деятельность главы государства одобряют 81,5% россиян.