ВЦИОМ: Путину доверяют 81,5% россиян

Большинство россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина и доверяют ему. Соответствующие результаты социологического исследования 6 мая приводит ВЦИОМ.



Свои ответы граждане давали в ходе телефонного опроса, который проводился с февраля по май 2022 года. В нем приняли участие 1600 человек.



Если в период с 21 по 27 февраля работу главы государства одобряли 70,4% респондентов, то по данным с 25 апреля по 1 мая этот показатель вырос до 78,9%. Уровень неодобрения за аналогичный период снизился с 19,7% до 13,2%.

