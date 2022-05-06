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    ВЦИОМ: Путину доверяют 81,5% россиян

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    24 комментария

    Большинство россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина и доверяют ему. Соответствующие результаты социологического исследования 6 мая приводит ВЦИОМ.

    Свои ответы граждане давали в ходе телефонного опроса, который проводился с февраля по май 2022 года. В нем приняли участие 1600 человек.

    Если в период с 21 по 27 февраля работу главы государства одобряли 70,4% респондентов, то по данным с 25 апреля по 1 мая этот показатель вырос до 78,9%. Уровень неодобрения за аналогичный период снизился с 19,7% до 13,2%.

    Одобрение деятельности Михаила Мишустина в конце апреля высказали 10,3% опрошенных. Работу правительства одобряют 16,8% россиян.

    Показатель доверия Владимиру Путину вырос с 73% в конце февраля до 81,5% в конце апреля-начале мая.

    Среди политиков, которым граждане доверили бы решение важных государственных вопросов, в апреле лидерами стали Владимир Путин (42,4%), глава МИД Сергей Лавров (21%) и министр обороны Сергей Шойгу (18,9%).

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    Комментарии (24)

    altnec
    Кастраты из ВЦИОМ убеждены, что Земля плоская.
    aborigenSPB
    А что Вы хотите от ВЦИОМ? Они же не сознаются, каких именно "россиян" опрашивали, где эти "россияне" живут, какое отношение имеют к госкормушке и т.д.
    Это как проводить соцопрос про отношение к оружию: можно провести в стрелковом клубе или воинской части, а можно в монастыре. И какой результат будет более резепрентативен?!
    tochilshik
    если правда то я хренею.вот что еще должно случиться чтобы у расиянцев включился мозг?наверное всеобщая мобилизация еще больше добавит обожания?идущие на смерть приветствуют тебя?наше население мечта любого диктатора.
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