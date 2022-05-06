ВЦИОМ: Путину доверяют 81,5% россиян

Большинство россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина и доверяют ему. Соответствующие результаты социологического исследования 6 мая приводит ВЦИОМ.
Свои ответы граждане давали в ходе телефонного опроса, который проводился с февраля по май 2022 года. В нем приняли участие 1600 человек.
Если в период с 21 по 27 февраля работу главы государства одобряли 70,4% респондентов, то по данным с 25 апреля по 1 мая этот показатель вырос до 78,9%. Уровень неодобрения за аналогичный период снизился с 19,7% до 13,2%.
Одобрение деятельности Михаила Мишустина в конце апреля высказали 10,3% опрошенных. Работу правительства одобряют 16,8% россиян.
Показатель доверия Владимиру Путину вырос с 73% в конце февраля до 81,5% в конце апреля-начале мая.
Среди политиков, которым граждане доверили бы решение важных государственных вопросов, в апреле лидерами стали Владимир Путин (42,4%), глава МИД Сергей Лавров (21%) и министр обороны Сергей Шойгу (18,9%).