Велосипед на скоростном диаметре? Уникальная трасса откроет свои секреты только участникам ЗСД Феста

15 километров, которые предстоит преодолеть участникам ЗСД Фонтанка Фест, — не бог весть какой длины дистанция. Многие любители велопрогулок накатывают за день и побольше. Но стоит держать в уме, что за шлагбаумом, который только раз в году поднимается перед велосипедистами, вас ожидает очень необычная трасса. Есть там и затяжные спуски, и довольно крутые подъемы, есть потрясающей красоты мосты и длинные тоннели.
Мы редко задумываемся над инженерными особенностями тех дорог, по которым едем. Но тут случай особенный. Спорим — по трассе такой сложности вы еще никогда на велосипеде не катались? Сами посудите.
- За 15 километров дистанции вам предстоит преодолеть целых 7 мостов. Два из них — самые высокие в Петербурге. Так, чтобы заехать на мост через Морской канал, вам предстоит забраться на 52 метра над уровнем моря, а у моста через Корабельный фарватер высота подмостового габарита — 35 метров.
- Почти сразу, как выезжаем на ЗСД с Богатырского проспекта, начнется его Северная эстакада. Она тянется до самого Васильевского острова, включает в себя мосты через Петровский и Елагин фарватеры. Общая длина эстакады — 8,8 км. Кстати, этот комплекс непрерывных эстакад и мостов находится на третьем месте в списке самых протяженных мостовых сооружений в России. А второе место в этом топ-листе — у Южной эстакады ЗСД, которая начинается от Васильевского острова и тянется более 9 километров до развязки с Благодатной улицей. Длиннее в нашей стране только Крымский мост.
- Все мосты на ЗСД — «умные». Сотни датчиков день и ночь мониторят состояние конструкций — натяжение вант, колебание пилонов от ветра и т. д. Если какая-то конструкция отклонится от нормы, система немедленно сообщит об этом оператору.
- Невозможно доверить все датчикам. За движением на ЗСД внимательно следят профессионалы-диспетчеры. В главной диспетчерской перед их глазами целая стена из мониторов — 800 камер наблюдения показывают, что происходит в данный момент в любой точке трассы. А искусственный интеллект зафиксирует нештатную ситуацию — будь то авария, идущий человек, груз упал с автомобиля — и просигнализирует о ней оператору. Кстати, велосипедист на трассе тоже нештатная ситуация. Но
3 июняискусственный интеллект обещает закрыть на это глаза и не вопить от ужаса.
- Чтобы трассу не затопило грунтовыми водами и не залило водой из Финского залива, на Васильевском острове сделана специальная защита. Это две подземные стены, проложенные с обеих сторон магистрали. Мы их не увидим, потому что они зарыты вглубь на 30 метров и тянутся вдоль магистрали почти на всю длину острова. Вообразите себе длиннющую стену шириной в метр и высотой в 10-этажный дом, полностью врытую в землю, — вот что такое эта защита.
- В техническом парке оператора магистрали — компании МСС — есть катера и суда на воздушной подушке. С их помощью спасатели круглый год мониторят трассу с залива, в том числе и на предмет безопасности. Будут они работать и в день ЗСД Феста.
- Пока на ЗСД не было камер контроля скорости, любители погонять на автомобилях могли разогнаться здесь до 300 километров в час. Сейчас число таких гонщиков поубавилось. ЗСД сегодня одна из самых безопасных скоростных дорог в стране. Аварийность на ней в 7 раз ниже, чем на аналогичных магистралях в регионе.