Оно того стоит: за какие виды и панорамы готовы доплачивать покупатели жилья в Петербурге

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Несмотря на протяженность набережных рек, каналов и Финского залива в Петербурге и востребованность жилья у воды, потенциал видовых мест до сих пор используется не полностью и не рационально. Значительная их часть занята промышленными предприятиями, вывод которых затруднен.



Где можно жить с красивым видом из окна и почему создание таких проектов сложнее и дороже, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».

Видовые места

В Петербурге много береговых линий и островов, так что с точки зрения потенциала это самый видовой город в России — со множеством неиспользованных возможностей, считает Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб».



— Сейчас основные локации сосредоточены на намывных территориях, где, на мой взгляд, довольно скучный вид на воду — в отличие от живописных мест Петровского острова с панорамой противоположного берега реки, — поясняет он. — Как говорят эксперты, около 60% жилья, которое строится сегодня в Приморском и Невском районах, можно назвать видовым. Подобное предложение еще есть в центре, но с более высокими характеристиками.



Денис Бабаков, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», из активных видовых локаций у воды, где сосредоточено основное предложение, отметил две: намыв Васильевского острова и Петровский остров.

— Также есть кластер объектов на Октябрьской набережной и на юго-западе, на берегу Финского залива. Но в случае с намывом у нас прямой вид на море, который в городе особо редок и ценен, а с Петровским — вид на реку в исторической части города. Объекты здесь представлены в классах «бизнес» либо «элит».



— У нашего проекта прямой вид на Дудергофский канал и залив, у двух сторон четырехугольника нашего квартала водная граница, — рассказала Светлана Денисова, начальник отдела продаж ЗАО «БФА — Девелопмент». — Вид на воду можно ранжировать: если в историческом центре он значительно повышает класс жилья, то мы третью очередь «Огней залива» подаем как комфорт-плюс. Это дом в виде змейки, где все квартиры без исключения расположены вдоль канала и имеют прямой или косой вид на перекресток Дудергофского и Матисова каналов, а также на залив.



Как подсчитали аналитики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», из примерно 10,5 млн кв. м строящегося жилья в петербургской агломерации возле водоемов возводится 2,4 млн кв.м, то есть почти 25%.



— В самом Петербурге таких проектов тоже около 25%, но не соглашусь, что это только проекты бизнес- и элит-класса, — говорит Павел Мельников, директор Департамента развития проектов Setl Group ЦРП «Петербургская Недвижимость». — Сейчас мы отмечаем серьезный прирост масс-маркета с видовыми характеристиками на Октябрьской, Свердловской, Выборгской набережных. Сегодня Петербург — самая большая по площади водная гладь среди российских городов. В городе расположено около 300 км водных ресурсов, т.е. 7% его территории — это вода. Однако освоение и развитие таких территорий проходит медленно, так как связано с нестандартными и трудоемкими работами: например, с необходимостью выноса промпредприятий с земельного участка, со строительством магистралей вдоль набережных и так далее.



— Мы строим на намывных территориях на Васильевском острове. С точки зрения видовых характеристик Glorax Premium Василеостровский — это особый проект, — продолжила Татьяна Халилова, и.о. директора департамента продаж GloraX. — Намыв — это топовое место, где есть квартиры с потрясающими видами. У нашей компании в реализации 36–37% квартир с видовыми характеристиками. А если брать весь Васильевский остров, то здесь 55–57% объектов строятся вблизи водоема с тем или иным видом на водную гладь. Покупатели все чаще хотят жить в центре, но при этом с видом на воду. Не соглашусь, что на заливе он скучный — это спокойная чистая гладь с панорамой Лахта-центра и порта, это закаты и рассветы. Слева от нашего проекта — сосновый парк, и чем выше этаж — тем этот вид интереснее. Когда эта локация будет достроена, будет полное ощущение гармонии: одновременно ты находишься будто за городом и при этом в одном из самых быстроразвивающихся и современных районов.



Безусловно, самые популярные и перспективные районы для строительства жилья в Санкт-Петербурге — это Выборгский, Приморский и Московский, а также Василеостровский и Петроградский, отметил Олег Добродеев, директор по продажам строительного холдинга «Сенатор». Курортный же, по его словам, крайне интересен с точки зрения приобретения жилья, но в нем застройка практически не ведется, поэтому каждый новый проект вызывает, как правило, большой интерес.

— На данный момент строительный холдинг «Сенатор» реализует два проекта: ЖК «Панорама Невы» на Октябрьской набережной (общая площадь 17,7 тыс. кв.м.) и комплекс «Морская Ривьера» в Курортном районе (общая площадь 15,5 тыс. кв.м), — добавил он. — Оба они вблизи воды и обладают непревзойденными видовыми характеристиками. Это зачастую помогает покупателям сделать выбор в пользу наших проектов. Хочу отметить, что комплекс «Морская Ривьера» в Зеленогорске на первой линии Финского залива уникален, юниты в нем по конфигурации и площади близки к квартирам. Также на территории обширного земельного участка комплекса располагается несколько зон для отдыха, бар и подогреваемый бассейн.



— Петербург любят за его особую атмосферу, которую создают архитектура, множество рек и каналов, близость Финского залива. Поэтому, конечно же, многие мечтают жить с видом на воду. И лучше всего на морскую гладь, — добавила Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике Группы Аквилон. — В линейке предложения нашей компании есть проект класса бизнес-лайт «Аквилон ZALIVE» на намывных территориях Васильевского острова. Он пользуется большим спросом. Первую очередь мы сдаем в этом году — в ней уже продано свыше 60% квартир. В феврале открыли продажи во второй очереди. Территория намыва активно застраивается, развивается — в итоге потенциальные покупатели понимают, что в скором времени это место станет мини-городом, который совместит в себе все плюсы современной застройки и очарование близости к заливу.



Доплатить за панораму

Нет такого клиента, который был бы готов заплатить огромные деньги просто за вид, уточнила Татьяна Халилова.



— Вид — это опция, которую мы как застройщики пытаемся «подсвечивать»: продавать его сам по себе было бы крайне сложно. Да, есть наценка на те или иные лоты с видовыми характеристиками — в среднем это плюс 5–10% к базовой стоимости квартиры. На более высоких этажах также предусмотрена наценка за высотность. Захватывающий вид, будь то закатное солнце или ночная подсветка «Лахта центра», и максимальную близость к воде мы подчеркиваем огромными моллированными окнами с увеличенным радиусом обзора. Более 80% квартир в нашем проекте на Васильевском — с видами на воду. В целом клиент платит не просто за вид, а за комплексный продукт, — пояснила она. — В нашем случае это архитектурное решение от голландских архитекторов, закрытая территория, среднеэтажные секции, своя ресторанная улочка, терраса на эксплуатируемой кровле только для резидентов, где можно загорать, читать, работать с видом на воду, а также собственный фитнес-центр и кинотеатр только для жителей. Все это, конечно, влияет на конечную стоимость.



— Безусловно, уникальные видовые характеристики обладают мощным потенциалом для увеличения цены квадратного метра, — добавила Ольга Рянкель, руководитель дирекции аналитики и ценообразования компании e. Development. — Квартира с видом на реку или залив обойдется покупателю дороже сопоставимой планировки с окнами во двор. В среднем, как мы полагаем, типовая наценка за вид составляет от +5% до +20% в зависимости от качества и уникальности видовых характеристик. Кстати, сейчас мы успешно реализуем новую очередь е.квартала «Мир внутри» на первой береговой линии Финского залива — еще остались несколько видовых апартаментов в наличии.

— «Наценка на воду» — от 10 до 20%, — продолжил Денис Бабаков. — Первая линия у моря — самое дорогое место в любом городе мира. Важен еще и вид как таковой: на что будем смотреть помимо воды. Например, с Петровского можно видеть парки Крестовского, а можно — современную застройку Васильевского. А это разные вещи! Значение имеет и квартирография, в том числе, правильное распределение видовых характеристик внутри квартиры. Желательно, чтобы вид открывался не столько из спален, сколько из кухонь-гостиных, где люди проводят больше времени. В проекте «Морская набережная. Sea View», в домах на первой линии у нас получилось сделать 100% квартир видовыми, правильно развернув их к воде. Но всегда надо помнить, что клиенту не интересен вид как таковой. Если не будет школ, садов, поликлиник, успеха у проекта не будет. В той же «Морской набережной» мы не только создаем социальную инфраструктуру, но и сами делаем часть дороги, участок которой будет соединен с ЗСД. А еще создаем общественные пространства, проектируем набережную и даже уже высадили сосны для будущего парка — и все это в рамках одного комплекса.



— Сравнивать квартиры надо в жилых комплексах одного класса и со всеми соответствующими этому классу показателями в конкретной локации, — продолжил Алексей Белоусов. — Если это далеко от центра, это не «элита». Зато Петровский и Крестовский точно будут выше по цене на 10–20% — и это совершенно оправдано. Главное при такой покупке — понимать, что перед тобой потом ничего не построят и панорамный вид не исчезнет.

— Если говорить о вторичном рынке, то квартиры одинакового качества с видом и без различаются в диапазоне от 10 до 20%, — говорит Светлана Денисова. — Во всем мире и во все времена недвижимость с видом ценилась выше. Говорить надо именно о ценности, а не о цене, а открыточный вид на воду — безусловная и несомненная ценность. А если рассматривать новые объекты, нужно ориентироваться на строительную себестоимость, которая, естественно, у водной глади выше, чем на «сухих» землях. В конечном выражении есть еще и ценности, которые формирует жилье у воды, — ЗОЖ, прогулки, утренние пробежки. Причем не сравнить, например, пробежки вдоль Обводного или по берегу залива.



— Близость к воде — одна из самых востребованных характеристик при выборе жилья, причем во всех сегментах, — поясняет Павел Мельников. — Дело не только в красивой картинке. Покупателю важно понимать, что перед его домом не появится ничего, что может перекрыть видовую перспективу из квартиры. Это, в свою очередь, — достаточно сильный аргумент в пользу того, чтобы заплатить больше. Еще один фактор — экологическая составляющая. Объекты у воды получают в этом плане лучшие характеристики за счет хорошо проветриваемого открытого пространства и чистого воздуха. Если рассматривать сегмент «комфорт» и выше, то в проектах Setl Group видовые квартиры дороже на 15–20%. Также цена меняется в зависимости от этажа. Например, между вторым и 25-м этажами разница может достигать еще 15–20%.

Есть в портфеле компании и особенные проекты — их обычно называют «коллекционными» или «штучными», — в которых за вид придется доплатить от 50% до 100%. При этом такие квартиры не падают в цене и всегда востребованы на рынке. Например, это премиальный жилой комплекс Imperial Club на набережной Лейтенанта Шмидта. Виды из окон квартир без преувеличения можно назвать открыточными — это панорамы Исаакия, Дворцового моста и ледокола «Красин». Такие видовые характеристики вполне могут двукратно увеличивать стоимость «квадрата». В комфорт-классе у компании также есть уникальный видовой проект — Amber Club на Уральской улице Васильевского острова. За счет открывающихся панорам на Лахта-центр и Вантовый мост цены на видовые квартиры сопоставимы с объектами бизнес-класса на Петровском острове.



— Атрибуты проектов у воды придают им статусность и повышают стоимость, — говорит Наталия Коротаевская. — Среди наших объектов схожего класса «Аквилон ZALIVE» по цене немного, но все-таки превышает по стоимости другие ЖК, потому что находится не на первой линии. Но если у комплекса есть лоты с панорамными видами на залив, то их стоимость по сравнению с другими вариантами может быть выше на 20–30%.

Видовые характеристики становятся тем уникальным торговым предложением, за которое покупатель готов заплатить не только девелоперу, но и при последующей перепродаже, уточнил Олег Добродеев. Поэтому такие проекты можно рассматривать и как инвестицию, которая все время увеличивается в стоимости.

Адаптация к месту

Строительство объекта у воды требует от застройщика определенных компетенций и готовности к сложностям, что тоже делает его дороже.



— Когда вы строите у воды, существенно выше цена подземной части объекта, — пояснила Светлана Денисова. — Нужен котлован со шпунтовым ограждением и мощная гидроизоляция подземной части, поэтому строительство таких объектов однозначно обойдется дороже. В месте нашего проекта «Огни Залива» был низкий, слегка заболоченный берег, так что туда привозили грунт, извлеченный при строительстве метро — можно сказать, доисторический, экологически чистый. За счет того, что все дороги здесь упираются в залив, у «Огней залива» нет транзитного потока, и близость к морю, красота, чистота и тишина — настоящий подарок для человека в городе-миллионнике. У нас в портфеле есть и два проекта с выходом к Неве: оба предполагают редевелопмент промышленных территорий, где без квалифицированных вложений не получишь такого качества среды, как намывные территории. Еще одна сложность — усиленная ветровая нагрузка.

— Мы стараемся все проекты, где есть возможность, разместить «лицом» к воде, чтобы по максимуму использовать видовой потенциал. При этом для панорамного остекления всегда используем более дорогие материалы, улучшающие видовые характеристики, — алюминиевые профили, стекло, конструктивные элементы, — добавил Павел Мельников. — Подчеркнуть вид также можно с помощью специальных архитектурных и проектировочных решений — например, с помощью французских балконов, открытых террас и специальных зон рекреации. Последний пункт проиллюстрирую примером: участок набережной лейтенанта Шмидта, где строится наш проект премиум-класса Imperial Club, сейчас практически отсутствует. По сути, мы заново создаем ее остов: будет выполнено берегоукрепление и воссоздана городская айдентика. Например, это коснется дизайна фонарей. Набережная станет новым общественным пространством в исторической части Петербурга, а в дальнейшем ее можно будет продлить за Балтийский завод.



— Близость к заливу и благоустроенной набережной, видовые характеристики, с одной стороны, накладывают определенные требования к архитектурному облику проектов, к программам благоустройства, — добавила Наталия Коротаевская. — Например, работая над комплексом, при выборе цветовой гаммы фасадов мы ориентировались на тона именно морской палитры. Также, безусловно, в подобных проектах необходимо использовать большие окна, балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все эти тонкости мы учли.

Татьяна Халилова подчеркнула, что в подобных проектах много внимания уделяют подземной части паркингов, так как из-за близкого расположения водоема нужны более дорогой фундамент и качественная гидроизоляция.

— Ветровая нагрузка также требует тщательного выбора поставщиков окон, стеклопакетов, — продолжила она. — Близость воды сама по себе настраивает на простор, большие квартиры и специальные окна. Так что в секции квартир с лучшим видом мы применяем изогнутое стекло с увеличенным радиусом обзора — оно дорого в производстве и установке. На внутренней территории для детских площадок покупаем специальный песок, который не разлетается от ветра. Для большой видовой террасы, которая занимает у нас три секции, закупаем специальную уличную мебель с возможностью её фиксации, чтобы обеспечить устойчивость к порывам ветра.



— Действительно, объекты у воды требуют больше инвестиций, — уточнил Денис Бабаков. — Нужны конструкторы и «дорогие» проектировщики, которые в состоянии четко произвести все необходимые расчеты. При реализации проектов у Финского залива необходимо оценить ветровую нагрузку, а также предложить решения по ее снижению — вплоть до подбора каждого конкретного дерева, которое будет эту нагрузку на здания снимать. Также нужны особо надежные оконные системы, устойчивые дополнительные элементы благоустройства. Набережная и другие общественные пространства требуют вложений. Но, в конечном счете, это те инвестиции, которые окупаются.

— Если не вложиться в изыскания, можно «попасть» на серьезные дополнительные затраты, — рассказал Алексей Белоусов. — Так, в одном из жилых комплексов у воды допустили ошибку на этапе изыскательских работ, и после окончания стройки пришлось засыпать целый подземный этаж, потому что гидроизоляция была недостаточной. Строительство на береговой линии совершенно необходимо начинать с изыскательских работ — особенно учитывая, что в городе много засыпанных речек и ручьев, не убранных в трубы.



— Помимо строительных затрат, также стоит помнить об окружающей архитектуре и предпочтениях целевой аудитории, — говорит Олег Добродеев. — Например, проектируя ЖК «Панорама Невы» на Октябрьской набережной, мы сделали проект разноэтажным, чтобы он гармонично вписался в окружение. Дом «посадили» так, чтобы из большинства квартир открывался вид на Неву. Еще использовали натуральную цветовую гамму бежевого, горчичного и с добавлением темных и светлых оттенков. Еще не могу не отметить большие (1,5 м глубина) лоджии, которые позволяют оборудовать в квартире зону для отдыха, а их панорамное остекление — еще больше раскрыть видовые характеристики проекта. Что касается «Морской Ривьеры» в Курортном районе, то здесь мы используем в отделке высокотехнологичный керамический фасад, один из самых современных на данный момент. Для максимального наслаждения видами сделали остекление лоджий бесшовным и практически незаметным за счет цельностеклянных панелей из закаленного стекла.



Благоустройство с настроением Поскольку территория у воды и набережные, как правило, принадлежат городу, все проекты благоустройства согласуются с Администрацией и в дальнейшем передаются на баланс города, уточнил Павел Мельников.

— В проекте Astra Marine девелопер создаст одну из лучших благоустроенных пешеходных набережных шириной 50 м и длиной 200 м с уникальным благоустройством — качелями, зонами отдыха, беседками, — уточнил он. — А после мы подарим ее городу. Такие пространства очень ценны и для проекта, и для Петербурга в целом. Выход на набережную — это новая возможность для жителей любоваться видом, дополнительная зона для отдыха и прогулок. Еще один крупный проект благоустройства у воды реализуем на Петровском острове. Здесь мы создадим набережную, которая объединит четыре наших премиальных проекта, а после также передадим ее городу.



—У каждого проекта есть свои преимущества в части благоустройства, — говорит Татьяна Халилова. — В нашем мы решили сделать благоустройство из натуральных материалов в экостиле — много камней и деревьев, натуральные цвета. Мы отвечаем за благоустройство самого проекта и его придомовой территории, а насыпная территория между дорогой и водой — это все же ответственность города.



— Есть одна особенность подобных объектов — девелопер тратит средства на создание пространств, которые дальше ему не будут принадлежать, — говорит Денис Бабаков. — Можно ждать, что город что-то сделает, но, как правило, это слишком долго. И это приводит к проблеме сочетания общественных и частных пространств в одном проекте. Когда речь идет о закрытой территории и набережной, которая доступна почти всем, важно грамотно развести потоки жителей и тех, кто приезжает сюда погулять. Надо подумать о безопасности дворов, инвестировать в «умный дом» и системы контроля доступа. На Петровском с этим проще — у нас есть определенные права на прилегающие территории, и мы можем делать набережные только для жителей. Это основное преимущество Neva Haus и Neva Residence.



— Действительно, жилые комплексы у воды требуют особого внимания к придомовой территории в силу их расположения. С одной стороны, федеральный закон запрещает ограничение доступа к водным ресурсам, — добавил Алексей Белоусов. — А там, где это сделано и есть собственный выход к воде, речь, скорее всего, идет об аренде территорий. В подобных объектах, как и в любом современном ЖК, есть определенный набор элементов благоустройства.

— Из-за проблемы усиленной ветровой нагрузки, которая на берегу бывает ураганной силы, надо чтобы МАФы, элементы благоустройства, осветительное оборудование не пострадали, ничего не оторвалось, не улетело и не нанесло ущерба — добавила Светлана Денисова. — С этим же расчетом подбираются и растения. В третьей очереди «Огней залива» мы провели конкурс на проект благоустройства и в техзадании поставили задачу максимально использовать морскую тематику в оформлении площадок, многофигурных композициях и МАфах — это валуны, стелющиеся почвопокровные растения, устойчивые к ветрам.



Новые и неочевидные Наиболее престижными районами с видом на воду являются Выборгский, Приморский, Московский Курортный районы в Санкт-Петербурге, а также Сестрорецк, уточнил Олег Добродеев. Но самые интересные пятна обладают огромным количеством ограничений, так как, зачастую, находятся в природоохранной зоне.



— Особенно эти ограничения сказываются на развитии Курортного района. — продолжил он. — Кроме того, важно учитывать экологические особенности местности, наличие инфраструктуры и транспортной доступности. В общем-то потенциал есть, но из-за сдерживающих факторов он ограничен.

— Виды на воду можно получить, конечно же, еще и в курортной зоне, — добавила Наталия Коротаевская. — Здесь мы видим потенциал для развития, так как сейчас, с учетом определенных ограничений, растет доля клиентов, которые хотят жить за городом. Возможно, со временем мы посмотрим и оценим это направление. Но не стоит забывать, что не менее красивые виды можно получить и в центральный районах города — в извилистых линиях каналов, в изящных кружевах мостов тоже есть очарование, и покупатели недвижимости активно рассматривают проекты с такими видами. Например, наш проект Promenade by Akvilon находится совсем рядом с Обводным каналом: из некоторых квартир открываются виды на него и архитектурные доминанты города.



— Чаще всего такие проекты реализуют в рамках выноса промышленных предприятий за городскую черту, — отметил Алексей Белоусов. — Активно застраивается Выборгская набережная, есть проекты вдоль Обводного канала, в перспективе — застройка территорий «Красного треугольника». Много давно не работающих производств требуют внимания градостроителей. Но здесь все упирается в частную собственность и «лоскутное одеяло» — т.е. в территорию, которая поделена на участки, принадлежащие множеству владельцев. Массовые масштабные проекты застройки бывших промзон можно назвать штучными — как, например, застройку территории молочного комбината на Обводном канале. Таким образом, с одной стороны, строить в центре города всегда сложно — с учетом социальной нагрузки и выделения под это земельных участков. Но с другой это самые интересные места для жилья.



— У Петербурга невероятный потенциал по строительству видовой недвижимости,, — говорит Светлана Денисова. — Но его реализация осложняется еще и тем, что после начала СВО вышло постановление правительства о пересмотре проектов редевелопмента. Думаю, вряд ли это коснется земель в собственности у застройщиков, но многие производства, которые теоретически могли бы стать площадками под редевелопмент, не попадут в портфели девелоперов. Обидно, что красивые городские места используются нерачительно: становятся депрессивными территориями со складами и полуразрушенными постройками. Конечно, это не относится к «БФА-Девелопмент», где делается максимум для создания достойных объектов у воды. Реализуемый квартал «Огни Залива» стал украшением южного берега залива, камерный дом «БФА в Озерках» завершает малоэтажный квартал «Новая Скандинавия» на Нижнем Большом Суздальском озере у станции метро «Озерки», проектируются кварталы на Октябрьской и Свердловской набережных. В одном из наших более ранних проектов квартальной застройки «Академ-парк» в Калининском районе не было водной глади, но мы сами сделали небольшой пруд внутри квартала. Это стало украшением проекта и настоящим подарком для жителей. Водоемы — это маленькая экосистема, которая привносит прелесть в жесткую городскую среду.



— В проектах, где нет выхода к большой воде, мы стараемся находить видовой потенциал или создавать его самостоятельно, — продолжил Павел Мельников. — Например, в проекте «Прайм Приморский» по соседству с Шуваловским карьером в одном из корпусов мы спроектировали лаундж-зону на крыше. Это будет уютное пространство со стильной террасной мебелью и цветочными композициями. Таким образом, у жителей появится обзорная площадка, где с комфортном можно любоваться видами на живописный водоем. В проекте «Парадный ансамбль», кроме пятикилометрового пешеходного бульвара, создали площадь с искусственным водоемом в центре. Есть и другие неочевидные водные объекты, которые могут стать преимуществом и дополнительной ценностью жилого проекта с точки зрения видовых характеристик. Например, это река Славянка рядом с нашим Univer City или река Утка у жилого комплекса «Город звёзд», где мы планируем благоустроить набережную. В проекте «Дворцовый фасад» установим фонтаны, подобные тем, что есть в Нижнем и Верхнем парках Петергофа, — для раскрытия вида на воду.



По-хорошему, застройщики должны понимать: если заходить на близкие к воде городские пространства, надо их создавать максимально стильными, гармоничными, современными — город к этому обязывает, считает Татьяна Халилова.

— Среди перспективных локаций — Сестрорецк, Петергоф, есть интересные малоэтажные проекты вокруг небольших водоемов, которые нередко создаются искусственно, — добавила она. — Мы в одном из своих московских проектов, например, также предусмотрели аква-дизайн — небольшую стену с водопадом, так как созерцание воды успокаивает и способствует ментальному здоровью.

Перспективы и будущее Высокие перспективы «красивого вида» присутствуют у потенциального северного намыва Васильевского острова, а также в объектах редевелопмента «серого» пояса, подчеркнула Ольга Рянкель.

Будущее проектов у воды — хорошие перспективные участки на Васильевском острове, продолжила Татьяна Халилова.



— Мы вкладываемся в развитие этой локации, и когда она будет полностью готова, «квадрат» там будет стоить заметно дороже, чем сегодня, что может быть привлекательно для инвесторов, — добавила она. — Помимо центра, перспективных участков много и за КАД, где может развивать малоэтажное строительство и коттеджные поселки.



— Будущее проектов у воды связано с двумя направлениями градостроительной политики, — уточнил Алексей Белоусов. — Первое — намывные территории, второе — редевелопмент. Отдельно можно выделить развитие Кронштадта — там тоже есть интересные перспективы, в том числе, и с точки зрения намыва. Сейчас готовятся поправки в Градкодекс, в разработке которых мы участвовали. Они касаются КРТ, в том числе введения упрощенного механизма изъятия участков у собственников в промышленных зонах, где планируется редевелопмент. Поправки на утверждении в Экспертном совете по вопросам совершенствования законодательства Национального объединения строителей. Кроме того, предварительная поддержка Минстроя уже получена.



— Привлекательных «готовых» локаций на рынке в свободном доступе практически нет, — подытожила Светлана Денисова. — Освоение новых участков у воды — это всегда сложный комплекс правовых вопросов, большая нагрузка на проект по выносу изношенных сетей и обеспечению сетями неподготовленных участков. Перспектива тут, конечно же, пока сконцентрирована в черте города. Да, загородный рынок бурно растет, но мы имеем дело эффектом маленькой базы предыдущих лет, поэтому рост в процентах кажется фееричным. На самом деле объем этого рынка в общем объеме рынка Петербурга вместе с прилегающими районами составляет не более 10%. Город привлекателен, прежде всего, колоссальными возможностями, и жизнь в его черте — основной приоритет, за который покупатель голосует рублем.

Будущее зависит от грамотной градостроительной политики и продуманного Генплана, который позволит раскрыть потенциалы водоемов, считает Павел Мельников. По словам эксперта, доступность воды и развития набережных в городе — один из насущных вопросов. Например, сейчас Генплан предусматривает развитие вдоль набережных магистралей, а не рекреационных зон.

