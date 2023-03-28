«На чем-то нейросеть всегда можно будет ловить». Способна ли программа говорить вместо Пригожина и любого из нас

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин после публикации якобы его телефонного разговора несколько сумбурно выдвинул ряд версий. За одну из них — иронично — зацепилось большинство комментаторов: «Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу».



«Фонтанка связалась с несколькими экспертами, в том числе и непосредственными разработчиками, которые имеют дело с пресловутым искусственным интеллектом. Их спросили не о конкретной записи, а том, насколько действительно технологии deep-fake из визуальной сферы перебрались в звуковую и смысловую, и действительно ли машина уже может имитировать манеру и лексикон любого человека в разговоре.



Роман Душкин, директор «Агентства искусственного интеллекта» по науке и технологиям, рассказал, что на текущий момент уже есть решения, которые могут по нескольким секундам записи человеческого разговора произвести любую тональность и любую эмоциональную нагрузку. «Такие решения заявлены, в том числе, Microsoft, но я лично их вживую не видел, — признается он. — В любом случае, если чей-то голос замешан в каких-то нелицеприятных вещах, если это нарушает чьи-то права или закон, суд назначает экспертизу, которая проводится в соответствии с определенным регламентом. И эта экспертиза, соответственно, дает заключение. Я уверен, что если нужно, именно такой глубокий анализ поможет разобраться».



При этом он уверен, что ситуация меняется на глазах: «Технологии движутся, скоро мы не сможем уже отличать [дипфейк это или нет] даже с помощью самых четких инструментов. Но, повторюсь, в свободном доступе я подобных систем генерации голоса не видел».



Независимый эксперт Алексей Минеев согласен, что нейросети развиваются просто семимильными шагами. «Еще в середине 2010-х годов были попытки воспроизвести голос Жириновского, например, — вспоминает он. — Для того, чтобы сделать дипфейк, нужна достаточно большая база речи того человека, голос которого мы хотим подделать. Интервью публичных личностей много в открытом доступе и, потенциально, этого может быть достаточно».



Спасение — пока что — в эмоциях. «Если говорить о длительности, то у нейросети здесь нет ограничений. 30 минут? Пожалуйста. Звук может быть практически неотличим от человеческой речи, вплоть до придыханий и смыкания губ — все это можно синтезировать, — говорит Минеев. — Признаком же фейка может быть отсутствие яркой эмоциональной окраски речи говорящего. У синтеза речи еще есть некоторые проблемы с эмоциональностью». Однозначно сказать, подделка это или нет, могут эксперты-фоноскописты: они сравнивают запись с реальным голосом человека и выдают свое заключение.

