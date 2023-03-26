Иосиф Пригожин заявил, что запись его разговора «с влиятельным человеком» — фейк

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившуюся в Сети запись получасового телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на его, с собеседником обсуждают актуальные события и крайне негативно отзываются об СВО и будущем России. По его словам, это фейк.



Вчера в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, напоминающим голос Иосифа Пригожина, беседует с человеком, голос которого похож на голос бизнесмена и экс-сенатора Фархада Ахмедова.

«В интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу», — заявил Пригожин в своем Telegram-канале 26 марта.