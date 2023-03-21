Все в сад: как петербуржцы участвуют в озеленении дворов новостроек

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





В одном из пригородов Петербурга жильцы запустили краудфандинговую программу для покупки саженцев сосны и всем миром спасали ель на центральной площади квартала. Что это — яркая, но единичная инициатива или намечающийся тренд, «Фонтанка» спросила у девелоперов. Застройщики рассказали, готовы ли они вовлекать покупателей квартир в озеленение дворов и в какой форме.



От хакатона … Упомянутые события случились в квартале «Янила» во Всеволожском районе Ленобласти: жители кинули клич через группу в соцсетях и всего за два дня собрали деньги на саженцы. Благодаря этому на территории появились молоденькие сосны. Спасенная ель — тоже заслуга местных активистов.



«В 2015 году мы посадили ель на центральной площади, — вспоминает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. — Она должна была стать центром притяжения жителей, зимой вокруг нее водили бы хороводы, а в теплое время года она просто украшала территорию. Ель была большая и пушистая, но через некоторое время стала чахнуть и постепенно погибать. Мы сообщили жителям, что заменим дерево на новое. Но получили обратную связь: люди заявили, что возьмут его под свою опеку, будут заботиться и ухаживать. И, действительно, ель преобразилась через некоторое время благодаря усилиям жителей. И сегодня растет на том же месте».



В ГК «А101» тоже не боятся вовлекать активных горожан в благоустройство и озеленение.

«Как показал наш опыт, люди особенно ценят то, во что они вкладывают свое время, эмоции и силы, — рассказывает директор образовательного бюро «Лёрнити» (входит в структуру ГК «А101») Елена Булин-Соколова. — Они с большим вниманием отнесутся к газону или дереву, посаженному своими руками и руками своих детей».



Фото: предоставлено пресс-службой ГК «А101» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «А101» Поделиться Поделиться





В одном из московских проектов девелопера несколько десятков семей привлекли к участию в хакатоне по проектированию и строительству домиков для полезных насекомых, которым в городских условиях сложно пережить зиму. Несколько раз в год совместно с жителями группа компаний разрабатывает и проводит фестивали на территории жилого района. Так, например, к фестивалю «Дом» по случаю открытия площади Туве Янссон готовились два с половиной месяца. Результат впечатляющий: около 10 000 участников, по оценкам организаторов.



По словам директора проекта «Юнтолово» (компания «Главстрой Санкт-Петербург») Ирины Межейниковой, жизнь ЖК в Приморском районе тоже насыщенна и разнообразна: то экологические акции по высаживанию деревьев и цветов, то мастер-классы и праздники для жителей. Самое интересное событие два года подряд проходит в день рождения «Юнтолово»: это фестиваль ленд-арта.

«Жители совместно с флористами города изготавливают арт-объекты из природных материалов, которые после праздника украшают общественные пространства комплекса, — делится опытом спикер. — Эти события всегда привлекают большое количество жителей, как правило, у нас это порядка 250–300 человек».



Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой — Санкт-Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой — Санкт-Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой — Санкт-Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой — Санкт-Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой — Санкт-Петербург» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой — Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





… до субботника Переживает второе рождение и старый добрый формат субботника, который может менять названия на более современные, сохраняя суть мероприятия.

«Вместе с жильцами «Цивилизации» мы проводили эко-пятницу, в рамках которой совместно высадили более 130 остролистных и краснолистных кленов и елей обыкновенных — эти виды растений отличаются зимостойкостью и хорошо приживаются в городской среде, — отмечает Денис Бабаков, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ» (входит в «Группу ЛСР», крупнейший холдинг Северо-Запада по объему строящегося жилья). — Мероприятие проходило под контролем специалистов питомника, которые подготовили все необходимое и помогали в процессе. Эко-праздник собрал около 80 человек, а высаженные деревья стали частью бульвара в жилом комплексе».

Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Фото: предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР» Поделиться Поделиться





Вице-президент блока проектирования GloraX Павел Гаврилов считает, что современный субботник больше имеет символичный характер: ямки для растений уже выкопаны, и инвентарь лежит наготове. Участникам остается только поместить растение в лунку, засыпать землей и полить. Но компания не планирует отказываться от этого опыта: «У жителей дома возникает чувство сопричастности, что важно с психологической точки зрения». В жилых кварталах «Ленстройтреста» застройщик даже заранее готовит специальные таблички, например: «Каштан посажен семьей Ивановых в 2022 году».



А что с общественным огородом? В пандемию в Петербурге появилось несколько любопытных проектов, связанных с общественными огородами. Организаторы — как городские активисты, так и застройщики — объяснили их появление естественной тягой к земле жителей мегаполиса. Стал ли этот вариант благоустройства территории популярным? Опрошенные журналистом участники строительного рынка скорее относятся к идее сдержанно:

«С первого взгляда идея кажется прекрасной. Но ее преимущества (разнообразие досуга жителей, развитие навыков труда у детей) заканчиваются на стадии посадки растений, когда для жителей можно организовать красивый интересный субботник, — уверен генеральный директор группы управляющих компаний «КВС-Сервис» Евгений Перминов. — Дальше начинаются проблемы бытового характера и менталитета. Пропалывать, ухаживать, поливать, обрабатывать от вредителей и на финальной стадии охранять урожай — дело хлопотное, и оно ложится на дворника и управляющего, в должностные обязанности которых данный вид работ не входит. Даже если поначалу люди будут ухаживать за грядками, со временем энтузиазм исчезнет».



Эксперт уверен: задумка хороша только на закрытых территориях с небольшими контролируемыми дворами и садовником в штате.



В ГК «Ленстройтрест» прорабатывают идею общественных огородов, но пока находятся в поиске лучшей идеи для реализации:

«Планируем сделать общественный огород в новых очередях своих кварталов, выделить для этого часть внутренней территории, — рассказывает Ян Фельдман. — Главное, найти общее решение, которое будет удовлетворять наше видение и желания жителей, поскольку все по-разному видят эстетику огорода. Уйти в совсем дачный вариант не хотелось бы».



Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» ЖК «Юттери» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» ЖК «Янила» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» ЖК «Юттери» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Поделиться Поделиться





Что нужно знать, прежде чем сажать Многие жители новостроек не готовы ждать, когда деревья и кустарники на придомовой территории вырастут, и двор станет по-настоящему зеленым. Поэтому многие из них хотят взять дело в свои руки: привозят с дач многолетники и кустарники. Но специалисты предупреждают — прежде чем приступать к посадкам, нужно учесть два момента:

«Во-первых, расположение подземных инженерных коммуникаций, т.к. над ними нельзя сажать деревья и кустарники, а также концепцию озеленения двора, если она есть, — говорит Евгений Перминов. — Жители обязательно должны согласовать свои посадки с управляющей компанией».

Специалисты УК знают, где проходят инженерные сети, и, соответственно, можно высаживать только деревья с небольшой корневой системой, а где получится высадить взрослое дерево. Это важно: глубокая корневая система может повредить, например, беговую дорожку и даже покрытие из плитки.



И все-таки в основном озеленение берут на себя застройщики. Что они выбирают для петербургских дворов?

«Мы проанализировали посадочный материал, представленный на петербургском рынке, и выбрали виды растений, которые хорошо себя чувствуют в городской черте, — рассказывает руководитель группы маркетинга компании ЦДС Наталья Кукушкина. — Опыт показывает, что не всегда то, что хорошо растет в частном саду, приживается в районе многоквартирной застройки. Мы учли это в своем плане озеленения: в нем подобраны деревья и кустарники, оптимально подходящие для украшения городских кварталов и хорошо себя чувствующие как летом, так и зимой. В средней полосе России достаточно плохо приживаются экзотические виды растений, зато привычные нам ели, сосны, лиственницы не так капризны и выглядят эффектно в любое время года».



В компании уверены: знакомые всем дерен белый и кизильник, высаженные часто, произведут лучшее впечатление, чем один дорогой и экзотический образец в центре квартала.

«Во дворе школы в голландском квартале «Янила» в Янино мы высадили яблоневый сад, — приводит пример из практики ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. — Сейчас тут не очень много деревьев, но каждый год мы будем дарить администрации учебного заведения новый саженец. Первоклашки или выпускной класс будут сажать эту молодую яблоню 1 сентября. И в скором времени здесь появится целая яблоневая аллея».

В среднем на озеленение опрошенные «Фонтанкой» участники рынка тратят до 5 % от стоимости всего проекта.

«Люди ожидают хорошего уровня озеленения в своем ЖК, — уверена Наталья Кукушкина. — Эти затраты работают на имидж всего проекта и таким образом, безусловно, окупаются, помогая «убедить» покупателей в правильности их выбора».



С коллегой согласен Евгений Перминов: «Деньгами окупаемость этих затрат не посчитать. Это имиджевая составляющая компании».

В ярко-зеленом цвете В соответствии с нормами, озеленение должно быть во всех жилых комплексах. Но в городском ландшафте встречаются как рядовые образцы благоустройства, так и более интересные проекты, реализованные застройщиками с привлечением профессиональных ландшафтных студий.

Например, в Кронштадте появилась благоустроенная набережная возле жилого комплекса «Фортеция». Это общедоступная прогулочная зона с деревянными смотровыми площадками, различными видами деревьев и кустарников и уникальными артефактами. Среди них — исторические деревянные сваи, которые «держат» берег, и киль старой лодки, превращенный в арт-объект.

«Деревянные сваи — это одновременно и интересный артефакт для изучения растительного мира, — отмечает руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (холдинг Setl Group) Ольга Трошева. — На торцах свай растут березы, появившиеся из семян в соленой морской воде, что демонстрирует высочайшую приспособляемость растений. На берегу высажены липы, лиственницы, серебристые ивы и клены. Чтобы разнообразить ландшафт, были выбраны разные по цвету кустарники — горные сосны, японские и березолистные спиреи».



Еще один заметный проект SetlGroup — экотропа протяженностью около 2,5 км в Пулково. Маршрут проложен между жилыми комплексами «Зелёный квартал» и «Парадный ансамбль». Там установлены скамейки из природных материалов, организованы мостики через овраги, деревянный пирс на берегу пруда и кормушки для птиц.



ЖК «Зеленый квартал» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group ЖК «Зеленый квартал» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group ЖК «Зеленый квартал» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group ЖК «Зеленый квартал» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group ЖК «Зеленый квартал» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Поделиться Поделиться





На юго-западе города этот же застройщик реализовал крупнейший парковый проект за счет частных средств — для жителей ЖК «Солнечный город» и «Солнечный город. Резиденции». Там же создан Солнечный сквер в скандинавском стиле с елями и кленами, лежаками, небольшими беседками и перголами с качелями.



«Группа ЛСР» является создателем хвойного парка рядом с ЖК «Морская набережная» в западной части Васильевского острова.

«Довольно амбициозная задача, если учесть, что деревья растут на песке и подвергаются воздействию сильных ветров со стороны Финского залива, — признает Денис Бабаков. — Для поддержания парка специалисты подкармливают деревья на регулярной основе, а те, что не прижились, заменяют на новые».

В ЖК «Юнтолово» уже начат первый этап создания зеленых коридоров (или, как их называет девелопер, гринфингеров), которые объединят все жилые кварталы с Юнтоловским заказником. Зеленые аллеи спроектированы так, что жители смогут гулять пешком или кататься на велосипедах, минимально пересекая уличные дороги.

«Общая площадь парков в «Юнтолово», несмотря на соседство с Юнтоловским заказником, составит порядка 70 гектар», — отмечает Ирина Межейникова. Сердцем экорайона станет центральный парк. На площади в 20 га разместятся детские площадки, объекты спортивной и досуговой инфраструктуры. Украсят главную парковую зону района современные инсталляции и арт-объекты.

В ЦДС одним из самых интересных «зеленых» проектов считают квартал «Чёрная Речка». «Там мы добились разноуровневого ландшафтного устройства и высадили большое количество хвойных кустарников, которые выглядят нарядно в любое время года», — объясняет Наталья Кукушкина. Еще один пример — озеленение на седьмом участке проекта ЦДС «Новые Горизонты», где использовали приемы геопластики и высадили много хвойных деревьев.

ЖК «Новые Горизонты» Фото: предоставлено пресс-службой ЦДС Квартал «Черная речка» Фото: предоставлено пресс-службой ЦДС Поделиться Поделиться





Есть и проекты, которые еще только готовятся к воплощению. Например, компания «Строительный трест» привлекла к благоустройству жилого квартала «Наука», который строится в Калининском районе, студию ландшафтного дизайна DEREVO PARK, рассказал Сергей Степанов, директор по продажам Объединения «Строительный трест». Концепция получила название «Фантастический лес» и уже одержала победу в XIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучший нереализованный проект общественного пространства площадью более 5 га»

Анастасия Коренькова, «Фонтанка.ру»

