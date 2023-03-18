Колбаса «для своих». Фермеры нашли канал продаж в обход ретейла Петербурга

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В то время как в крупных торговых сетях фермерские продукты появляются реже, чем оригинальная Coca-Cola, сами фермеры нашли отлично работающий канал продаж. За деревенскими яйцами или копченой уткой теперь не надо идти на рынок — фермерскими деликатесами торгуют прямо в домовых чатах.



Что сами едим, то и продаем

Во множестве чатов и форумов уже давно предлагают мебель, кудесниц по наращиванию ресниц и нарколога для вывода из запоя на дому. Подтянулись сюда и фермеры. Всего за пару лет чаты «Нового Оккервиля», «Цивилизации» и подобных им ЖК превратились в полноценный канал сбыта фермерских мяса, рыбы, самолепных пельменей и молочной продукции.



Заказать у фермеров Молоко сырое цельное 4 % — 1 литр — 120 р, 2 литра — 240 р., Творог 5 % — 1 кг — 400 р., Сметана густая (40–50 %) — 500 мл — 350 р., 280 мл — 195 р., Масло 82 % — 1 упаковка 200 г — 300 р., Сыр молодой полутвердый из коровьего молока 350 г — 665 р., Кура корнишон (ок. 700 г) от Марины — 650 р./кг, Цыпленок-бройлер (1–2 кг) от Марии — 570 р., Яйца кур средние мытые от Александра — 170 р., Колбаса «Краковская» КУРИНАЯ 500 г от Марины — 450 р. за кило, Сардельки ГОВЯЖЬИ 500 г от Марины — 280 р., Буженина СВИНАЯ запеченная 500 г от Марины — 425 р. Заготовки, засолки, рыбные консервы.



— Мёд в сотах с частной пасеки в экологическом районе Башкирии, полностью зрелый, пчелы здоровые. Предлагаю дорогим соседям хороший чай Кипрей (Иван-чай), ферментированный со смородиной. Заряжает энергией, придает сил, — завлекает соседей по дому на Октябрьской набережной новоиспеченный житель Петербурга, «по доброте душевной» и «исключительно для соседей» наладивший разовую поставку продукции из родной Башкирии. Системных поставщиков снеди в телеграм-каналах заметно больше, чем залетных одноразовых.



— Последние три баночки вкусных икорных шпротиков! Черничное варенье — последние баночки. С блинчиками, с чаем и просто на хлеб, полезность черники всем известна. При заказе от двух банок скидка. Фарш из оленины — последняя поставка, — в чате ЖК «О Юность и Полис на Неве» подгоняет покупателей Дарья. Сама предпринимательница живет в Петербурге, мороженую оленину в Северную столицу ей везут рефрижераторы из Воркуты, прямой поставкой от сестры-фермера. Дарья признается, что расходятся деликатесы быстро — из 20 банок варенья уже осталось только пять. Ценник такой, что в магазине от подобного невольно перекрестишься: оленина холодного копчения в вакуумной упаковке за 2,2 тысячи кило, икорные шпроты — 400 рублей за поллитровую банку.



— Это чисто людям, кто хочет качественную продукцию, — объясняет свою идею корреспонденту «Фонтанки» самозанятая Дарья. Не сказать, что покупатели сыпятся на предпринимателей горохом. На развитие канала, сбор подписчиков и прикорм постоянных клиентов требуются месяцы упорного труда.

— Развиваю группу с 2018 года, покупателей достаточно много, но навскидку не скажу. Но все равно прибыльно, доход от группы есть. Не скажу, что в сравнении с магазином бешеная прибыль, но на жизнь и развитие бизнеса хватает, — признался «Фонтанке» продавец рыбы Михаил.

Как правило, промышляют в пабликах фермеры с небольшим хозяйством, кто производит продукцию для себя, выбрасывая на прилавки соцсетей лишь излишки. Основная целевая аудитория — пул постоянных покупателей, собранных по таким же чатикам, друзья и друзья друзей.

— Мой папа вырастил цыплят. Принимаю заказы. Доставка возможна в пределах центра и Невского/Красногвардейского района. Самовывоз. Если заказ от 5 шт, доставим, — предлагает Анастасия, рекламируя продукцию фермера из Новгородской области в чате дома на Октябрьской набережной.

Цена тушки — 380 рублей за кило, это почти вдвое дороже, чем в ретейле, но разлетаются новгородские куры индивидуального предпринимателя споро.

— Расходятся обычно день — два. Кто уже заказывал, снова интересуются, — поделилась Анастасия. Приходят те, кто ценит мясо без гормонов

У фермера Натальи небольшое частное хозяйство в Гатчинском районе. В чате жильцов ЖК «Две Столицы» она предлагает мясо всевозможной птицы и яйца, копчености и даже домашнюю колбасу с доставкой до двери. Планов заработать сверхприбыли у Натальи пока нет, и хотя от самой мысли в перспективе она не отказывается, сейчас ее главная цель — поддержка штанов. «Зимой затратно по кормам. Не знаю, как выкручиваются большие фермы, но это очень дорого. Не могу сказать, что мы уже в плюсе, но хотя бы отбили корма», — говорит она.



— Сейчас с продуктами сложно с нормальными, из этого все и выросло. У нашей птицы свободный выгул, они мясистые, яйца с оранжевым желтком — все как должно быть в идеале. Все наши продукты очень отличаются от магазинных — на вкус, внешний вид и по качеству. Цена высокая, гусь 800 рублей за кило, но каждый выбирает для себя сам. Громадных объемов магазинных у нас нет, — что сами едим, то и предлагаем, разницы никакой нет, — поделилась фермер.

Хозяйство Натальи контролирует ветеринар, поэтому все справки есть: «Покупателям показываем, если спрашивают». За месяц с начала работы на канал Натальи подписались порядка 500 человек, по ее оценкам, это хороший результат, но радоваться, говорит она, и прицеливаться на открытие точки рано: «Любым делом надо заниматься. Не бывает, что сразу станет получаться. Сначала вкладываешься, потом смотришь на результат. Теоретически по подсчетам все должно быть хорошо».

Покупатели фермерских продуктов, объясняет ветеринарный врач с 15-летним стажем и по совместительству начинающий фермер Алексей, это ограниченная категория людей, кто хочет есть здоровую пищу, мясо без гормонов, молоко без добавок.

— Я бы не сказал, что это только богатые. У меня есть клиенты, живущие и на Крестовском острове, и на проспекте Ветеранов в старенькой пятиэтажке. Есть люди, которые ценят фермерский продукт, его качество и вкус. Для тех, кто вырос в городе и привык есть все из гиперов, ко мне не приходят. И мясо им тоже не понравится, поскольку оно жестче, — считает фермер.

Торговать оффлайн невыгодно

Торговать на просторах интернета выгоднее, считает рыботорговец Михаил. В его группе «Малек» 9,6 тысячи подписчиков. Променять их на оффлайн покупателей и открывать свой магазин он не планирует: затраты на аренду помещения и зарплату продавцу сожрут значительную долю прибыли. Да и стоять у прилавка и гадать, купят сегодня твою продукцию или не купят, никаких нервов не хватит. Бизнес на этом далеко не уедет.

— Мы рассматриваем вариант открыть точку, но пока не готовы. Знакомые в этой же сфере пытались — открыли в Ленобласти, но не пошло, — поделился он печальным опытом.

Шансы попасть в крупные торговые сети у продуктов личных подсобных хозяйств стремятся к нулю, считает Алексей. Даже несмотря на то, что животные находятся под наблюдением ветслужб.

— Войти в сети могут только юрлица, КФХ — крестьянско-фермерские хозяйства, я вижу их продукцию в магазинах, в «Ленте», «Окее». Мелкому хозяйству это и невыгодно — у меня маленький оборот, могу торговать только на рынке или по объявлениям, — сокрушается он.

«Я его знаю — он привозит лично мне»

Независимый консультант по продвижению продовольственных товаров в торговые сети Михаил Лачугин считает, что когда в одном доме, как в небольшом городке в глубинке, проживают десятки тысяч человек, идея организовать продажи «для своих» не родиться просто не могла. Известен случай, говорит Михаил, когда начав в интернете с нуля, за два года фермер наладил поставки и развил продажи в пяти ЖК Петербурга и уже подумывает об открытии оффлайн точки.

— С одной стороны, удивительно, с другой — логично. Не у всех хватает терпения этот канал развивать и какое-то время работать в ноль. Мало где-то там в чатах, сообществах начать рекламироваться, нужно еще вживую ходить с людьми общаться, знакомиться. И товар должен быть нормального качества, чтобы была стабильность, понимание, что у продукта будут один и тот же вкус и характеристики. У нас некоторые фермеры предлагали жителям комплекса экскурсии на фермы — мол, приезжайте, посмотрите, как мы коров выращиваем и доим. Это здравый маркетинг, продвижение, — говорит Михаил.

Феномен популярности торговли продуктами в телеграм-чатах и сообществах основан на доверии, считает Михаил: я этого человека знаю, он производитель, он непосредственно мне привозит свежее мясо, молоко, творог, хлеб, я всегда могу с ним связаться, какие-то проблемы решить. И еще в частниках привлекает интересный ассортимент — ретейл таким похвастать не может, деликатесы же в элитных магазинах по карману далеко не всем.

Да и подойдет для торговой сети не любая продукция. Ту, что стоит на прилавках в супермаркетах, производят крупные промышленные предприятия. У них идеально выстроена работа, они прекрасно знают потребности крупных сетей и адаптированы под их запросы — их продукция с достаточно длительным сроком хранения, не капризна и ведет себя нормально в любых типах холодильников — не прокисает, не вздувается, не взрывается, всегда одного и того же вкуса.



— У небольших фермеров такого нет, к сожалению. Сегодня молоко приходит нормального вкуса, завтра оно пахнет навозом, послезавтра придет — бутылки сразу вздуются, и оно прокиснет. А по ЖК небольшой объем успеет за вечер разойтись и не испортиться, — считает Михаил. Только на ретейле свет клином не сошелся, говорит эксперт. Нужно смотреть шире и в сторону других каналов сбыта — пекарен, кофеен, изучать рынок, каналы сбыта. Но мало кто из фермеров это осознает, говорит Михаил:

— Отправляют электронные коммерческие предложения во все торговые сети и ждут, что сейчас к ним все сбегутся и заберут их продукцию. А в ответ тишина. А потом на встречах с чиновниками и круглых столах фермеры говорят: «Нас везде футболят, нашу продукцию брать не хотят». Фермерам нужны классные менеджеры, которые знают рынок и смогут сразу направить продукцию в нужное русло. И производители должны их слушать в плане характеристик продукта и его адаптации. Но этого, к сожалению нет.

Что почем Впрочем, коммерческая жилка у некоторых фермеров неплохо работает и без консультантов. «Люди приходят. Развоз у нас есть до двери. Та прибыль, которая есть, пока не окупает затраты. Но я результатом довольна — за месяц около 500 подписчиков, я считаю, что это нормально. В разных районах смотрю, кидаю объявления, с людьми общаюсь. Любым делом надо заниматься. Не бывает, что сразу станет получаться. Сначала вкладываешься, потом смотришь на результат. Теоретически по подсчетам все должно быть нормально. Мы все делаем для себя — сами выращиваем, сами едим. И пасеку для себя сделали, чтобы самим есть мед», — объясняет Наталья. Она продает не только свое — и соседей, и знакомых. Кто-то даже капкейки делает.

«Гусей и уток мы разводим давно, но в таком формате, через соцсети, стали работать недавно совсем. Делаем небольшими партиями под заказ. Пытаемся найти незанятую нишу. Скооперировались — бройлеров берем у соседей, корнишоны тоже. Гуси, утки сейчас сложно идут, это праздничное блюдо, больше петушки-курочки», — рассказывает владелица небольшого частного хозяйства в Гатчинском районе.

Образовывается уже и потребкооперация. «Я подаю объявления для своего сообщества покупателей, собираю общий заказ и из нескольких фермерских хозяйств, с которыми работаю, организую доставку, раз в неделю по четвергам. Количество заказов зависит от сезона — летом меньше берут, зимой больше. Не так много заказов, за неделю ста, конечно, нет. Фермеры привозят не только мне, поставляют в магазины, но там они продаются с большой наценкой», — рассказывает одна из участниц электронной торговли среди соседей. Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

