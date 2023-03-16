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    25 апреля — круглый стол «Возраст — не приговор. Как помочь человеку с деменцией»

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    В России, по данным Ассоциации болезни Альцгеймера, с деменцией живут более полутора миллионов человек, а в мире их насчитывается около 50 млн. С каждым годом количество страдающих от деменции становится все больше, в том числе, потому что растет продолжительность жизни. А вероятность развития деменции с возрастом кратно увеличивается. Особая тема — уход за пожилыми людьми с деменцией в условиях пансионатов. На круглом столе «Доктора Питера» обсудим, какие методы борьбы с деменцией сегодня используются, можно ли ее предотвратить, и как помочь людям, которые уже с ней столкнулись, в быту.

    Вопросы для обсуждения:

    — Факторы, которые способствуют развитию деменции.

    — Ранняя диагностика деменции — на каком этапе ее можно заметить? Может ли ранняя диагностика помочь затормозить развитие болезни?

    — Есть ли основания предполагать, что доступ к образованию в молодом возрасте может стать профилактикой развития болезни? Подтверждается ли это научными исследованиями?

    — Могут ли какие-то занятия стать профилактикой развития деменции?

    — Какие виды деменции существуют? Различаются ли они между собой по течению и степени тяжести?

    — Какие возможности для лечения деменции в Петербурге существуют?

    — Что предлагают частные дома престарелых и пансионаты для пациентов с деменцией?

    — Особенности ухода за пациентами с деменцией — какая квалификация нужна сотрудникам пансионата?

    — Какие услуги по уходу за пациентами с деменцией можно получить на дому?

    К участию приглашаются представители клиник, частных пансионатов для пожилых, неврологи, психологи и психиатры, работающие с деменцией, представители фармацевтических компаний.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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