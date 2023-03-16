25 апреля — круглый стол «Возраст — не приговор. Как помочь человеку с деменцией»

В России, по данным Ассоциации болезни Альцгеймера, с деменцией живут более полутора миллионов человек, а в мире их насчитывается около 50 млн. С каждым годом количество страдающих от деменции становится все больше, в том числе, потому что растет продолжительность жизни. А вероятность развития деменции с возрастом кратно увеличивается. Особая тема — уход за пожилыми людьми с деменцией в условиях пансионатов. На круглом столе «Доктора Питера» обсудим, какие методы борьбы с деменцией сегодня используются, можно ли ее предотвратить, и как помочь людям, которые уже с ней столкнулись, в быту.

— Ранняя диагностика деменции — на каком этапе ее можно заметить? Может ли ранняя диагностика помочь затормозить развитие болезни?

— Есть ли основания предполагать, что доступ к образованию в молодом возрасте может стать профилактикой развития болезни? Подтверждается ли это научными исследованиями?



— Могут ли какие-то занятия стать профилактикой развития деменции?



— Какие виды деменции существуют? Различаются ли они между собой по течению и степени тяжести?

