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    13 апреля — круглый стол «Что ищет и находит российский бизнес за рубежом»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Компании из каких отраслей чаще всего открывали представительства, новые компании или перевозили свой бизнес за рубеж?
    • Наиболее популярные юрисдикции для открытия бизнеса за рубежом: Кипр, Турция, ОАЭ, Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Сингапур?
    • Какие новые направления бизнес осваивал, которые раньше были непопулярны?
    • Чем привлекают бизнес эти страны?
    • Особенность открытия и работы бизнеса в зависимости от страны? Где проще и дешевле всего открыть бизнес?
    • Взаимодействие с банками: где проще всего открыть счет?
    • Помогает ли наличие юрлица в такой стране сохранить партнерство с прежними контрагентами, несмотря на «русские корни»?
    • Какие особенности местного менталитета и особенностей общения стоит знать, прежде чем открывать бизнес?
    • Нужно ли владельцу бизнеса переезжать вместе с ним?

    В последний год западные санкции повлияли на работу российских компаний как в России, так и за рубежом. Перед компаниями, ориентированными на экспортно-импортную торговлю или завязанными на иностранных партнеров, возникла необходимость открытия бизнеса в «дружественных» странах, чтобы в том числе сохранить отношения с контрагентами в Европе и США. Кто-то и вовсе полностью

    К участию приглашаются: компании, имеющие бизнес или открывшие представительства за рубежом; компании, занимающиеся консультированием и сопровождением бизнеса за рубежом

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 13 апреля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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