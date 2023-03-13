13 апреля — круглый стол «Что ищет и находит российский бизнес за рубежом»

В последний год западные санкции повлияли на работу российских компаний как в России, так и за рубежом. Перед компаниями, ориентированными на экспортно-импортную торговлю или завязанными на иностранных партнеров, возникла необходимость открытия бизнеса в «дружественных» странах, чтобы в том числе сохранить отношения с контрагентами в Европе и США. Кто-то и вовсе полностью



К участию приглашаются: компании, имеющие бизнес или открывшие представительства за рубежом; компании, занимающиеся консультированием и сопровождением бизнеса за рубежом

