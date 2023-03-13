13 апреля — круглый стол «Что ищет и находит российский бизнес за рубежом»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Компании из каких отраслей чаще всего открывали представительства, новые компании или перевозили свой бизнес за рубеж?
- Наиболее популярные юрисдикции для открытия бизнеса за рубежом: Кипр, Турция, ОАЭ, Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Сингапур?
- Какие новые направления бизнес осваивал, которые раньше были непопулярны?
- Чем привлекают бизнес эти страны?
- Особенность открытия и работы бизнеса в зависимости от страны? Где проще и дешевле всего открыть бизнес?
- Взаимодействие с банками: где проще всего открыть счет?
- Помогает ли наличие юрлица в такой стране сохранить партнерство с прежними контрагентами, несмотря на «русские корни»?
- Какие особенности местного менталитета и особенностей общения стоит знать, прежде чем открывать бизнес?
- Нужно ли владельцу бизнеса переезжать вместе с ним?
В последний год западные санкции повлияли на работу российских компаний как в России, так и за рубежом. Перед компаниями, ориентированными на экспортно-импортную торговлю или завязанными на иностранных партнеров, возникла необходимость открытия бизнеса в «дружественных» странах, чтобы в том числе сохранить отношения с контрагентами в Европе и США. Кто-то и вовсе полностью
К участию приглашаются: компании, имеющие бизнес или открывшие представительства за рубежом; компании, занимающиеся консультированием и сопровождением бизнеса за рубежом
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 13 апреля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru