«Выдающаяся» часть квартиры. Хотят ли петербуржцы покупать квартиры с балконами и террасами

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лишние метры или полезная площадь: вопрос о нужности балконов и лоджий в современных квартирах открыт. Как меняется взгляд на эти пространства у покупателей и девелоперов, пыталась разобраться «Фонтанка». Заодно узнала, востребованы ли в городской застройке террасы и патио.



Определимся с терминами

Чем балкон отличается от лоджии? Начальник отдела продаж компании «Отделстрой» Николай Гражданкин напоминает: у лоджий три капитальные стены по периметру, у балконов — только одна или две. За лоджии покупатели платят, как правило, больше. Их площадь пересчитывается с коэффициентом 0,5 (для балконов — 0,3).



«По нашему опыту, среди клиентов лоджии популярнее, чем балконы, — говорит он. — Они теплее, чем балконы, их и проще утеплить. Даже если запрещено менять фасадное остекление, можно изнутри поставить второй теплый контур и получить более функциональное помещение».



Еще одну причину предпочтительности лоджий выделяет директор департамента комплексного исследования рынка и ценообразования Glorax Сергей Гусев. По его словам, лоджия лучше сохраняет тепло, потому что не выступает из плоскости дома, тогда как балкон обдувается ветром с нескольких сторон.

Эксперты «Фонтанки» назвали, как минимум, пять сценариев того, как петербуржцы используют остекленные балконы и лоджии. Некоторые из них можно реализовать после дополнительного утепления.

Небольшой кабинет.

Мастерская.

Домашний палисадник.

Мини-спортзал.

Место для хранения инвентаря.



Обустройство и ремонт балкона — одна из популярных тем на сайтах и в журналах, посвященных дизайну интерьеров. Фьюжн, хай-тек или лофт? Вариантов, как превратить пристроенное помещение в стильное и функциональное пространство, сегодня много.

«В наших проектах в Лаголово и Всеволожске мы спроектировали просторные балконы, которые в теплое время года легко трансформируются в уютные зоны отдыха, рабочие кабинеты или детские комнаты, — рассказывает главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина. — Здесь легко помещается небольшой диван, кофейный или рабочий стол. Мы опирались на скандинавскую методику создания безопасных пространств: на удобном балконе человек проводит больше времени, фасад дома становится «обитаемым», а значит, безопасным».



Габариты современного балкона

В позднее советское время балконы и лоджии представляли собой длинную узкую площадку, которую сложно было под что-то приспособить. Сегодня застройщики стремятся углубить пристроенные помещения, ориентируясь на европейские образцы. По словам коммерческого директора холдинга «РСТИ» Екатерины Немченко, в типовом жилье площадь балкона и лоджии, как правило, 2,5–3 кв. м. Но, безусловно, можно найти и варианты большего формата: например, в больших квартирах ЖК «Новый Лесснер» владельцы получают до 8 кв. м. В домах «Ленстройтреста» площадь балконов достигает 14 «квадратов».



«Что касается глубины балконов, мы стараемся выдерживать 1,5 метра, — отмечает Николай Гражданкин. — Вопрос о глубоких «скандинавских» балконах мы изучали, но решили такие не делать. Потому что, во-первых, они ухудшают инсоляцию соседних помещений, загораживая ближайшие окна от солнечных лучей. Во-вторых, площадь балкона (и, как следствие, финальная стоимость квартиры) увеличивается, а функциональности не прибавляется. И не все клиенты готовы за это платить».

По словам спикера, для того чтобы улучшить инсоляцию, некоторые застройщики делают балконы со скошенными углами.



А может, без балкона?

Есть мнение, что из-за высокой стоимости квадратного метра в новостройках покупатели выбирают лоты без «придатков». Этой точки зрения придерживается коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ» (входит в «Группу ЛСР», крупнейший строительный холдинг Северо-Запада) Денис Бабаков.

«Действительно, наш опыт говорит о том, что покупатель предпочтет квартиру без балкона, — говорит он. — Причина понятна: это дополнительные квадратные метры, за которые необходимо заплатить. Тренд мы заметили еще пару лет назад, и одними из первых начали строить жилые комплексы без балконов. Тем более что в петербургском климате редко получается использовать балкон как место, где можно подышать свежим воздухом с чашкой кофе в руках. Обычно жильцы хранят там свои вещи, превращая пространство в склад».



Вместо балконов застройщик проектирует в жилых комплексах кладовые, в которых удобно хранить сезонные или редко используемые вещи. Например, такой подход реализован в ЖК «Морская миля» в Красносельском районе.

Впрочем, назвать такую точку зрения доминирующей на рынке все-таки нельзя. Многие опрошенные «Фонтанкой» застройщики, напротив, подчеркивают востребованность балконов у потенциальных новоселов.

«В последние годы активно развивается формат удаленной работы, и все больше покупателей присматриваются к квартирам с остекленными балконами или лоджиями», — рассказывает руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (SetlGroup) Ольга Трошева.

Коллегу поддержал Николай Гражданкин: «Да, многие отказываются от балконов и лоджий, особенно в элитном сегменте, — отмечает он. — Но в комфорте или даже бизнес-классе балконы востребованы. Во время коронавирусных ограничений, когда люди сидели дома, балкон оставался едва ли не единственным местом, где человек мог выйти «погулять» и подышать свежим воздухом».

В ГК «Ленстройтрест» опираются на данные собственной аналитики.

«60% наших клиентов считают эту опцию обязательной, еще 30% — хотели бы, чтобы у квартиры был балкон или лоджия, и только 10% не нужна такая функция», — приводит итоги исследования директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман.

Похожие итоги получили, изучая предпочтения целевой аудитории, и в ГК «А101»: приобрести квартиру принципиально без балкона и лоджии хотели бы лишь 3% опрошенных респондентов, в то время как для 57% наличие такого пространства оказалось обязательным.

«Причем жители Петербурга в большей степени ориентируются на наличие балкона, нежели москвичи», — подмечает тенденцию Елизавета Гречухина.

Красота или практичность

Еще несколько лет назад французские балконы были модной новинкой и подавались как преимущество планировки. Сегодня, кажется, возобладал практический взгляд на этот тип пристроенных конструкций:



«Французские балконы могут стать украшением фасада, но в силу своего размера являются, по сути, расширенным окном и больше служат для проветривания помещений и размещения небольшого количества растений, — комментирует Екатерина Немченко. — Другого применения не найти. Среди покупателей находятся сторонники французских балконов, но они остаются в меньшинстве».



По мнению Сергея Гусева, миниатюрные конструкции востребованы, если видовые характеристики или объем света, поступающего в квартиру, важнее дополнительной площади для хранения или сада.

От теплых полов до зимних садов

Уровень отделки сегодня зависит от класса проекта и заложенных проектных решений. В «РСТИ» считают: не всем нужны теплые полы на балконе, а на стоимости квартиры эта опция явно отразится. Тем не менее в новых объектах компании лоджии и балконы не только остеклены, но и оборудованы светом, а также электрическими розетками. В ГК «А101» проектируют балконные окна шириной до 2,5 метра — они обеспечивают комфортный уровень естественного освещения в квартире.



ГК «Ленстройтрест» предусматривает в своих домах квартиры с теплыми лоджиями (с теплым остеклением и полами), но по большей части это разовые предложения.

«Они не носят массовый характер как раз по причине того, что мы не понимаем, захочет ли жилец присоединять потом лоджию к площади квартиры или нет, — отмечает Ян Фельдман. — Для застройщика это довольно трудозатратные работы».

SetlGroup не боится экспериментировать, предлагая покупателям интересные опции. Например, у девелопера есть большие балконы с возможностью обустроить зимний сад — в ЖК «Стрижи в Невском 2» неподалеку от станции метро «Ломоносовская». Такие помещения расположены между секциями здания и остеклены с двух боковых сторон.

На верхнем этаже

Еще один вариант дополнительной площади — это террасы. Их расположение зависит от архитектуры проекта, рассказывает Сергей Гусев. Как правило, такие площадки закладываются на верхних этажах, чаще всего — на последних двух-трех. Террасы могут появиться и на средних этажах, если фасад дома строится «ступеньками». Некоторые застройщики называют террасами палисадники на первых этажах. Иногда для визуального выделения такие пространства мостят доской или декингом.



В среднем площадь террас составляет около 10–15 кв. м при глубине 1,5–2 м. Встречаются уникальные варианты: более узкие и протяженные или, наоборот, широкие и занимающие значительную площадь на крыше здания.



По мнению Яна Фельдмана, квартира с террасой может стать собственной «смотровой площадкой» или мини-садом, а также личной зоной отдыха в благоустроенном зеленом дворе.

«Некоторые наши клиенты устраивали на террасах на первом этаже игровую зону отдыха для ребенка, часть — зону отдыха для взрослых с шезлонгом и журнальным столиком», — делится опытом покупателей эксперт.

Именно поэтому, уверен он, террасы востребованы, даже если нет «открыточного» вида. Жителям мегаполиса хочется быть поближе к природе, и маленькая уютная оранжерея под боком отчасти может удовлетворить эту потребность.

Штучный товар



По данным «Петербургской Недвижимости», квартиры с террасами стоят дороже в среднем на 5–10%. В случае эксклюзивных предложений цена может вырасти и на 20%.

«Квартиры с террасами стоят дороже в среднем на 10%, — согласен Сергей Гусев. — Этот показатель сильно зависит от площади пространства и прочих характеристик. Терраса, как правило, обеспечивает более выгодные видовые характеристики и более широкий функционал летнего помещения за счет большей площади. Поэтому и стоимость таких предложений выше».

Террасы встречаются примерно в 25% ЖК, преимущественно высокого класса, реже — в массмаркете, отмечает Ольга Трошева.

Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка признают, что таких предложений появляется больше, но массовым продуктом они вряд ли станут.

«Несмотря на интерес к террасам, они продолжают быть штучным товаром, так как являются не предметом первой необходимости, а скорее остаются прерогативой тех, кто может себе позволить за дополнительный бюджет получать расширенный функционал и удовольствие от владения», — выразила общее мнение Екатерина Немченко.



Одна из причин осторожного отношения к террасам — довольно непростая эксплуатация в условиях петербургского климата, которая лежит на владельце.

«Одновременно со всеми удовольствиями терраса требует внимания и ухода, — напоминает Екатерина. — В зимний период — это очистка от снега, круглый год — корректная эксплуатация и поддержание целостности всех поверхностей и покрытий».



Возможны варианты

Что предлагают горожанам застройщики? В NEVA RESIDENCE («Группа ЛСР») есть варианты и с зимними садами — пространство полностью застеклено от пола до потолка и максимально освещено. Здесь можно разбить оранжерею либо устроить уютное место для отдыха: достаточно поставить в сад плетеные кресла с книжным шкафом или, например, повестить гамак.

Квартиры с помещениями для зимних садов и террасами представлены и в проектах Setl Group: Imperial Club, Astra Marine и Amber Club.



Если в городских комплексах речь идет о видовых лотах премиум-сегмента, то голландский квартал «Янила» в Янино (ГК «Ленстройтрест») — пример, когда терраса устроена в классе «комфорт». Каждая площадка на первом этаже имеет собственный выход во двор, ее метраж достигает 20 «квадратов». Такие квартиры имеют усиленную балконную дверь и выдвижную маркизу — навес над террасой, защищающий от непогоды. Второй вариант — квартиры на последнем этаже. Здесь огороженная терраса расположится на крыше, а ее максимальный размер составит более 50 кв. м. Стоимость такой недвижимости составит от 13,5 млн рублей (без отделки).

Что такое патио?

Патио — птица еще более редкая, чем терраса, в городской квартире. Так чаще всего называют небольшой придомовой участок, находящийся на уровне земли и, соответственно, доступный только для вариантов на первом этаже. Как правило, приватный дворик с готовым ландшафтным дизайном является частью единого комплекса озеленения придомовой территории. Средняя площадь участка составляет 6–10 кв. м.



Необходимое условие для размещения патио — крупный внутренний двор-сад в жилом комплексе.

Зачем такие хлопоты застройщикам, спросите вы? Это тот случай, когда не слишком интересные ранее лоты превращаются в уникальные предложения на рынке. Зеленый «рай» за окном — кто же не захочет любоваться им каждый день? Еще одно преимущество для жильцов — отдельный вход в квартиру.

Но есть нюанс. И связан он с безопасностью. Очевидно, что при покупке квартир с патио необходимое условие — закрытая и охраняемая территория жилого комплекса. Впрочем, такие лоты в основном — принадлежность элитных проектов, где с этим всё в порядке.



Наличие патио не всегда увеличивает стоимость квартиры, считает Сергей Гусев. Скорее оно является дополнительным преимуществом при продаже квартир на первых этажах, говорит эксперт.



В Петербурге и Ленинградской области такие предложения единичны. «Фонтанке» удалось найти следующие разновидности патио:

«Балкон» на уровне земли, окружёнными живой изгородью и невысоким забором. Здесь можно разместить столик, два кресла-качалки и работать на свежем воздухе. Собственная лаунж-зона для семейных пикников на свежем воздухе. Интересно, что в последнем случае речь идет о проекте комфорт-класса. Так что, возможно, приватные зеленые дворики еще «распробуют» в наших северных широтах.

Анастасия Коренькова, «Фонтанка.ру»

