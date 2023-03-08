Дальневосточный тормозит ДТП с «перевертышем». Медики готовят носилки для женщины

Три автомобиля столкнулись в Невском районе Петербурга вечером 8 марта. Внимание медиков требуется женщине.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария случилась на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай в десятом часу вечера. Движение затруднено со стороны Зольной.
Видео с перевернувшимся автомобилем опубликовал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На месте бригада скорой и МЧС. Сотрудники экстренных служб говорят, что участников аварии трое. Судя по кадрам, травмы получила женщина — ее готовились переносить в карету скорой.