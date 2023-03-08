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    Дальневосточный тормозит ДТП с «перевертышем». Медики готовят носилки для женщины

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    Три автомобиля столкнулись в Невском районе Петербурга вечером 8 марта. Внимание медиков требуется женщине.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария случилась на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай в десятом часу вечера. Движение затруднено со стороны Зольной.

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    Видео с перевернувшимся автомобилем опубликовал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На месте бригада скорой и МЧС. Сотрудники экстренных служб говорят, что участников аварии трое. Судя по кадрам, травмы получила женщина — ее готовились переносить в карету скорой.

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