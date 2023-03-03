Валерий Шубинский расскажет, как Хармс стал тотемом Петербурга — Ленинграда

Это будет не лекция и даже не просто прогулка. Потому что саму эту прогулку поэт, переводчик, историк литературы Валерий Шубинский «сочинил», когда писал книгу об обэриутах. Пускаемся в путь 11 марта. 16+

Улица Маяковского получила свое название потому, что на ней жил Маяковский. Но вообще-то на этой улице жил и Хармс. Бывало, гулял по ней с таксой по имени Чти Память Дня Сражения При Фермопилах. Валерий Шубинский в интервью пояснял: Хармс — конечно, не только поэт, «это еще и определенный способ поведения, существования, речи, восходящий к его произведениям, но обретший самостоятельное существование». Не случайно мы характеризуем абсурдные жизненные ситуации как «чистый Хармс!» В художественных произведениях и в своих письмах Хармс один, в дневниках — совершенно другой. Писал для детей, выступал в пионерлагерях, но при этом констатировал: «Травить детей жестоко, но ведь надо же с ними что-то делать».

Обычно среди хармсовских адресов помнят именно дом № 11 на Маяковского и Дом компании «Зингер» с редакциями «Чиж» и «Ёж», где Хармс печатался. Но Валерий Шубинский проведет по местам, где Хармс родился, учился, выступал с обэриутами, где встретил первую большую любовь, где пытался ставить спектакль. «Мы увидим, как исчезал нэповский город бесчисленных маленьких театров и кабачков, как превращался он в суровый Ленинград тридцатых», — обещают организаторы.



Идем на прогулку «Хармс. Фарс, трагедия и легенда» 11 марта, подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 14:00.

