    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    749мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    Валерий Шубинский расскажет, как Хармс стал тотемом Петербурга — Ленинграда

    649
    обсудить

    Это будет не лекция и даже не просто прогулка. Потому что саму эту прогулку поэт, переводчик, историк литературы Валерий Шубинский «сочинил», когда писал книгу об обэриутах. Пускаемся в путь 11 марта. 16+

    Фото: wikipedia.org/
    ПоделитьсяПоделиться

    Улица Маяковского получила свое название потому, что на ней жил Маяковский. Но вообще-то на этой улице жил и Хармс. Бывало, гулял по ней с таксой по имени Чти Память Дня Сражения При Фермопилах. Валерий Шубинский в интервью пояснял: Хармс — конечно, не только поэт, «это еще и определенный способ поведения, существования, речи, восходящий к его произведениям, но обретший самостоятельное существование». Не случайно мы характеризуем абсурдные жизненные ситуации как «чистый Хармс!» В художественных произведениях и в своих письмах Хармс один, в дневниках — совершенно другой. Писал для детей, выступал в пионерлагерях, но при этом констатировал: «Травить детей жестоко, но ведь надо же с ними что-то делать».

    Обычно среди хармсовских адресов помнят именно дом № 11 на Маяковского и Дом компании «Зингер» с редакциями «Чиж» и «Ёж», где Хармс печатался. Но Валерий Шубинский проведет по местам, где Хармс родился, учился, выступал с обэриутами, где встретил первую большую любовь, где пытался ставить спектакль. «Мы увидим, как исчезал нэповский город бесчисленных маленьких театров и кабачков, как превращался он в суровый Ленинград тридцатых», — обещают организаторы.

    Идем на прогулку «Хармс. Фарс, трагедия и легенда» 11 марта, подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 14:00.

    Александра Шеромова

    Фото: wikipedia.org/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close