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    Главный синоптик Петербурга рассказал, какие игры готовит погода в первые весенние дни

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В ближайшие дни в Петербурге будут чередоваться оттепели и заморозки, а первые весенние выходные должны быть по-настоящему зимними. Прогноз погоды на эту неделю дал главный синоптик города Александр Колесов 27 февраля в своем телеграм-канале.

    «В Санкт-Петербурге температура воздуха ночью понизилась до -10… -12 градусов, но это не стабильность, так как мы продолжаем находиться в зоне контрастов температуры. Уже предстоящей ночью возможен переход температуры воздуха через 0 градусов, а завтрашняя оттепель до +1… +2 градусов — это уже реальность, ничего измениться не должно», — пишет Колесов.

    В его прогнозе — циклоны, хотя, по данным центра «ФОБОС», сегодняшним солнцем мы обязаны антициклону.

    «Циклоны продолжают определять погоду в нашем регионе. Вчерашний циклон заканчивает свое влияние на Ленинградскую область, так как уже добрался до Сыктывкара, а новый циклон, который сейчас над Баренцевым морем, стремится нырнуть на юг, к северным районам ЕТР», — рассказывает синоптик.

    Этот новый циклон завтра вместе с западными ветрами принесет нам неустойчивую погоду — оттепель и небольшой снег. При этом ветер будет «довольно свежим» — до 8–13 м/с.

    На неделе погода «сохранится неустойчивой с заметными колебаниями температуры воздуха»: 1 марта подморозит, а 2 и 3 марта снова ожидается небольшая оттепель. В выходные же, по словам Колесова, вернется зима, и ситуация на какое-то время стабилизируется.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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