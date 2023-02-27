Главный синоптик Петербурга рассказал, какие игры готовит погода в первые весенние дни

В ближайшие дни в Петербурге будут чередоваться оттепели и заморозки, а первые весенние выходные должны быть по-настоящему зимними. Прогноз погоды на эту неделю дал главный синоптик города Александр Колесов 27 февраля в своем телеграм-канале .

«В Санкт-Петербурге температура воздуха ночью понизилась до -10… -12 градусов, но это не стабильность, так как мы продолжаем находиться в зоне контрастов температуры. Уже предстоящей ночью возможен переход температуры воздуха через 0 градусов, а завтрашняя оттепель до +1… +2 градусов — это уже реальность, ничего измениться не должно», — пишет Колесов.

«Циклоны продолжают определять погоду в нашем регионе. Вчерашний циклон заканчивает свое влияние на Ленинградскую область, так как уже добрался до Сыктывкара, а новый циклон, который сейчас над Баренцевым морем, стремится нырнуть на юг, к северным районам ЕТР», — рассказывает синоптик.

В его прогнозе — циклоны, хотя, по данным центра «ФОБОС», сегодняшним солнцем мы обязаны антициклону .

Этот новый циклон завтра вместе с западными ветрами принесет нам неустойчивую погоду — оттепель и небольшой снег. При этом ветер будет «довольно свежим» — до 8–13 м/с .



На неделе погода «сохранится неустойчивой с заметными колебаниями температуры воздуха»: 1 марта подморозит, а 2 и 3 марта снова ожидается небольшая оттепель. В выходные же, по словам Колесова, вернется зима, и ситуация на какое-то время стабилизируется.

